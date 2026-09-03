Dusan Vlahovic torna a parlare. A pochi giorni di distanza dai primi goal (tre) realizzati con la nuova maglia del Besiktas, l'ex centravanti della Juventus ha concesso un'intervista a Mozzart Sport. Una chiacchierata per spiegare i motivi della scelta che lo ha portato in Turchia e le prime impressioni sull'avventura appena iniziata nella squadra allenata da Vincenzo Italiano.
La verità di Vlahovic: "Non ho mai parlato di rinnovo con la Juventus, tifosi contro per quello che leggevano, Spalletti voleva che restassi"
LA VERITA' SUL RINNOVO MANCATO
Inevitabile un passaggio sul suo addio alla Juventus nel corso dell'intervista concessa a Mozzart Sport.
"Avevo un contratto fino al 30 giugno. Il mio contratto è scaduto e da quel momento sono diventato svincolato. Ho trascorso quattro anni e mezzo fantastici al club, in termini di rapporto, dimensioni della società, tifosi e tutto ciò che comporta uno dei club più grandi del mondo. È stato un grande onore e un grande piacere per me aver avuto l'opportunità di farne parte, indossare la maglia della Juventus, giocare, rappresentare il club e segnare gol. Ancora una volta vorrei ringraziare tutti al club, tutti i tifosi, è stato davvero fenomenale per me e i miei compagni di squadra. Certo, è un enorme peccato non aver avuto l'opportunità di lottare per qualcosa di più, di avere più occasioni per vincere trofei, ma sono sicuro che un club come la Juventus tornerà su quella strada il prima possibile.
L'ultimo anno è stato difficile? Sì, certo che lo era. Ho iniziato dalla panchina per, direi, un motivo ben noto: perché stavo entrando nell'ultimo anno di contratto. A mio parere, questo è stato l'unico motivo per cui ho iniziato la stagione dalla panchina. Certo, sono arrivati anche due nuovi attaccanti, ma ho accettato quel ruolo perché ho deciso di andare in quella direzione. C'era pressione da parte del pubblico, dei media e dei tifosi... Capisco perfettamente i tifosi che leggono e accettano quello che viene loro propinato. In tre anni, per quanto si sia scritto sul mio rinnovo di contratto con la Juventus, non ho avuto alcuna conversazione specifica con la dirigenza del club fino alla fine della stagione. L'ultima volta che abbiamo parlato è stato senza un accordo. Si è parlato molto del fatto che chiedessi varie condizioni, ma c'era molta pressione su di me che mi disturbava, perché so qual è la verità e so cosa è successo”.
"NESSUNA CONVERSAZIONE"
Dusan Vlahovic prosegue nel racconto degli ultimi mesi vissuti alla Juventus, fornendo a Mozzart Sport ulteriori dettagli.
“Non parlerei di una cospirazione. Penso che siano cose normali, che succedono a tutti, soprattutto ai giocatori che entrano nell'ultimo anno di contratto. Ma, come ho detto, per tre anni si è scritto che mi rifiutavo di prolungare la mia collaborazione, che non volevo parlare con la società del rinnovo del contratto. L'unica verità è che non ho avuto alcuna conversazione specifica con la società a riguardo. Certo, c'erano voci tipo "dovremmo parlare del tuo contratto", "forse dovresti prolungarlo, firmarne uno nuovo", ma niente di più. Non ci sono state discussioni concrete, non ci siamo seduti a parlarne. Deve aver in qualche modo influenzato anche i tifosi".
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"RINGRAZIO SPALLETTI CHE VOLEVA RESTASSI"
Menzione speciale per Luciano Spaletti, che avrebbe voluto trattenerlo a Torino.
"Dopotutto, il fatto che mi sia infortunato sei mesi prima della scadenza del mio contratto e il tipo di infortunio che ho subito, credo dica molto sul mio atteggiamento nei confronti della Juventus, indipendentemente dal fatto che io sia all'ultimo o al primo anno di contratto. Ma dev'essere stato difficile. Non è piacevole quando lo stadio ti fischia in un'amichevole contro la squadra Under 23. L'infortunio che ho subito è arrivato proprio quando non ci voleva, Ho iniziato a giocare, in quel momento è arrivato Spalletti, che ringrazio in questa occasione per tutto quello che ha fatto per me l'anno scorso - sia quando ero infortunato che quando ero in salute - e per la sua voglia di farmi restare alla Juventus”.
PERCHE' IL BESIKTAS
Dusan Vlahovic spiega poi i motivi per i quali ha accettato di giocare al Besiktas dopo l'esperienza alla Juve.
“Prima di tutto, la voglia che hanno dimostrato di portarmi. Hanno cercato di contattarmi per tutta l'estate, per tutta l'estate hanno fatto del loro meglio per provare a portarmi. E la cosa mi è piaciuta molto, perché credo che, in generale, nella vita, si debba andare dove ti vogliono di più. Il presidente del Beşiktaş e il direttore sportivo sono venuti a Belgrado, sono rimasti sette-dieci giorni ciascuno e abbiamo parlato. Quindi soprattutto la loro voglia, la loro ambizione e il loro progetto. E ovviamente, l'allenatore, che conosco molto bene, con cui ho lavorato alla Fiorentina, e questa è forse la cosa più importante”.
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RITORNO ALLA JUVE? MAI DIRE MAI
Sulla possibilità di un ritorno alla Juventus in futuro e sulle sensazioni con cui se n'è andato, Dusan Vlahovic replica: “Nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Anch'io ho commesso degli errori dicendo certe cose. È tutta questione di giovinezza, inesperienza, imprudenza... Non si è consapevoli di certe cose di cui si parla. Quindi, mai dire mai. Nel calcio può succedere di tutto, proprio come nella vita. Perciò non escludo nessuna opzione. Quel club mi ha dato tanto e ho cercato di ripagarlo nel miglior modo possibile in ogni momento.
Lo ripeto, siamo professionisti, questo è il nostro lavoro. Non starei bene con me stesso e non riuscirei a guardarmi allo specchio sapendo di aver mollato o di non aver fatto quello che mi era stato chiesto. Sono molto grato alla Juventus, perché è un club enorme, uno dei più grandi al mondo, il più grande in Italia e per me è importantissimo. È un onore aver avuto l'opportunità di farne parte".
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