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NXGN World Cup GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Lamine Yamal, Lennart Karl e i giovani talenti della NXGN pronti a brillare ai Mondiali 2026

NXGN
Coppa del Mondo
L. Yamal
P. Cubarsi
L. Karl
A. Bouaddi
G. Mora
L. Vuskovic
Spagna
Germania
Messico
Scozia
K. Paez
I. Mbaye
K. Alajbegovic
T. Fletcher
H. Abdelkarim
L. Herrington
Senegal
Marocco
Ecuador
Australia
Croazia
Egitto
Bosnia ed Erzegovina
Storie

Manca meno di una settimana all'inizio dei Mondiali e le squadre stanno ultimando i preparativi per il torneo in Nord America. È quasi ora per tanti giocatori, compresi i giovani talenti più promettenti, di diventare eroi nazionali.

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Pelé e Kylian Mbappé sono gli unici adolescenti ad aver segnato in una finale di Coppa del Mondo, ma altri – da Michael Owen a Lionel Messi – hanno brillato pur non avendo ancora vent’anni.

Chi potrebbe seguirne le orme negli Stati Uniti, in Messico e in Canada? GOAL ha scelto 12 talenti NXGN (nati dal 2007 in poi) pronti a emergere quest’estate.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESPAFP

    Lamine Yamal (Spagna)

    Lamine Yamal non è solo il giovane più atteso dei Mondiali: potrebbe diventare il protagonista del torneo in Nord America. L’ala di Barcellona e Spagna, già decisiva a Euro 2024, continua a brillare e promette spettacolo.

    Non si è fatto intimidire dal palcoscenico di Euro 2024, dove ha incantato con La Roja in Germania. Il suo gol all’esordio contro la Francia in semifinale è stato splendido, e la sua forma in club fa pensare a nuove perle.

    L'unico intoppo? A fine aprile ha però riportato un infortunio al tendine del ginocchio che lo escluderà dall’esordio e forse oltre. La Spagna dovrebbe comunque raggiungere gli ottavi senza di lui: la sua forma al rientro sarà decisiva per le ambizioni di titolo, che potrebbe alzare a soli sei giorni dal 19° compleanno.

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  • Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Pau Cubarsi (Spagna)

    Yamal non sarà però l'unico adolescente nella Spagna. Pau Cubarsi è partito titolare in quattro delle sei qualificazioni mondiali disputate dalla Roja a fine 2025 e sembra essersi guadagnato un posto nei piani di De la Fuente, dopo essere stato una sorpresa nella rosa vincitrice degli Europei.

    Da due anni è un pilastro del Barcellona di Hansi Flick grazie alla sua freddezza, ai precisi passaggi e a un istinto difensivo di alto livello. Questo torneo sarà probabilmente il primo di una lunga serie in una carriera che promette successi.

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  • United States v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Kendry Paez (Ecuador)

    Estevao, attaccante brasiliano del Chelsea, non parteciperà alla Coppa America per infortunio. Un altro giovane dei Blues sarà però in campo: il centrocampista ecuadoriano Kendry Paez.

    Il centrocampista ecuadoriano Kendry Paez, già con diverse presenze in nazionale, è stato convocato per i Mondiali. In prestito al River Plate, il giovane del Chelsea ha esordito in nazionale a 16 anni nel 2023, diventando subito un talento da seguire.

    Poche settimane dopo è diventato il più giovane marcatore della storia delle qualificazioni CONMEBOL, ma dalla Copa América 2024 è stato utilizzato soprattutto come rincalzo. Nonostante ciò, il diciannovenne ha la classe necessaria per brillare in Nord America e attirare l’attenzione di una delle squadre rivelazione del torneo.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 37-SEN-SDNAFP

    Ibrahim Mbaye (Senegal)

    Oggi più che mai molti giocatori devono scegliere quale nazionale rappresentare. Alcuni futuri partecipanti ai Mondiali indosseranno la maglia di un Paese diverso da quello sognato da bambini.

    Ibrahim Mbaye, ad esempio, ha giocato per la Francia fino all’Under 20, ma a novembre ha scelto il Senegal.

    All’esordio con i Leoni di Teranga ha segnato, diventando il più giovane marcatore della nazionale africana, e poi ha contribuito alla finale di Coppa d’Africa con un gol e due assist. Ora l’attaccante del Paris Saint-Germain punta a lasciare il segno nel suo secondo grande torneo del 2026.

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  • Ayyoub Bouaddi Morocco 2026Getty Images

    Ayyoub Bouaddi (Marocco)

    Ayyoub Bouaddi, 18 anni, ha giocato nelle nazionali giovanili francesi ma quest’estate rappresenterà il Marocco.

    Nonostante le 10 presenze con la Francia Under 21, il centrocampista del Lille è entrato subito nel gruppo dei Leoni dell'Atlante, che puntano a ripetere il percorso fino alle semifinali del 2022. Bouaddi, già protagonista in Ligue 1 e in Champions League nelle ultime due stagioni, porterà qualità al Marocco.

    PSG e Arsenal lo seguono, e il Lille spera che in Nord America il suo valore aumenti ancora.

  • Gilberto Mora Mexico 2026Getty Images

    Gilberto Mora (Messico)

    Co-organizzatore del torneo, il Messico era già sotto pressione ai Mondiali, ancor prima di fallire l’accesso agli ottavi nel 2022. El Tri cerca ora nuovi eroi e le aspettative gravano su Gilberto Mora, il più giovane giocatore del torneo.

    Soprannominato “il Pedri messicano”, a soli 17 anni è stato lanciato titolare agli ottavi della Gold Cup 2025, diventando decisivo per il trionfo della squadra di Javier Aguirre e superando il record di precocità di Yamal.

    Un infortunio lo ha tenuto ai box nei primi mesi del 2026, ma ora è tornato in forma e pronto per l’esordio dell’11 giugno.

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  • Luka Vuskovic Croatia 2026Getty Images

    Luka Vuskovic (Croazia)

    Anche quest’estate si parlerà molto dei veterani della Croazia, con il quarantenne Luka Modric alla sua quinta Coppa del Mondo. Ma dietro di loro sta emergendo una nuova generazione di talenti: Luka Vuskovic, dopo una stagione che lo ha consacrato come uno dei giovani difensori più promettenti d’Europa, ne è un esempio.

    In prestito dal Tottenham all’Amburgo, Vuskovic ha brillato, entrando nella Squadra della Stagione della Bundesliga e attirando l’interesse del Barcellona; inoltre ha esordito in nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali.

    Abile anche sui calci piazzati, il diciannovenne potrebbe partire titolare accanto a Josko Gvardiol nella nazionale di Zlatko Dalic.

  • Lennart KarlGetty Images

    Lennart Karl (Germania)

    C'è sempre grande attesa per i giovani che meritano una convocazione in vista di un torneo importante, e questo è stato certamente il caso della Germania nella scorsa stagione, dopo l'exploit di Lennart Karl al Bayern Monaco. Il diciottenne centrocampista offensivo non ha sfigurato in una delle squadre d'élite d'Europa, siglando 16 gol e assist in tutte le competizioni.

    A marzo Julian Nagelsmann lo ha convocato per la prima volta e il ragazzo, già a suo agio in ambito internazionale nonostante il recente esordio con l’Under 21, ha confermato le attese.

    Ora sembra quasi impossibile che Nagelsmann lo lasci fuori, e potrebbe schierarlo titolare per colmare l'assenza di Serge Gnabry, affiancandolo a Jamal Musiala e Florian Wirtz dietro l'attaccante.

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  • Kerim AlajbegovicGetty

    Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina)

    Edin Dzeko sarà il volto più noto della Bosnia-Erzegovina al suo secondo Mondiale, ma è un giovane all’inizio della carriera a rubare la scena: Kerim Alajbegovic. Senza di lui, la Bosnia potrebbe non essere in Nord America.

    Nel marzo scorso, subentrato dalla panchina nella semifinale degli spareggi contro il Galles, ha servito l’assist del pareggio a Dzeko e poi trasformato il rigore decisivo. Contro l'Italia, decisivo ancora una volta ai rigori, ha confermato il suo talento. Ora avrà il palcoscenico più grande per dimostrarlo.

    Reduce da una stagione con il Red Bull Salisburgo, in cui ha segnato 13 gol in tutte le competizioni, le sue prestazioni in Austria hanno convinto il Bayer Leverkusen ad attivare la clausola di riacquisto per riportarlo in Germania nella prossima Bundesliga.

  • Tyler Fletcher Scotland 2026Getty Images

    Tyler Fletcher (Scozia)

    Alla vigilia dei Mondiali la Scozia ha perso il centrocampista titolare Billy Gilmour, infortunatosi al ginocchio nell’amichevole vinta contro Haiti. Al suo posto Tyler Fletcher, pronto a cogliere l’occasione.

    Figlio dell’ex centrocampista scozzese e del Manchester United Darren, Fletcher Jr ha esordito con i Red Devils la scorsa stagione dopo un periodo nel City ed è stato eletto miglior giocatore della squadra riserva dello United il mese scorso.

    Centrocampista combattivo e abile palla al piede, il diciannovenne ha brevemente indossato la maglia dell’Inghilterra con il fratello gemello Jack. Mentre Jack punta ancora ai Tre Leoni, Tyler ha scelto la Scozia nel 2024 ed è stato premiato con un posto ai Mondiali.

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  • Lucas Herrington Australia 2026Getty Images

    Lucas Herrington (Australia)

    A differenza di molti compagni australiani, Lucas Herrington non ha dovuto viaggiare molto per raggiungere il ritiro dei Socceroos in California in vista dei Mondiali: gioca già nella MLS con i Colorado Rapids. Durante il torneo il diciottenne potrà dimostrare perché, dal suo arrivo negli Stati Uniti all’inizio del 2026, sta già facendo brillare la sua stella.

    Nonostante fosse arrivato con sole 29 presenze in prima squadra, maturate nella A-League con il Brisbane Roar, Herrington ha giocato ogni minuto con i Rapids in questa stagione, affermandosi come uno dei migliori giovani difensori centrali del campionato.

    Le sue prestazioni gli sono valse le prime convocazioni in Nazionale a marzo e potrebbe ritrovarsi nell’undici titolare di Tony Popovic contro la Turchia il 13 giugno, all’esordio dei Socceroos. Già nel mirino di club di Premier League ed Europa, ulteriori prove convincenti attirerebbero ancora più osservatori sul suo talento.

  • Hamza Abdekarim Egypt 2026Getty Images

    Hamza Abdelkarim (Egitto)

    L'Egitto ha stupito tutti convocando Hamza Abdelkarim, esordiente in nazionale. L'attaccante, diventato nel febbraio 2025 il più giovane giocatore dell'Al-Ahly, ha finora collezionato solo nove presenze in prima squadra e in precedenza ha giocato solo nell'Under 17.

    Nonostante l’inesperienza, il suo talento è evidente: a febbraio il Barcellona lo ha prelevato in prestito, e con la Under 19 blaugrana ha già segnato cinque gol in sette partite di campionato, tanto che il club spagnolo punta a ingaggiarlo a titolo definitivo.

    Resta da capire come l'Egitto lo utilizzerà: ha ricevuto la maglia numero 9, segno che potrebbe giocare.

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