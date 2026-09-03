La verità di Vlahovic: "Non ho mai parlato di rinnovo con la Juventus, tifosi contro per quello che leggevano, Spalletti voleva che restassi"

Inevitabile un passaggio sul suo addio alla Juventus nel corso dell'intervista concessa a Mozzart Sport.

"Avevo un contratto fino al 30 giugno. Il mio contratto è scaduto e da quel momento sono diventato svincolato. Ho trascorso quattro anni e mezzo fantastici al club, in termini di rapporto, dimensioni della società, tifosi e tutto ciò che comporta uno dei club più grandi del mondo. È stato un grande onore e un grande piacere per me aver avuto l'opportunità di farne parte, indossare la maglia della Juventus, giocare, rappresentare il club e segnare gol. Ancora una volta vorrei ringraziare tutti al club, tutti i tifosi, è stato davvero fenomenale per me e i miei compagni di squadra. Certo, è un enorme peccato non aver avuto l'opportunità di lottare per qualcosa di più, di avere più occasioni per vincere trofei, ma sono sicuro che un club come la Juventus tornerà su quella strada il prima possibile.

L'ultimo anno è stato difficile? Sì, certo che lo era. Ho iniziato dalla panchina per, direi, un motivo ben noto: perché stavo entrando nell'ultimo anno di contratto. A mio parere, questo è stato l'unico motivo per cui ho iniziato la stagione dalla panchina. Certo, sono arrivati ​​anche due nuovi attaccanti, ma ho accettato quel ruolo perché ho deciso di andare in quella direzione. C'era pressione da parte del pubblico, dei media e dei tifosi... Capisco perfettamente i tifosi che leggono e accettano quello che viene loro propinato. In tre anni, per quanto si sia scritto sul mio rinnovo di contratto con la Juventus, non ho avuto alcuna conversazione specifica con la dirigenza del club fino alla fine della stagione. L'ultima volta che abbiamo parlato è stato senza un accordo. Si è parlato molto del fatto che chiedessi varie condizioni, ma c'era molta pressione su di me che mi disturbava, perché so qual è la verità e so cosa è successo”.