Lamine Yamal non è l'unico giocatore spagnolo che potrebbe "segnare un'epoca": Pau Cubarsi lo ha già superato ai Mondiali

Hansi Flick si dice ancora stupito dalla maturità di Pau Cubarsi in campo. «È incredibile quanto sia bravo in difesa», ha commentato il tecnico tedesco. «Ha solo 19 anni, ma gioca già da tempo a questi livelli. Siamo molto fortunati ad averlo. Per prestazioni è al livello di Lamine Yamal.»
Considerato da molti il giovane più talentuoso di sempre, Cubarsi riceve un grande elogio, ma non è un’esagerazione.
In effetti, Cubarsi è stato più decisivo del suo compagno di squadra del Barcellona, limitato dagli infortuni, nel portare la Spagna ai quarti di finale della Coppa del Mondo 2026, e oggi è il principale candidato al titolo di miglior giovane del torneo.