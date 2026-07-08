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Lamine YamalGetty Images
Lelio Donato

Lamine Yamal è il protagonista mancato dei Mondiali: la stella del Barcellona con la Spagna non ha ancora brillato

Coppa del Mondo
Spagna
Spagna vs Belgio

Mentre gli altri campioni più attesi stanno trascinando le rispettive Nazionali finora ai Mondiali non si è ancora vista la migliore versione di Lamine Yamal. Perché la stella del Barcellona non riesce a incidere con la Spagna.

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In quelli che sono i Mondiali delle stelle finora c'è stato soprattutto un grande assente: Lamine Yamal.

Vero il ragazzo ha solo 18 anni ed è al suo debutto assoluto su questo palcoscenico, ma due anni fa agli Europei aveva incantato e col Barcellona è stato grande protagonista anche in Champions League.

Ovvio quindi che gli occhi fossero puntati su di lui nonostante Yamal sia arrivato a questo appuntamento non in perfette condizioni fisiche. Cosa che evidentemente lo ha condizionato.

I numeri, in ogni caso, dicono che la stella di Yamal non sta brillando. E la Spagna fin qui non ha incantato anche per questo motivo.

  • L'INFORTUNIO PRIMA DEI MONDIALI

    Lamine Yamal, in realtà, ha corso il serio pericolo di non giocarlo neppure questo Mondiale.

    Era il 22 aprile quando l'astro nascente del calcio spagnolo si infortuna tirando un calcio di rigore.

    Un infortunio che a molti ha ricordato quello di Kevin De Bruyne durante Napoli-Inter, ma che per fortuna si è rivelato molto meno grave.

    Gli esami strumentali avevano evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, che ha chiuso anticipatamente la sua stagione col Barcellona.

    Ma non gli ha impedito di rientrare nell'elenco dei convocati e partire per la spedizione iridata con la Spagna.

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  • LA GESTIONE AI MONDIALI

    De La Fuente, che conosce bene l'importanza di avere Lamine Yamal al 100%, ha preferito gestirlo con grande attenzione.

    Il campione del Barcellona ha iniziato dalla panchina contro Capo Verde senza riuscire ad incidere nel deludente 0-0 ottenuto al debutto in questi Mondiali dalla Spagna.

    Poi è sceso in campo da titolare contro l'Arabia Saudita segnando anche il goal che ha sbloccato il risultato dopo appena dieci minuti in scivolata, quasi da 9 più che da numero 10. E all'intervallo è rimasto negli spogliatoi sul risultato di 3-0.

    Yamal ha giocato sempre titolare nelle successive tre partite della Spagna ai Mondiali ma non ha più lasciato il segno: zero goal e zero assist.

    Poco, troppo poco per un giocatore della sua qualità seppure giovanissimo.


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  • L'OBIETTIVO DI YAMAL AI MONDIALI

    Lamine Yamal grazie al goal contro l'Arabia Saudita, segnato a 18 anni e 343 giorni, è comunque diventato l’ottavo più giovane ai Mondiali battendo di un paio di settimane un certo Leo Messi.

    E dopo la partita ha chiarito come il suo obiettivo non sia la classifica marcatori: "Non sono ossessionato dai goal e dal confronto con gli altri. Sono qui per divertirmi e per vincere la Coppa. Per farlo dobbiamo battere i migliori. Siamo qui per riuscirci".

    Yamal d'altronde è giovanissimo e avrà moltissime occasioni per migliorare il suo score personale nelle prossime edizioni, a differenza di altri.

    Ma di certo sia lui che la Spagna si aspettavano un inizio di Mondiale diverso.

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  • ALLA SPAGNA SERVE IL VERO YAMAL

    D'altronde le fortune della Spagna in questi Mondiali, inutile girarci intorno, girano tanto intorno alla crescita di Lamine Yamal.

    La versione vista nelle prime partite non basterà probabilmente alle Furie Rosse per arrivare fino in fondo alla competizione.

    Yamal insomma deve assolutamente migliorare i suoi numeri con la Spagna, che sono nettamente inferiori rispetto a quelli col Barcellona.

    In Nazionale infatti ha messo fin qui insieme appena 7 goal in 30 presenze, di cui uno nella semifinale degli Europei contro la Francia.

    Nell'ultima Liga, invece, Yamal ha segnato ben sedici volte in 28 presenze a cui vanno aggiunti sei goal in dieci partite di Champions League e due in cinque di Coppa del Re.

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