La storia dei Mondiali è piena di allenatori che hanno scommesso su stelle non al meglio, e Yamal rischia di essere l’ultimo caso eclatante. Secondo indiscrezioni, potrebbe restare fuori fino alla terza e ultima partita della fase a gironi, contro l’Uruguay il 27 giugno.

Secondo Mundo Deportivo, i medici del Barcellona e quelli della federazione spagnola hanno concordato che il giovane non dovrebbe giocare nelle prime due gare della Spagna. Tuttavia, il ct De la Fuente ha confermato domenica che Yamal sarà in campo contro l’Atalanta nell’esordio del Gruppo H.

"Eravamo molto preoccupati", ha dichiarato De la Fuente in conferenza stampa, "perché ci rendevamo conto che si trattava di un infortunio che non lo avrebbe tenuto fuori per tre mesi, né tantomeno per due, ma quel mese e mezzo avrebbe potuto certamente prolungarsi. Ma i tempi che stiamo vedendo sono eccezionali, sia in termini di prognosi che di qualità del recupero. E non siamo affatto sorpresi, ma molto felici.

Siamo molto felici perché il recupero procede più velocemente, lui si sente meglio ogni giorno e crediamo che sarà in forma per l’esordio”.