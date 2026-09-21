La verità di Jonathan David: "L'attaccante della Juventus è il più criticato d'Italia, non c'era tempo per adattarsi"

Intervistato da SportMediaset, l'attaccante canadese ha parlato del suo presente ai Colchoneros, ma ha anche ripercorso il suo passato in bianconero (avventura durata un solo anno, ndr): "Da quando sono arrivato mi avete detto chiaramente che l’attaccante della Juventus è il giocatore più criticato d’Italia. La scorsa stagione? Per me è stata una stagione molto difficile, ho fatto fatica ad adattarmi al vostro calcio. Giocare in un club come la Juventus è complicato, non c’è il tempo per adattarsi. Se sono riuscito ad ambientarmi all'Atletico? Credo di sì, ci troviamo bene, il Cholo dà molta fiducia ai suoi giocatori e lo apprezzo molto".