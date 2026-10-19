Il Barcellona rifila cinque gol al Real Betis e conquista un’altra vittoria che lancia un segnale forte: i campioni in carica proseguono il loro avvio di stagione perfetto. Qualcuno riuscirà a raggiungerli?
LaLiga, il riepilogo della 9ª giornata: il Barcellona impeccabile continua a travolgere le avversarie in Spagna
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Real Betis 2-5 Barcellona
Lamine Yamal ha segnato e fornito un assist nell’accesa vittoria per 5-2 della capolista contro il Betis, in corsa per un posto in Champions League. I padroni di casa sono rimasti in dieci al 54’, quando Facundo Bernal è stato espulso per condotta violenta. Anche il difensore del Barcellona Pau Cubarsi ha fornito due assist. L’ex attaccante dell’Arsenal Gabriel Jesus è andato a sua volta a segno in una prestazione dominante dei campioni, che hanno ottenuto una vittoria dal forte valore simbolico. Anche il capitano del Barcellona Raphinha è rientrato dall’infortunio.
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Espanyol 0-1 Atlético Madrid
Alex Baena ha segnato il gol della vittoria all’89’ per gli uomini di Diego Simeone, che restano secondi in campionato, a cinque punti dalla capolista Barcellona.
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Real Madrid 4-1 Siviglia
Il Real Madrid ha travolto il Siviglia 4-1 al Bernabeu grazie a una doppietta di Kylian Mbappe e ai goal di Arda Guler e Yan Diomande. Il prossimo impegno degli uomini di Jose Mourinho è la sfida contro il Barcellona nell'El Clasico.
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Malaga 2-5 Real Sociedad
Il veterano della Real Sociedad Mikel Oyarzabal è stato decisivo per la sua squadra, segnando una doppietta nella vittoria per 5-2 in casa del Malaga. Dopo un avvio di stagione altalenante, la Real Sociedad è salita al quinto posto con 16 punti, grazie a tre vittorie consecutive nella Liga. Il Malaga è ultimo in classifica con appena quattro punti.
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Celta Vigo 2-1 Deportivo Alaves
Il Celta ha vinto lo scontro di metà classifica contro l’Alaves nel pomeriggio di domenica. Negli altri incontri di LaLiga, l’Osasuna ha battuto il Racing Santander 2-1, Deportivo La Coruna e Levante hanno pareggiato 1-1, mentre Villarreal-Elche e Valencia-Athletic Bilbao sono terminate entrambe 0-0.
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