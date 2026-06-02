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Lamine Yamal indosserà la maglia numero 19 ai Mondiali: la Spagna ha annunciato i numeri di maglia ufficiali
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NIENTE 10: YAMAL ANCORA CON LA 19
La Spagna ha annunciato i numeri di maglia per i Mondiali: Yamal mantiene il 19, già indossato nel Barcellona e in Nazionale agli Europei. Il giovane talento lo porterà alla sua prima Coppa del Mondo, con la Roja che punta al secondo titolo.
La scelta più discussa è la maglia numero 9 a Gavi: un numero solitamente associato ai centravanti, indossato in passato da Fernando Torres e Álvaro Morata, che ora finisce a un centrocampista, scatenando il dibattito tra i tifosi.
Dani Olmo ha la 10, Nico Williams la 17 e Mikel Oyarzabal la 21. In porta, David Raya indossa la 1 e Unai Simon la 23.
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LE CRITICHE DEI TIFOSI
Molte reazioni riguardano l'assegnazione della maglia numero 9 a Gavi. Molti tifosi criticano la scelta sui social, sostenendo che quel numero spetti a un attaccante affermato, non a un centrocampista.
Altri hanno evidenziato che la Spagna ha scelto numeri alti anche per altri giocatori chiave, ignorando la tradizione che vuole i titolari tra 1 e 11.
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DE LA FUENTE FIDUCIOSO: "SIAMO FAVORITI"
L'annuncio delle maglie arriva in un clima di fiducia nel ritiro della Spagna. Il ct Luis de la Fuente sostiene la squadra ma chiede cautela.
"Siamo favoriti, ma con Inghilterra e Francia la sfida è aperta", ha concluso.
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I NUMERI DELLA SPAGNA
La Spagna completerà la preparazione con le amichevoli contro Iraq e Perù, poi punterà tutto sui Mondiali. La squadra di De la Fuente è nel Gruppo H con Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay. Il dibattito sui numeri di maglia continua, ma presto conteranno solo le prestazioni in campo, con la Spagna decisa a confermarsi tra le favorite.
Numeri di maglia della Spagna:
Numero
Giocatore
Ruolo
1
David Raya
Portiere
2
Marc Pubill
Difensore
3
Alejandro Grimaldo
Difensore
4
Eric Garcia
Difensore
5
Marcos Llorente
Difensore
6
Mikel Merino
Centrocampista
7
Ferran Torres
Attaccante
8
Fabian Ruiz
Centrocampista
9
Gavi
Centrocampista
10
Dani Olmo
Centrocampista
11
Yeremy Pino
Attaccante
12
Pedro Porro
Difensore
13
Joan Garcia
Portiere
14
Aymeric Laporte
Difensore
15
Alex Baena
Centrocampista
16
Rodri
Centrocampista
17
Nico Williams
Attaccante
18
Martin Zubimendi
Centrocampista
19
Lamine Yamal
Attaccante
20
Pedri
Centrocampista
21
Mikel Oyarzabal
Attaccante
22
Pau Cubarsi
Difensore
23
Unai Simon
Portiere
24
Marc Cucurella
Difensore
25
Victor Munoz
Attaccante
26
Borja Iglesias
Attaccante
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