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Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

Tradotto da

Lamine Yamal indosserà la maglia numero 19 ai Mondiali: la Spagna ha annunciato i numeri di maglia ufficiali

L. Yamal
Spagna
Coppa del Mondo
Gavi
D. Olmo

Lamine Yamal indosserà la maglia numero 19 alla sua prima Coppa del Mondo, dopo che la Spagna ha reso noti i numeri di maglia della rosa. L'annuncio ha suscitato un acceso dibattito tra i tifosi, dato che al centrocampista Gavi è stata assegnata l'iconica maglia numero 9 e Dani Olmo ha ricevuto la prestigiosa maglia numero 10 in vista del torneo.

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  • NIENTE 10: YAMAL ANCORA CON LA 19

    La Spagna ha annunciato i numeri di maglia per i Mondiali: Yamal mantiene il 19, già indossato nel Barcellona e in Nazionale agli Europei. Il giovane talento lo porterà alla sua prima Coppa del Mondo, con la Roja che punta al secondo titolo.

    La scelta più discussa è la maglia numero 9 a Gavi: un numero solitamente associato ai centravanti, indossato in passato da Fernando Torres e Álvaro Morata, che ora finisce a un centrocampista, scatenando il dibattito tra i tifosi.

    Dani Olmo ha la 10, Nico Williams la 17 e Mikel Oyarzabal la 21. In porta, David Raya indossa la 1 e Unai Simon la 23.



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  • Luis de la Fuente Gavi Spain 2023Getty Images

    LE CRITICHE DEI TIFOSI

    Molte reazioni riguardano l'assegnazione della maglia numero 9 a Gavi. Molti tifosi criticano la scelta sui social, sostenendo che quel numero spetti a un attaccante affermato, non a un centrocampista.

    Altri hanno evidenziato che la Spagna ha scelto numeri alti anche per altri giocatori chiave, ignorando la tradizione che vuole i titolari tra 1 e 11.

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  • DE LA FUENTE FIDUCIOSO: "SIAMO FAVORITI"

    L'annuncio delle maglie arriva in un clima di fiducia nel ritiro della Spagna. Il ct Luis de la Fuente sostiene la squadra ma chiede cautela.

    "Siamo favoriti, ma con Inghilterra e Francia la sfida è aperta", ha concluso.

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    I NUMERI DELLA SPAGNA

    La Spagna completerà la preparazione con le amichevoli contro Iraq e Perù, poi punterà tutto sui Mondiali. La squadra di De la Fuente è nel Gruppo H con Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay. Il dibattito sui numeri di maglia continua, ma presto conteranno solo le prestazioni in campo, con la Spagna decisa a confermarsi tra le favorite.

    Numeri di maglia della Spagna:

    Numero

    Giocatore

    Ruolo

    1

    David Raya

    Portiere

    2

    Marc Pubill

    Difensore

    3

    Alejandro Grimaldo

    Difensore

    4

    Eric Garcia

    Difensore

    5

    Marcos Llorente

    Difensore

    6

    Mikel Merino

    Centrocampista

    7

    Ferran Torres

    Attaccante

    8

    Fabian Ruiz

    Centrocampista

    9

    Gavi

    Centrocampista

    10

    Dani Olmo

    Centrocampista

    11

    Yeremy Pino

    Attaccante

    12

    Pedro Porro

    Difensore

    13

    Joan Garcia

    Portiere

    14

    Aymeric Laporte

    Difensore

    15

    Alex Baena

    Centrocampista

    16

    Rodri

    Centrocampista

    17

    Nico Williams

    Attaccante

    18

    Martin Zubimendi

    Centrocampista

    19

    Lamine Yamal

    Attaccante

    20

    Pedri

    Centrocampista

    21

    Mikel Oyarzabal

    Attaccante

    22

    Pau Cubarsi

    Difensore

    23

    Unai Simon

    Portiere

    24

    Marc Cucurella

    Difensore

    25

    Victor Munoz

    Attaccante

    26

    Borja Iglesias

    Attaccante


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