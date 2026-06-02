Lamine Yamal indosserà la maglia numero 19 ai Mondiali: la Spagna ha annunciato i numeri di maglia ufficiali

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Lamine Yamal indosserà la maglia numero 19 alla sua prima Coppa del Mondo, dopo che la Spagna ha reso noti i numeri di maglia della rosa. L'annuncio ha suscitato un acceso dibattito tra i tifosi, dato che al centrocampista Gavi è stata assegnata l'iconica maglia numero 9 e Dani Olmo ha ricevuto la prestigiosa maglia numero 10 in vista del torneo.