La verità di Jonathan David: "L'attaccante della Juventus è il più criticato d'Italia, non c'era tempo per adattarsi"

Jonathan David non ha lasciato il segno nella sua ultima stagione, disputata con la maglia della Juventus. Agli ordini di Luciano Spalletti, il centravanti canadese non è mai riuscito a imporsi come riferimento offensivo bianconero e le strade fra le parti si sono poi separate nel corso dell'ultima estate, quando l'ex Lille si è trasferito in prestito con opzione di riscatto fissato a 25 milioni di euro all'Atletico Madrid.
Il canadese, in questo suo avvio di stagione, ha avuto modo, invece, di incidere per le sorti dei Colchoneros.