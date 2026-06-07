La verità sul calcio italiano tra la parentesi Baldini in Nazionale e l'Under 17: i giovani ci sono ma devono giocare

L'Italia sperimentale di Silvio Baldini chiude con un'altra vittoria contro la Grecia, ma soprattutto lancia un segnale chiaro per il futuro.
I giovani bravi ci sono anche nel nostro Paese. E forse meriterebbero più spazio non solo in azzurro ma anche in Serie A.
Non può essere un caso infatti se l'Under 21, trasferita quasi integralmente in Nazionale maggiore, abbia fatto bella figura mentre l'Under 17 conquistava per la seconda volta gli Europei di categoria negli ultimi tre anni.
Eppure di questi giovani azzurri pochi giocano stabilmente e pochissimi militano nel massimo campionato.