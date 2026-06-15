Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Lamine Yamal Spain GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Tradotto da

Lamine Yamal è pronto a infiammare i Mondiali, ma i problemi fisici potrebbero fermare il giovane prodigio spagnolo, simbolo di una generazione

Analysis
Spagna
L. Yamal
Coppa del Mondo
Storie
Spagna vs Cabo Verde

I Mondiali 2026 dovevano essere un passo chiave nella crescita di Lamine Yamal verso il ruolo di stella della sua generazione, ma un infortunio potrebbe tenerlo fuori dal torneo. Il giovane talento spagnolo aveva incantato agli Europei 2024 e, due anni dopo, sembrava pronto a ripetersi. Invece, rischia un’attesa prolungata.

Pubblicità

Yamal si è infortunato ai muscoli posteriori della coscia nel finale dell’ennesima stagione da campione di Liga con il Barcellona. Un problema apparente di poco conto si è rivelato più serio, mettendo a rischio la sua partecipazione ai Mondiali.

Il suo inserimento tra i 26 di Luis de la Fuente per il Mondiale ha tirato un sospiro di sollievo, ma resta da vedere quanto potrà incidere.

La Roja proverà a schierarlo quando la competizione si accenderà, ma i Mondiali arriveranno troppo presto per vederlo al meglio?

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    Messo da parte

    Un episodio apparentemente banale ha messo in dubbio la forma fisica di Yamal in vista dei Mondiali. Pochi secondi dopo aver segnato dal dischetto il gol decisivo contro il Celta Vigo il 22 aprile, l’ala ha fatto un cenno alla panchina e si è accasciata a terra, mentre l’esultanza dei compagni si è trasformata in preoccupazione.

    Da allora non ha più giocato: secondo le prime diagnosi il Barça temeva uno strappo al tendine del ginocchio sinistro, con tempi di recupero fino a otto settimane e nessuna certezza sulla sua forma successiva. Nonostante ciò, il club ha subito dichiarato che Yamal sarebbe stato pronto per i Mondiali, sottolineando la sua importanza per la Spagna.

    Il club ha dichiarato: "Gli esami hanno confermato che Lamine Yamal ha subito un infortunio al tendine del ginocchio sinistro. Seguirà un trattamento conservativo, salterà il resto della stagione ma dovrebbe essere disponibile per i Mondiali". Parole ribadite dall'allenatore Hansi Flick.

    • Pubblicità
  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    Una stagione segnata dagli infortuni

    L'ultima battuta d'arresto di una stagione già ricca di infortuni per il giovane calciatore.

    A inizio stagione una pubalgia lo aveva già tenuto fuori per cinque gare, lo stesso problema che ha limitato Cole Palmer del Chelsea per gran parte del campionato 2025-26. Definita anche “ernia sportiva”, la lesione colpisce chi esegue torsioni e cambi di direzione rapidi, come gli esterni veloci, e colpisce più facilmente i giovani appena passati al calcio dei grandi.

    Lo scorso settembre, durante un raduno della Spagna, l’infortunio si aggravò e nacque una polemica tra club e nazionale. A novembre Yamal è rimasto a casa e il Barça vuole evitare nuovi problemi, anche in vista dei Mondiali.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • Aggiornamento positivo

    A maggio Yamal ha pubblicato un video in cui, già in campo a Barcellona, scarta un manichino con un tacco e serve un compagno.

    Il video è stato pubblicato due giorni dopo la sua convocazione con la Spagna per i Mondiali, nonostante i dubbi sulla sua forma, e a tre settimane dall’esordio contro Capo Verde del 15 giugno.

  • FBL-WC-2026-ESP-SQUADAFP

    Messaggi contraddittori

    La storia dei Mondiali è piena di allenatori che hanno scommesso su stelle non al meglio, e Yamal rischia di essere l’ultimo caso eclatante. Secondo indiscrezioni, potrebbe restare fuori fino alla terza e ultima partita della fase a gironi, contro l’Uruguay il 27 giugno.

    Secondo Mundo Deportivo, i medici del Barcellona e quelli della federazione spagnola hanno concordato che il giovane non dovrebbe giocare nelle prime due gare della Spagna. Tuttavia, il ct De la Fuente ha confermato domenica che Yamal sarà in campo contro l’Atalanta nell’esordio del Gruppo H.

    "Eravamo molto preoccupati", ha dichiarato De la Fuente in conferenza stampa, "perché ci rendevamo conto che si trattava di un infortunio che non lo avrebbe tenuto fuori per tre mesi, né tantomeno per due, ma quel mese e mezzo avrebbe potuto certamente prolungarsi. Ma i tempi che stiamo vedendo sono eccezionali, sia in termini di prognosi che di qualità del recupero. E non siamo affatto sorpresi, ma molto felici.

    Siamo molto felici perché il recupero procede più velocemente, lui si sente meglio ogni giorno e crediamo che sarà in forma per l’esordio”.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Non è necessario?

    Resta da vedere quanto peserà l'assenza prolungata di Yamal. La Spagna può comunque essere fiduciosa di superare il girone anche senza il suo giovane prodigio.

    Gli attuali campioni d'Europa hanno avuto un sorteggio favorevole: affronteranno prima Capo Verde e l'Arabia Saudita, per poi testarsi contro l'Uruguay di Marcelo Bielsa, quando Yamal dovrebbe essere pronto per giocare dall'inizio.

    La rosa è ampia: sulla destra possono agire l’attaccante del Crystal Palace Yeremy Pino o Victor Munoz, seguito dal Newcastle.

    Resta il dubbio su Nico Williams, ancora in recupero da un problema al tendine, ma la Spagna ha comunque alternative offensive. De la Fuente può contare su giocatori polivalenti come Alex Baena dell’Atletico Madrid e Mikel Oyarzabal della Real Sociedad.

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Il fattore decisivo

    La Spagna spera di riavere Yamal per gli ottavi, dove probabilmente affronterà la seconda del Gruppo J: Austria o Algeria, salvo un passo falso dell’Argentina che potrebbe regalare un nuovo duello con Messi.

    A seguire, nei sedicesimi, potrebbero trovare Croazia o Colombia, poi il Belgio nei quarti. In semifinale li attenderebbe probabilmente la Francia, prima di un possibile atto finale contro l’Inghilterra.

    La rosa è profonda, ma il talento di Yamal diventerà indispensabile quando la competizione entrerà nel vivo. Lo ha già dimostrato a Euro 2024: dopo un avvio soft, ha servito assist negli ottavi, nei quarti e in finale, oltre a un gol memorabile contro la Francia in semifinale.

    De la Fuente ha accennato alla possibilità di utilizzarlo come cambio d’impatto se non fosse al 100%. "In una partita contempliamo tutti gli scenari. Se stai vincendo, se stai perdendo, se l’avversario rimane in 10… Ci sono giocatori che possono darti 20 minuti e anche questo ha un valore enorme", ha dichiarato a Sport ad aprile.

    "Alcuni giocatori non reggono 50 o 60 minuti, ma in 20 possono cambiare la partita. E questo può fare la differenza. Altri arrivano al momento giusto e risultano decisivi a eliminazione diretta. La nostra priorità è presentarci al meglio nel momento cruciale".

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Perché guardiamo

    Il pubblico globale vuole vedere Yamal al meglio il prima possibile. I fuoriclasse come la stella del Barcellona attirano milioni di spettatori ai Mondiali, e sarebbe un peccato perderlo o vederlo non al top.

    Con il suo dribbling, l'astuzia e la capacità di creare momenti decisivi, può regalare istanti iconici.

    "È incredibilmente entusiasta, ha voglia di giocare ed è molto giovane ma maturo", ha detto De la Fuente a RTVE. "Sa che questo è il suo momento e nella vita bisogna cogliere le opportunità.

    Non si sa mai come si sarà ai prossimi Mondiali. Questo è il momento di Lamine Yamal. È molto bravo e non potrà che migliorare, grazie all’aiuto dei compagni che lo aiuteranno a dare il meglio di sé".

    Compirà 19 anni appena sei giorni prima della finale, ma questo è il suo momento per affermarsi come il miglior giocatore al mondo, sotto gli occhi di tutti. Non vuole che gli infortuni gli rubino questa occasione.

How far will Spain go at the World Cup?

642 Voti
Coppa del Mondo
Spagna crest
Spagna
SPA
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV