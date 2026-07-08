Lamine Yamal è il protagonista mancato dei Mondiali: la stella del Barcellona con la Spagna non ha ancora brillato

Lamine Yamal grazie al goal contro l'Arabia Saudita, segnato a 18 anni e 343 giorni, è comunque diventato l’ottavo più giovane ai Mondiali battendo di un paio di settimane un certo Leo Messi.

E dopo la partita ha chiarito come il suo obiettivo non sia la classifica marcatori: "Non sono ossessionato dai goal e dal confronto con gli altri. Sono qui per divertirmi e per vincere la Coppa. Per farlo dobbiamo battere i migliori. Siamo qui per riuscirci".

Yamal d'altronde è giovanissimo e avrà moltissime occasioni per migliorare il suo score personale nelle prossime edizioni, a differenza di altri.

Ma di certo sia lui che la Spagna si aspettavano un inizio di Mondiale diverso.