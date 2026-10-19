Lamine Yamal ha segnato e fornito un assist nell’accesa vittoria per 5-2 della capolista contro il Betis, in corsa per un posto in Champions League. I padroni di casa sono rimasti in dieci al 54’, quando Facundo Bernal è stato espulso per condotta violenta. Anche il difensore del Barcellona Pau Cubarsi ha fornito due assist. L’ex attaccante dell’Arsenal Gabriel Jesus è andato a sua volta a segno in una prestazione dominante dei campioni, che hanno ottenuto una vittoria dal forte valore simbolico. Anche il capitano del Barcellona Raphinha è rientrato dall’infortunio.