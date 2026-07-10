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Pau Cubarsi Lamine Yamal Spain GFXGOAL
Mark Doyle

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Lamine Yamal non è l'unico giocatore spagnolo che potrebbe "segnare un'epoca": Pau Cubarsi lo ha già superato ai Mondiali

Opinion
Coppa del Mondo
L. Yamal
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Spagna vs Belgio
Belgio

Lamine Yamal non ha ancora mostrato il suo lato migliore ai Mondiali 2026, mentre il compagno Pau Cubarsi continua a stupire ed è un punto fermo di una difesa di ferro.

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Hansi Flick si dice ancora stupito dalla maturità di Pau Cubarsi in campo. «È incredibile quanto sia bravo in difesa», ha commentato il tecnico tedesco. «Ha solo 19 anni, ma gioca già da tempo a questi livelli. Siamo molto fortunati ad averlo. Per prestazioni è al livello di Lamine Yamal.»

Considerato da molti il giovane più talentuoso di sempre, Cubarsi riceve un grande elogio, ma non è un’esagerazione.

In effetti, Cubarsi è stato più decisivo del suo compagno di squadra del Barcellona, limitato dagli infortuni, nel portare la Spagna ai quarti di finale della Coppa del Mondo 2026, e oggi è il principale candidato al titolo di miglior giovane del torneo.

  • Spain v Andorra - International FriendlyGetty Images Sport

    Perdere gli Europei

    Quando Luis de la Fuente ha lasciato fuori il 17enne Cubarsi dalla rosa per Euro 2024, ha spiegato che la decisione non dipendeva dall’età. E non abbiamo motivi per dubitarne: il ct spagnolo ha infatti convocato Yamal e lo ha schierato titolare in quasi tutte le gare della Roja.

    All’epoca riteneva di avere quattro centrali di «livello superiore». Oggi, però, ai Mondiali pochi difensori giocano meglio di Cubarsi.

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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una difesa a cinque imbattibile

    Il clean sheet della Spagna in Nord America è merito di tutta la squadra. L’attaccante Mikel Oyarzabal pressa alto, mentre Rodri eccelle nella protezione della difesa a quattro. Anche i cinque difensori hanno dato il loro contributo, portando la Roja ai quarti senza subire gol.

    Marc Cucurella dimostra perché il Real Madrid lo ha pagato 60 milioni di euro al Chelsea; Unai Simon, preferito a David Raya e Joan García, è imbattuto da cinque gare; Aymeric Laporte, 32 anni, resta solido; e Pedro Porro, in nazionale, non sembra affatto un giocatore del Tottenham.

    Ma è la qualità e la freddezza delle prestazioni di Cubarsi a meritare una menzione speciale.

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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    "Un giocatore che ha segnato un'epoca"

    Non sorprende che Cubarsi sia apparso a suo agio sul palcoscenico più importante del calcio.

    Gioca titolare nel Barcellona dai 17 anni e, come Yamal, è stato definito da Xavi «un giocatore che segnerà un’epoca», mentre l’ex capitano Carles Puyol lo vede come il futuro difensore centrale dei Blaugrana per i prossimi 15 anni.

    Lo stesso Cubarsi ha dichiarato di non sentire pressione in campo. Ciò non toglie che, a 19 anni, il suo Mondiale sia straordinario.


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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una collaborazione perfetta

    In difesa non ha sbagliato nulla, anche grazie a Laporte: la loro coppia di centrali è solida, come sottolinea De la Fuente.

    «Nei momenti cruciali, un giocatore come Laporte apporta l’esperienza di cui Cuba ha bisogno al suo fianco, e i due si completano alla perfezione», ha dichiarato il tecnico della Spagna. «Abbiamo raggiunto un equilibrio fenomenale al centro della difesa».

    Cubarsi è anche un regista aggiunto, cresciuto alla Masia e specializzato nella costruzione del gioco dalla difesa: non a caso, al momento, solo Rodri ha effettuato più passaggi di lui in questo Mondiale.

    È ormai parte integrante del piano di gioco della Spagna, tanto da essere uno dei soli quattro giocatori utilizzati per tutti i minuti fin qui disputati al Mondiale.


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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Problemi legati agli infortuni

    L’infortunio al muscolo posteriore della coscia ha chiuso in anticipo la stagione 2025-26 di Yamal con il Barcellona e ha messo a rischio la sua presenza ai Mondiali.

    Non ha preso parte alle due amichevoli della Spagna ed è entrato solo per 19 minuti nel sorprendente 0-0 contro Capo Verde.

    Ha poi giocato il primo tempo della vittoria per 4-0 sull’Arabia Saudita, trasformando la Spagna. A Atlanta ha aperto le marcature e dato nuova verve all’attacco della Roja.

    Da allora, però, ha faticato a trovare il ritmo. Le sue doti di dribbling sono emerse nella goleada agli ottavi contro l’Austria – match in cui la Spagna è diventata la prima squadra a schierare due adolescenti in una partita a eliminazione diretta dai tempi di Pelé nel 1958 – ma Yamal ha ancora una volta sofferto contro il suo avversario Nuno Mendes nella vittoria per 1-0 sul Portogallo.

    Nonostante ciò, l’ala più temuta del calcio è ancora, sorprendentemente, in attesa del suo primo assist in questo Mondiale alla vigilia dei quarti di finale di venerdì contro il Belgio, avendo creato finora solo cinque occasioni da gol nel torneo.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lasciare il meglio per ultimo?

    Yamal sa di non aver ancora espresso il suo solito livello, ma non ne è turbato.

    «Sono molto esigente con me stesso», ha dichiarato a Mundo Deportivo. «Non sono mai soddisfatto di quello che faccio. A parte questo, devo solo continuare a giocare. Sono stato fuori per quasi due mesi, e non è la stessa cosa che quando hai già giocato sette partite di fila.

    Devo continuare a toccare palla, giocare e accumulare minuti: l’occasione giusta arriverà. La gente ricorda gli ottavi, i quarti e le fasi successive, ed è in quei momenti che trovo la massima motivazione.

    Ho gestito il percorso con calma per arrivare qui in forma. Non vedo l’ora di dimostrare chi siamo come Spagna e chi sono io.

    Non sono mai stato il miglior giocatore nella fase a gironi. Più si avvicinano le partite importanti, le semifinali o la finale, meglio gioco."

    Per il Belgio e per tutte le altre squadre ancora in gara, l’idea che Yamal dia il meglio di sé nelle fasi finali è un pensiero inquietante.

    Yamal, già decisivo a Euro 2024, potrebbe ripetere l’impresa ai Mondiali, soprattutto ora che la Spagna sembra aver trovato in difesa un altro talento pronto a emergere.

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