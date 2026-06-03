Lamine Yamal simbolo di una generazione, tra sogni e problemi fisici: la stella del Barcellona sarà pronta per infiammare i Mondiali?

I Mondiali 2026 dovevano essere un passo chiave nella crescita di Lamine Yamal verso il ruolo di stella della sua generazione, ma un infortunio potrebbe tenerlo fuori dal torneo. Il giovane prodigio spagnolo aveva stupito agli Europei 2024 e, due anni dopo, sembrava pronto a tornare sotto i riflettori. Invece, rischia una lunga attesa.
Yamal si è infortunato ai muscoli posteriori della coscia nel finale della Liga, quando il Barcellona ha vinto ancora il titolo. L’infortunio, inizialmente considerato lieve, si è rivelato serio e ha messo a rischio la sua partecipazione ai Mondiali.
Il suo inserimento tra i 26 di Luis de la Fuente per il prossimo torneo ha fatto tirare un sospiro di sollievo, ma resta da vedere quale sarà il suo impatto.
La Roja spera di schierarlo quando il discorso si farà serio, ma il torneo arriva troppo presto per vederlo al meglio?