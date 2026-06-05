Lamine Yamal, Lennart Karl e i giovani talenti della NXGN pronti a brillare ai Mondiali 2026

A differenza di molti compagni australiani, Lucas Herrington non ha dovuto viaggiare molto per raggiungere il ritiro dei Socceroos in California in vista dei Mondiali: gioca già nella MLS con i Colorado Rapids. Durante il torneo il diciottenne potrà dimostrare perché, dal suo arrivo negli Stati Uniti all’inizio del 2026, sta già facendo brillare la sua stella.
Nonostante fosse arrivato con sole 29 presenze in prima squadra, maturate nella A-League con il Brisbane Roar, Herrington ha giocato ogni minuto con i Rapids in questa stagione, affermandosi come uno dei migliori giovani difensori centrali del campionato.
Le sue prestazioni gli sono valse le prime convocazioni in Nazionale a marzo e potrebbe ritrovarsi nell’undici titolare di Tony Popovic contro la Turchia il 13 giugno, all’esordio dei Socceroos. Già nel mirino di club di Premier League ed Europa, ulteriori prove convincenti attirerebbero ancora più osservatori sul suo talento.