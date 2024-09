Lamine Yamal segna il primo goal in Champions League: inizio di stagione super col Barcellona

Yamal si sblocca in Champions League e si conferma in grande spolvero: avvio di stagione da ricordare per il classe 2007.

Tanto talento in vetrina al 'Louis II', scenario di Monaco-Barcellona che apre la Champions League 2024/25 delle due squadre. Uno dei gioielli più attesi alla vigilia era senza dubbio Lamine Yamal: lampi di classe pura per il 17enne, la cui giovanissima età non sta di certo rappresentando un ostacolo verso la conquista della leadership in blaugrana. A dirlo sono anche e soprattutto i numeri di un inizio da stagione vissuto per lo più a guardare gli altri dall'alto di una tecnica sopraffina, che sta facendo (e farà nei prossimi anni) le fortune della squadra allenata da Flick. L'articolo prosegue qui sotto