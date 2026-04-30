La verità di Inzaghi: "Via dall'Inter perché si era chiuso un ciclo, l'anno scorso penalizzati dagli arbitri e non favoriti"

Simone Inzaghi a tutta.
Arabia e Inter, con sguardo rivolto in particolare sul recente passato che lo ha visto protagonista al timone dei nerazzurri.
Trofei, amarezze e un addio consumatosi al termine della scorsa stagione, in merito al quale l'allenatore emiliano - intervistato dalla Gazzetta dello Sport - torna e fa chiarezza su alcuni punti che hanno alimentato dubbi.
La stretta attualità invece si chiama Al-Hilal, oltre ad essere caratterizzata dal caos che ha sconvolto la nostra classe arbitrale: essendo stata tirata in ballo l'Inter, Inzaghi ne approfitta per dire la sua.