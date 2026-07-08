Lamine Yamal è il protagonista mancato dei Mondiali: la stella del Barcellona con la Spagna non ha ancora brillato

In quelli che sono i Mondiali delle stelle finora c'è stato soprattutto un grande assente: Lamine Yamal.
Vero il ragazzo ha solo 18 anni ed è al suo debutto assoluto su questo palcoscenico, ma due anni fa agli Europei aveva incantato e col Barcellona è stato grande protagonista anche in Champions League.
Ovvio quindi che gli occhi fossero puntati su di lui nonostante Yamal sia arrivato a questo appuntamento non in perfette condizioni fisiche. Cosa che evidentemente lo ha condizionato.
I numeri, in ogni caso, dicono che la stella di Yamal non sta brillando. E la Spagna fin qui non ha incantato anche per questo motivo.