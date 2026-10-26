Jose Mourinho ha dato una lezione di calcio al momento giusto, con il Real Madrid che domenica ha battuto il Barcellona, fino ad allora imbattuto, nell'El Clasico. Ripercorriamo la partita e gli altri momenti salienti del fine settimana nella massima serie spagnola.
LaLiga, il riepilogo della 10ª giornata: il Real Madrid sorprende la capolista Barcellona con una lezione magistrale di Mourinho
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Barcellona-Real Madrid 1-2
Il Real Madrid ha ottenuto il risultato più importante del fine settimana vincendo 2-1 in casa degli storici rivali del Barcellona, al Nou Camp. Kylian Mbappe ha aperto le marcature al 41', Raphinha ha pareggiato per il Barcellona poco dopo l'ora di gioco e Mbappe ha colpito ancora all'87', firmando il gol della vittoria. L'avvio di stagione a punteggio pieno del Barcellona va in fumo e il Real Madrid rientra nella corsa al titolo, a soli tre punti dai rivali.
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Athletic Bilbao 4-0 Getafe
Il Bilbao ha travolto il Getafe, rimasto in dieci. Alex Berenguer ha brillato con un goal e due assist. Il risultato porta il Bilbao all’ottavo posto e lascia il Getafe a un solo punto dalla zona retrocessione.
Rayo Vallecano 0-3 Elche
Nelle zone basse della classifica, l’Elche ha conquistato una preziosissima vittoria per 3-0 sul campo del Rayo Vallecano, portandosi a un punto di vantaggio sui rivali nella lotta per la salvezza.
- AFP
Valencia-Villarreal 1-2
Un altro pessimo risultato per il Valencia, sconfitto 1-2 in casa dal Villarreal in una partita nervosa al Mestalla. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 38', ma il Sottomarino Giallo ha pareggiato al 69' con il terzino statunitense Alex Freeman. Poi, al 96', il subentrato Georges Mikautadze ha segnato il goal della vittoria su assist di Alberto Moleiro, anche lui entrato dalla panchina. Il Valencia resta in zona retrocessione con appena sei punti dopo 10 partite.
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Racing Santander 2-1 Espanyol
In un altro scontro salvezza, il Racing Santander ha battuto l'Espanyol, lasciando gli ospiti catalani in zona retrocessione dopo 10 partite.
L'Atletico Madrid ha battuto il Deportivo La Coruña 1-0, restando in scia al Barcellona, a soli due punti dalla capolista. Grazie al gol di Julian Alvarez, l'Atleti ha conquistato la sesta vittoria consecutiva in LaLiga. Tra gli altri risultati, l'1-1 tra Deportivo Alavés e Malaga e lo 0-0 tra Celta Vigo e Real Betis.
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