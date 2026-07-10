Lamine Yamal non è l'unico giocatore spagnolo che potrebbe "segnare un'epoca": Pau Cubarsi lo ha già superato ai Mondiali

Yamal sa di non aver ancora espresso il suo solito livello, ma non ne è turbato.

«Sono molto esigente con me stesso», ha dichiarato a Mundo Deportivo. «Non sono mai soddisfatto di quello che faccio. A parte questo, devo solo continuare a giocare. Sono stato fuori per quasi due mesi, e non è la stessa cosa che quando hai già giocato sette partite di fila.

Devo continuare a toccare palla, giocare e accumulare minuti: l’occasione giusta arriverà. La gente ricorda gli ottavi, i quarti e le fasi successive, ed è in quei momenti che trovo la massima motivazione.

Ho gestito il percorso con calma per arrivare qui in forma. Non vedo l’ora di dimostrare chi siamo come Spagna e chi sono io.

Non sono mai stato il miglior giocatore nella fase a gironi. Più si avvicinano le partite importanti, le semifinali o la finale, meglio gioco."

Per il Belgio e per tutte le altre squadre ancora in gara, l’idea che Yamal dia il meglio di sé nelle fasi finali è un pensiero inquietante.

Yamal, già decisivo a Euro 2024, potrebbe ripetere l’impresa ai Mondiali, soprattutto ora che la Spagna sembra aver trovato in difesa un altro talento pronto a emergere.