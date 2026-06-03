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Lamine Yamal Spain GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Lamine Yamal simbolo di una generazione, tra sogni e problemi fisici: la stella del Barcellona sarà pronta per infiammare i Mondiali?

Analysis
Spagna
L. Yamal
Coppa del Mondo
Storie
Spagna vs Capo Verde

Lamine Yamal sarebbe dovuto essere una stella dei Mondiali 2026, ma un infortunio potrebbe limitare l'impatto del giovane talento del Barcellona.

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I Mondiali 2026 dovevano essere un passo chiave nella crescita di Lamine Yamal verso il ruolo di stella della sua generazione, ma un infortunio potrebbe tenerlo fuori dal torneo. Il giovane prodigio spagnolo aveva stupito agli Europei 2024 e, due anni dopo, sembrava pronto a tornare sotto i riflettori. Invece, rischia una lunga attesa.

Yamal si è infortunato ai muscoli posteriori della coscia nel finale della Liga, quando il Barcellona ha vinto ancora il titolo. L’infortunio, inizialmente considerato lieve, si è rivelato serio e ha messo a rischio la sua partecipazione ai Mondiali.

Il suo inserimento tra i 26 di Luis de la Fuente per il prossimo torneo ha fatto tirare un sospiro di sollievo, ma resta da vedere quale sarà il suo impatto.

La Roja spera di schierarlo quando il discorso si farà serio, ma il torneo arriva troppo presto per vederlo al meglio?

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    L'INFORTUNIO COL BARCELLONA

    Un episodio apparentemente banale ha messo in dubbio la forma fisica di Yamal in vista dei Mondiali. Pochi secondi dopo aver segnato dal dischetto il goal della vittoria contro il Celta Vigo il 22 aprile, l’ala ha fatto un cenno alla panchina e si è accasciata a terra, mentre l’esultanza dei compagni si è trasformata in preoccupazione.

    Da allora non ha più giocato: secondo le prime diagnosi il Barça temeva uno strappo al tendine del ginocchio sinistro, con tempi di recupero fino a otto settimane e nessuna certezza sul suo completo recupero in breve tempo. Nonostante ciò, il club ha subito dichiarato che Yamal sarebbe stato pronto per i Mondiali, sottolineando la sua importanza per la Spagna.

    Il club ha dichiarato: "Gli esami hanno confermato che Lamine Yamal ha subito un infortunio al tendine del ginocchio sinistro. Seguirà un trattamento conservativo, salterà il resto della Liga ma dovrebbe essere pronto per i Mondiali". Parole ribadite dall'allenatore Hansi Flick.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    UNA STAGIONE COMPLICATA

    L'ultima battuta d'arresto di una stagione già ricca di infortuni per il giovane calciatore.

    A inizio stagione una pubalgia lo aveva già tenuto fuori per cinque gare, lo stesso problema che ha limitato Cole Palmer del Chelsea per gran parte del campionato 2025-26. Definita anche “ernia sportiva”, la lesione colpisce chi esegue torsioni e cambi di direzione rapidi, come gli esterni veloci, e i giovani appena passati al calcio dei grandi.

    A settembre, durante un raduno della Spagna, l’infortunio si è aggravato e il club ha polemizzato con la federazione per la gestione dell’atleta. Yamal è stato poi escluso dal ritiro di novembre e il Barcellona non vuole nuovi episodi, nemmeno in vista dei Mondiali.


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  • SENSAZIONI POSITIVE

    A maggio Yamal ha pubblicato un video in cui, già in campo a Barcellona, supera con un tacco un manichino e serve un compagno.

    Il video è stato pubblicato due giorni dopo la sua convocazione con la Spagna per i Mondiali, nonostante i dubbi sulla sua forma, e a tre settimane dall’esordio contro Capo Verde il 15 giugno.

  • FBL-WC-2026-ESP-SQUADAFP

    MESSAGGI CONTRADDITTORI

    La storia dei Mondiali è piena di allenatori che hanno scommesso su stelle non al meglio. Yamal rischia di essere l’ultimo caso eclatante: secondo indiscrezioni resterà fuori fino alla terza e ultima gara del girone, contro l’Uruguay il 27 giugno.

    Secondo Mundo Deportivo, i medici del Barcellona e quelli della federazione spagnola hanno concordato che il giovane non dovrebbe giocare nelle prime due gare. Tuttavia, il ct De la Fuente aveva precedentemente dichiarato di aspettarsi Yamal e altri fin dall’inizio.

    "Credo che avremo Lamine, Nico [Williams] e Mikel [Merino] per la prima partita e, se non sarà possibile, li avremo per la seconda o la terza. Non è un problema grave", ha dichiarato in conferenza stampa. "Gli infortuni ci stanno mettendo sotto pressione. Anche una piccola lesione ora è difficile da recuperare".

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  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    NON NECESSARIO?

    Resta da vedere quanto peserà l'assenza prolungata di Yamal. La Spagna può comunque puntare alla vittoria del Gruppo H anche senza il giovane talento, con un certo margine di sicurezza.

    Gli attuali campioni d'Europa hanno avuto un sorteggio favorevole: affronteranno prima Capo Verde e l'Arabia Saudita, poi l'Uruguay di Marcelo Bielsa, match in cui Yamal potrebbe già essere disponibile.

    La rosa è abbastanza ampia: sulla fascia destra possono schierare l’attaccante del Crystal Palace Yeremy Pino o Victor Muñoz dell’Osasuna.

    Resta il dubbio su Nico Williams, ancora in fase di recupero da un problema al tendine del ginocchio, ma la Spagna ha comunque sufficiente qualità offensiva. De la Fuente può contare su giocatori versatili come Alex Baena dell’Atletico Madrid e Mikel Oyarzabal della Real Sociedad.

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    IL FATTORE DECISIVO

    La Spagna spera di riavere Yamal per gli ottavi, dove probabilmente affronterà la seconda del Gruppo J: Austria o Algeria, salvo un improbabile passo falso dell’Argentina che porterebbe a un derby con Messi.

    A seguire, nei sedicesimi, potrebbero trovare Croazia o Colombia, poi il Belgio nei quarti. In semifinale li attenderebbe probabilmente la Francia, prima di un possibile atto finale contro l’Inghilterra.

    La rosa è profonda, ma il suo talento sarà decisivo quando la competizione si accenderà. Lo ha già dimostrato a Euro 2024: dopo un avvio soft, ha servito assist negli ottavi, nei quarti e in finale, oltre a un goal memorabile contro la Francia in semifinale.

    De la Fuente ha accennato alla possibilità di utilizzarlo come cambio d’impatto se non fosse al 100%. "In una partita contempliamo tutti gli scenari. Se stai vincendo, se stai perdendo, se l’avversario rimane in 10… Ci sono giocatori che possono darti 20 minuti e anche questo ha un valore enorme", ha dichiarato a Sport ad aprile.

    "Alcuni giocatori magari non reggono 50 o 60 minuti, ma in 20 possono essere decisivi. E questo può fare la differenza. Il nostro obiettivo è presentare la miglior squadra nel momento chiave".

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  • Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    LA STELLA PIÙ ATTESA

    Il pubblico globale vuole vedere Yamal al meglio il prima possibile. I fuoriclasse come la stella del Barcellona attirano milioni di spettatori ai Mondiali, e sarebbe un peccato perderlo o vederlo non al top.

    Con il suo dribbling, l'astuzia e il talento per i momenti decisivi, può creare da solo istanti iconici.

    "È incredibilmente entusiasta, ha grande voglia di giocare ed è molto giovane ma anche molto maturo", ha detto De la Fuente a RTVE. "Sa che questo è il suo momento e nella vita bisogna cogliere le opportunità.

    Non si sa mai come si sarà ai prossimi Mondiali. Questo è il momento di Lamine Yamal. È molto bravo e non potrà che migliorare, grazie all'aiuto dei compagni che lo aiuteranno a dare il meglio di sé".

    Yamal compirà 19 anni sei giorni prima della finale e vuole confermarsi come il talento più puro del calcio mondiale, con gli occhi di tutti su di lui. Infortuni permettendo.

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