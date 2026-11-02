Il Barcellona è tornato alla vittoria questo fine settimana travolgendo il Deportivo Alaves per 6-1. Il Real Madrid, intanto, resta in scia dopo il netto 3-0 in casa del Racing Santander. Nella parte bassa della classifica, il Valencia ha ottenuto una vittoria di cui aveva grande bisogno sul campo dell'Elche.
LaLiga, il punto sull’11ª giornata: il Barcellona travolge l’Alaves, il Real Madrid vince agevolmente sul campo del Racing
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Barcellona 6-1 Deportivo Alaves
Il Barcellona si è lasciato alle spalle la sconfitta nel Clásico dello scorso fine settimana e ha travolto il Deportivo Alavés per 6-1. Lamine Yamal ha brillato con una doppietta e un assist, mentre il capitano Raphinha ha contribuito con altri due goal.
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Racing Santander 0-3 Real Madrid
Il Real Madrid ha fatto seguire alla vittoria per 2-1 sul Barcellona un agevole 3-0 contro il Racing Santander. I gol segnati nel primo tempo da Kylian Mbappe, Jude Bellingham e Yan Diomande hanno messo al sicuro i tre punti per la squadra di Jose Mourinho, che dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Atletico Madrid ha vinto sei partite consecutive in tutte le competizioni.
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Levante 0-2 Atletico Madrid
La macchina dell'Atletico Madrid continua a marciare, con un'altra vittoria senza subire goal. Nelle ultime quattro vittorie in tutte le competizioni, la squadra di Diego Simeone ha sempre mantenuto la porta inviolata. Grazie ai goal segnati in questa partita da Alejandro Grimaldo e Giuliano Simeone, resta a soli due punti dal Barcellona. Per l'Atletico Madrid è la settima vittoria consecutiva nella Liga.
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Rayo Vallecano-Celta Vigo 3-0
Jorge de Frutos ha segnato una doppietta, regalando al Vallecano un’importante vittoria per 3-0 sul Celta Vigo. Il Vallecano raggiunge così il Celta Vigo a quota 12 punti. Entrambe le squadre probabilmente guarderanno più alle spalle che davanti nella lotta per evitare la retrocessione.
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Athletic Bilbao 2-1 Real Sociedad
Il Bilbao ha vinto il primo derby tutto basco della stagione grazie a un gol in avvio della bandiera del club Inaki Williams e a un rigore trasformato da Alex Berenguer sul finire del recupero del primo tempo.
Gli altri risultati di LaLiga dello scorso fine settimana:
- Villarreal 0-1 Espanyol
- Real Betis 2-1 Malaga
- Getafe 3-1 Sevilla
- Elche 0-1 Valencia
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