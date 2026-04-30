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Simone Inzaghi Al-HilalGetty Images
Claudio D'Amato

La verità di Inzaghi: "Via dall'Inter perché si era chiuso un ciclo, l'anno scorso penalizzati dagli arbitri e non favoriti"

Serie A
Inter
Al Hilal

Simone Inzaghi a tutta sull'Inter: "Due giorni dopo la finale di Champions ho detto a Marotta che volevo cambiare, se l'avessimo vinta sarei rimasto. L'inchiesta sugli arbitri mi ha scioccato, persi parecchi punti per errori. Felice in Arabia, l'Italia non mi manca".

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Simone Inzaghi a tutta.


Arabia e Inter, con sguardo rivolto in particolare sul recente passato che lo ha visto protagonista al timone dei nerazzurri.


Trofei, amarezze e un addio consumatosi al termine della scorsa stagione, in merito al quale l'allenatore emiliano - intervistato dalla Gazzetta dello Sport - torna e fa chiarezza su alcuni punti che hanno alimentato dubbi.


La stretta attualità invece si chiama Al-Hilal, oltre ad essere caratterizzata dal caos che ha sconvolto la nostra classe arbitrale: essendo stata tirata in ballo l'Inter, Inzaghi ne approfitta per dire la sua.

  • "L'INCHIESTA ARBITRI MI HA SCIOCCATO, INTER PENALIZZATA"

    "L'inchiesta sugli arbitri? Mi ha scioccato: l’Inter ha perso parecchi punti nella scorsa stagione a causa degli errori arbitrali. Il campionato, la Supercoppa... È sorprendente essere tirati dentro a una storia nella quale siamo stati penalizzati e non favoriti".


    "I magistrati parlano di arbitri graditi e sgraditi all’Inter? Ok, ma come è possibile pensare a una macchinazione? Per noi è stata una stagione disgraziata. Ho sempre avuto grande rispetto per il lavoro degli arbitri e non voglio parlare del Napoli, che ha vinto onestamente lo scudetto. Ma resta la sensazione che ci sia stato tolto qualcosa. Non accuso nessuno e non dubito della buona fede. Diciamo che non siamo stati fortunati, tutto ha girato contro, anche se abbiamo le nostre colpe. Rimane un dispiacere che non passerà: perdere lo scudetto per un punto è doloroso".

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  • "NESSUN RIMPIANTO"

    "Più il merito di aver vinto uno scudetto o il demerito di averne persi due? Non si può avere rimpianti nello sport, tanto più se arrivi secondo dietro ad avversari che hanno fatto percorsi importanti. In quattro anni ho vinto tanto e sono contento dei risultati. Non so se si potesse fare qualcosa in più però abbiamo raggiunto due finali di Champions League. Comunque accetto le critiche, purché riguardino me e non i calciatori: mi hanno sempre dato tutto quello che avevano".


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  • "BAYERN-INTER E INTER-BARCELLONA MI RESTERANNO PIÙ DEI TROFEI"

    "Non cambierei niente. Noi avevamo un sogno: il triplete. Alla fine della stagione abbiamo pagato le 23 partite giocate in più rispetto al Napoli. Ma io rifarei tutto: l’Inter ha il dovere di competere a ogni livello. E poi le serate contro il Bayern e il Barcellona rimarranno nella mia mente più dei trofei. Sono state vittorie forse irripetibili".


  • "A MONACO ARRIVATI SENZA ENERGIE"

    "Cosa è successo nella finale di Monaco? Siamo arrivati alla partita senza troppe energie, sia fisiche che mentali: non è una giustificazione ma un dato di fatto. La delusione per lo scudetto perso ha pesato, minando l’autostima. Il Psg è una grande squadra, come abbiamo visto anche l’altra sera contro il Bayern: ha indirizzato la finale con due gol e sfruttato la migliore brillantezza, mentre noi abbiamo provato a reagire e ci siamo disuniti. Ci fa male ancora aver perso così ma non possiamo dimenticare ciò che era successo prima, in Europa".


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  • "VIA PER FINE CICLO, LO DISSI DUE GIORNI DOPO LA FINALE"

    "Se avevo comunicato alla squadra prima della finale che sarebbe andato via? Assolutamente no. Non avrei potuto farlo perché la decisione, molto sofferta per me e per la mia famiglia, non era stata presa. La verità è che è successo tutto molto velocemente: due giorni dopo Monaco ci siamo incontrati a casa di Marotta, alla presenza di Ausilio e Baccin. In quel contesto ho manifestato l’esigenza di cambiare, perché sentivo che si era chiuso un ciclo. Loro avrebbero voluto continuare con me ma hanno capito la scelta: ci siamo lasciati da amici e lo siamo ancora. Ma se avessimo vinto la Champions sarei rimasto all’Inter".


    "Perché dissi che c’erano diverse offerte sul suo tavolo? Perché non sai mai come possono andare le cose e perché il mio dovere era non nascondere ai tifosi cosa poteva succedere. Anche in altre situazioni le richieste c’erano state e non le avevo mai accettate. Stavolta è andata diversamente: volevo provare una nuova esperienza".

  • "FELICE IN ARABIA, I SOLDI NON MI MANCAVANO"

    "In Arabia si va per soldi? Oppure si va per conoscere una nuova realtà, per mettersi in discussione in un contesto diverso. Per fortuna non ho mai avuto problemi di denaro, non era quello che mi mancava. Avevo una casa meravigliosa a Milano dalla quale vedevo tutto, anche San Siro. La proposta mi ha convinto e ora eccomi qua, felice di esserci".


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  • "L'ITALIA NON MI MANCA"

    "Mi manca l’Italia? Sinceramente no. Da quando sono arrivato a Riad sono tornato solo quattro giorni a casa. Ho la mia famiglia, i miei genitori e i miei amici vengono spesso a trovarmi, non soffro di nostalgia. Vivo in un compound (comprensorio chiuso e autosufficiente, ndr) dove le strutture sono ottime, compresa la scuola americana per i figli. L’organizzazione è perfetta, anche nel club. E anche io sto imparando l’inglese".


    "A me sembra che siano tutti contenti di me. Abbiamo fatto i quarti di finale al Mondiale per club, siamo ancora in corsa per il titolo in campionato perché abbiamo 5 punti di svantaggio ma dobbiamo ancora affrontare l’Al Nassr nello scontro diretto, dobbiamo giocare la finale di Coppa del Re... E soprattutto non abbiamo ancora perso una partita in stagione, perché l’eliminazione dalla Champions asiatica contro l’Al Sadd di Mancini è arrivata ai rigori. Non credo che esista nel mondo un allenatore ancora imbattuto".

  • "UN CLUB ITALIANO O LA NAZIONALE? NON CI PENSO"

    "Se mi chiamasse una squadra italiana o la Nazionale? Non ci penso. Ho ancora un anno di contratto con l’Al Hilal e ho grande entusiasmo. Non ero mai stato lontano dall’Italia e questa avventura mi sta migliorando, sia umanamente che professionalmente".


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  • "TRATTENNI DIMARCO, ZIELINSKI L'HO VOLUTO IO"

    "Le lamentele di Dimarco? Federico anche con me ha fatto grandi stagioni e lo sa bene: fui io a trattenerlo all’Inter dopo averlo visto per dieci giorni in allenamento, altrimenti magari sarebbe andato via per un altro prestito. Probabilmente le sue parole sono state interpretate male, il rapporto è ottimo: ci sentiamo ancora".


    "Anche su Zielinski ne ho lette tante. Però si dimentica che sono stato io a volerlo all’Inter, quando Marotta e Ausilio mi avevano prospettato l’occasione. Purtroppo lo scorso anno ha avuto molti problemi fisici e ha faticato a dimostrare le sue qualità".

  • "CHIVU SCELTA GIUSTA"

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