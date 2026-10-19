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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Tradotto da

LaLiga, il riepilogo della 9ª giornata: il Barcellona impeccabile continua a travolgere le avversarie in Spagna

LaLiga
Barcellona
Real Madrid
L. Yamal
K. Mbappe
A. Guler
Y. Diomande
Barcellona vs Real Madrid

Il riepilogo completo dei momenti salienti della LaLiga spagnola nell’ultimo fine settimana. Analizziamo i risultati, i temi principali, le prestazioni individuali più brillanti e molto altro.

Il Barcellona rifila cinque gol al Real Betis e conquista un’altra vittoria che lancia un segnale forte: i campioni in carica proseguono il loro avvio di stagione perfetto. Qualcuno riuscirà a raggiungerli?

  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Betis 2-5 Barcellona

    Lamine Yamal ha segnato e fornito un assist nell’accesa vittoria per 5-2 della capolista contro il Betis, in corsa per un posto in Champions League. I padroni di casa sono rimasti in dieci al 54’, quando Facundo Bernal è stato espulso per condotta violenta. Anche il difensore del Barcellona Pau Cubarsi ha fornito due assist. L’ex attaccante dell’Arsenal Gabriel Jesus è andato a sua volta a segno in una prestazione dominante dei campioni, che hanno ottenuto una vittoria dal forte valore simbolico. Anche il capitano del Barcellona Raphinha è rientrato dall’infortunio.

  • RCD Espanyol de Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Espanyol 0-1 Atlético Madrid

    Alex Baena ha segnato il gol della vittoria all’89’ per gli uomini di Diego Simeone, che restano secondi in campionato, a cinque punti dalla capolista Barcellona.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP

    Real Madrid 4-1 Siviglia

    Il Real Madrid ha travolto il Siviglia 4-1 al Bernabeu grazie a una doppietta di Kylian Mbappe e ai goal di Arda Guler e Yan Diomande. Il prossimo impegno degli uomini di Jose Mourinho è la sfida contro il Barcellona nell'El Clasico.

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  • Malaga CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Malaga 2-5 Real Sociedad

    Il veterano della Real Sociedad Mikel Oyarzabal è stato decisivo per la sua squadra, segnando una doppietta nella vittoria per 5-2 in casa del Malaga. Dopo un avvio di stagione altalenante, la Real Sociedad è salita al quinto posto con 16 punti, grazie a tre vittorie consecutive nella Liga. Il Malaga è ultimo in classifica con appena quattro punti.

  • RC Celta de Vigo v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Celta Vigo 2-1 Deportivo Alaves

    Il Celta ha vinto lo scontro di metà classifica contro l’Alaves nel pomeriggio di domenica. Negli altri incontri di LaLiga, l’Osasuna ha battuto il Racing Santander 2-1, Deportivo La Coruna e Levante hanno pareggiato 1-1, mentre Villarreal-Elche e Valencia-Athletic Bilbao sono terminate entrambe 0-0.