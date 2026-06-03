Lamine Yamal simbolo di una generazione, tra sogni e problemi fisici: la stella del Barcellona sarà pronta per infiammare i Mondiali?

Il pubblico globale vuole vedere Yamal al meglio il prima possibile. I fuoriclasse come la stella del Barcellona attirano milioni di spettatori ai Mondiali, e sarebbe un peccato perderlo o vederlo non al top.

Con il suo dribbling, l'astuzia e il talento per i momenti decisivi, può creare da solo istanti iconici.

"È incredibilmente entusiasta, ha grande voglia di giocare ed è molto giovane ma anche molto maturo", ha detto De la Fuente a RTVE. "Sa che questo è il suo momento e nella vita bisogna cogliere le opportunità.

Non si sa mai come si sarà ai prossimi Mondiali. Questo è il momento di Lamine Yamal. È molto bravo e non potrà che migliorare, grazie all'aiuto dei compagni che lo aiuteranno a dare il meglio di sé".

Yamal compirà 19 anni sei giorni prima della finale e vuole confermarsi come il talento più puro del calcio mondiale, con gli occhi di tutti su di lui. Infortuni permettendo.