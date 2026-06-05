Lamine Yamal, Lennart Karl e i giovani talenti della NXGN pronti a brillare ai Mondiali 2026

Lamine Yamal non è solo il giovane più atteso dei Mondiali: potrebbe diventare il protagonista del torneo in Nord America. L’ala di Barcellona e Spagna, già decisiva a Euro 2024, continua a brillare e promette spettacolo.

Non si è fatto intimidire dal palcoscenico di Euro 2024, dove ha incantato con La Roja in Germania. Il suo gol all’esordio contro la Francia in semifinale è stato splendido, e la sua forma in club fa pensare a nuove perle.

L'unico intoppo? A fine aprile ha però riportato un infortunio al tendine del ginocchio che lo escluderà dall’esordio e forse oltre. La Spagna dovrebbe comunque raggiungere gli ottavi senza di lui: la sua forma al rientro sarà decisiva per le ambizioni di titolo, che potrebbe alzare a soli sei giorni dal 19° compleanno.