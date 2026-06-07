La verità sul calcio italiano tra la parentesi Baldini in Nazionale e l'Under 17: i giovani ci sono ma devono giocare

Il fiore all'occhiello della giovane Italia è sicuramente Francesco Pio Esposito.

L'attaccante dell'Inter è andato a segno sia contro il Lussemburgo che contro la Grecia, chiudendo al meglio quella che di fatto è stata la sua prima stagione in Serie A a vent'anni. E non certo da titolare.

Ma se sulle qualità di Esposito non c'erano dubbi, hanno fatto discretamente bene anche i suoi compagni di reparto ovvero Ekhator e Koleosho.

Il primo, classe 2006, milita nel Genoa con cui è sceso in campo trenta volte nell'ultimo campionato segnando tre goal. Mentre il secondo non ha mai giocato in Italia e ha chiuso la stagione in prestito al Paris Fc.

Passando agli altri reparti conferme sono arrivate anche da Chiarodia, Comuzzo e Bartesaghi in difesa. Oltre a Lipani, Pisilli e Ndour a centrocampo.