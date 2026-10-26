Il Real Madrid ha ottenuto il risultato più importante del fine settimana vincendo 2-1 in casa degli storici rivali del Barcellona, al Nou Camp. Kylian Mbappe ha aperto le marcature al 41', Raphinha ha pareggiato per il Barcellona poco dopo l'ora di gioco e Mbappe ha colpito ancora all'87', firmando il gol della vittoria. L'avvio di stagione a punteggio pieno del Barcellona va in fumo e il Real Madrid rientra nella corsa al titolo, a soli tre punti dai rivali.