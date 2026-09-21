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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Redazione Goal

La verità di Jonathan David: "L'attaccante della Juventus è il più criticato d'Italia, non c'era tempo per adattarsi"

LaLiga
Juventus
Atletico Madrid vs Real Madrid
J. David
Atletico Madrid
Real Madrid

Arrivano alcune dichiarazioni da parte dell'ex attaccante bianconero.

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Jonathan David non ha lasciato il segno nella sua ultima stagione, disputata con la maglia della Juventus. Agli ordini di Luciano Spalletti, il centravanti canadese non è mai riuscito a imporsi come riferimento offensivo bianconero e le strade fra le parti si sono poi separate nel corso dell'ultima estate, quando l'ex Lille si è trasferito in prestito con opzione di riscatto fissato a 25 milioni di euro all'Atletico Madrid.

Il canadese, in questo suo avvio di stagione, ha avuto modo, invece, di incidere per le sorti dei Colchoneros.

  • DECISIVO NEL DERBY

    Diego Simeone sta dando fiducia a Jonathan David che sembra essere tornato e aver ritrovato la propria dimensione, cominciando la sua annata sportiva in Spagna con tre reti consecutive.

    Schierato titolare nel derby contro il Real Madrid, il canadese è andato ancora una volta a segno, decidendo le sorti della sfida contro la squadra guidata da José Mourinho.

    E nel post partita, ha risposto ad alcune domande.

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  • LE SUE PAROLE

    Intervistato da SportMediaset, l'attaccante canadese ha parlato del suo presente ai Colchoneros, ma ha anche ripercorso il suo passato in bianconero (avventura durata un solo anno, ndr): "Da quando sono arrivato mi avete detto chiaramente che l’attaccante della Juventus è il giocatore più criticato d’Italia. La scorsa stagione? Per me è stata una stagione molto difficile, ho fatto fatica ad adattarmi al vostro calcio. Giocare in un club come la Juventus è complicato, non c’è il tempo per adattarsi. Se sono riuscito ad ambientarmi all'Atletico? Credo di sì, ci troviamo bene, il Cholo dà molta fiducia ai suoi giocatori e lo apprezzo molto".

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