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Italia formazione.Getty Images
Lelio Donato

La verità sul calcio italiano tra la parentesi Baldini in Nazionale e l'Under 17: i giovani ci sono ma devono giocare

Amichevoli
Italia
Grecia vs Italia
Grecia

La giovanissima Italia di Silvio Baldini vince entrambe le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia grazie ai goal di Pio Esposito. E il trionfo dell'Under 17 agli Europei per la seconda volta in tre anni lancia un altro segnale.

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L'Italia sperimentale di Silvio Baldini chiude con un'altra vittoria contro la Grecia, ma soprattutto lancia un segnale chiaro per il futuro.

I giovani bravi ci sono anche nel nostro Paese. E forse meriterebbero più spazio non solo in azzurro ma anche in Serie A.

Non può essere un caso infatti se l'Under 21, trasferita quasi integralmente in Nazionale maggiore, abbia fatto bella figura mentre l'Under 17 conquistava per la seconda volta gli Europei di categoria negli ultimi tre anni.

Eppure di questi giovani azzurri pochi giocano stabilmente e pochissimi militano nel massimo campionato.


  • NON SOLO PIO ESPOSITO

    Il fiore all'occhiello della giovane Italia è sicuramente Francesco Pio Esposito.

    L'attaccante dell'Inter è andato a segno sia contro il Lussemburgo che contro la Grecia, chiudendo al meglio quella che di fatto è stata la sua prima stagione in Serie A a vent'anni. E non certo da titolare.

    Ma se sulle qualità di Esposito non c'erano dubbi, hanno fatto discretamente bene anche i suoi compagni di reparto ovvero Ekhator e Koleosho.

    Il primo, classe 2006, milita nel Genoa con cui è sceso in campo trenta volte nell'ultimo campionato segnando tre goal. Mentre il secondo non ha mai giocato in Italia e ha chiuso la stagione in prestito al Paris Fc.

    Passando agli altri reparti conferme sono arrivate anche da Chiarodia, Comuzzo e Bartesaghi in difesa. Oltre a Lipani, Pisilli e Ndour a centrocampo.

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  • POCO SPAZIO PER GLI AZZURRI

    Ma quanti di questi giovani giocano stabilmente in Serie A?

    Ahanor non è ancora un titolare all'Atalanta, lo stesso vale per Comuzzo alla Fiorentina mentre Bartesaghi durante l'ultima stagione ha scalato le gerarchie venendo schierato spesso da Allegri al posto di Estupinan.

    Chiarodia, difensore centrale classe 2005, milita in Bundesliga col Borussia M'Gladbach ma non è certo un titolarissimo, così come Ndour alla Fiorentina.

    Pisilli nel finale di stagione è diventato protagonista con la Roma anche a causa di alcuni infortuni mentre Lipani ha collezionato ventiquattro presenze col Sassuolo in Serie A

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  • ZERO PRESENZE IN SERIE A PER L'UNDER 17

    E poi c'è l'Under 17, che come detto si è laureata Campione d'Europa per la seconda volta negli ultimi tre anni.

    Nella rosa guidata dal CT Daniele Franceschini nessun giocatore ha ancora debuttato in Serie A. E molti di loro non trovano spazio neppure nelle formazioni Primavera.

    La sensazione insomma è che il nostro calcio continui a faticare maledettamente nel lanciare i giovani, seppure di talento, preferendo magari puntare su giocatori stranieri spesso non di altissimo livello.

    Una timidezza che alla lunga finisce col pagare soprattutto la Nazionale, che non parteciperà ai Mondiali per la terza edizione di fila nonostante gli ottimi risultati a livello giovanile.

    E se si pensa che nella stessa rassegna iridata Lamine Yamal sarà protagonista assoluto con la Spagna a soli 18 anni qualche domanda sorge spontanea.

  • LA RICETTA BALDINI

    Silvio Baldini, CT ad interim per la doppia sfida contro Lussemburgo e Grecia, ha indicato una ricetta semplice ma molto chiara per il futuro dell'Italia.

    "La valutazione dipenderà da chi arriverà e dal suo modo di vedere il calcio. Chi arriva deve avere la prospettiva di capire che i giovani sono una risorsa e non un problema", ha dichiarato Baldini. Già.

    Ma chi arriverà? Al momento il grande favorito per la panchina azzurra sembra Roberto Mancini, ovvero uno che durante il suo periodo da CT aveva lanciato parecchi giovani con alterne fortune: da Zaniolo a Pafundi, il primo fatto debuttare in Nazionale ancora prima dell'esordio in Serie A.

    La strada da seguire è insomma quella tracciata da Baldini e dalla sua Italia: gioventù, fame e talento.


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