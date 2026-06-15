La Spagna spera di riavere Yamal per gli ottavi, dove probabilmente affronterà la seconda del Gruppo J: Austria o Algeria, salvo un passo falso dell’Argentina che potrebbe regalare un nuovo duello con Messi.
A seguire, nei sedicesimi, potrebbero trovare Croazia o Colombia, poi il Belgio nei quarti. In semifinale li attenderebbe probabilmente la Francia, prima di un possibile atto finale contro l’Inghilterra.
La rosa è profonda, ma il talento di Yamal diventerà indispensabile quando la competizione entrerà nel vivo. Lo ha già dimostrato a Euro 2024: dopo un avvio soft, ha servito assist negli ottavi, nei quarti e in finale, oltre a un gol memorabile contro la Francia in semifinale.
De la Fuente ha accennato alla possibilità di utilizzarlo come cambio d’impatto se non fosse al 100%. "In una partita contempliamo tutti gli scenari. Se stai vincendo, se stai perdendo, se l’avversario rimane in 10… Ci sono giocatori che possono darti 20 minuti e anche questo ha un valore enorme", ha dichiarato a Sport ad aprile.
"Alcuni giocatori non reggono 50 o 60 minuti, ma in 20 possono cambiare la partita. E questo può fare la differenza. Altri arrivano al momento giusto e risultano decisivi a eliminazione diretta. La nostra priorità è presentarci al meglio nel momento cruciale".