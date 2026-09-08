La vera missione di Allegri al Napoli inizia contro l'Arsenal: De Laurentiis vuole una svolta in Champions League

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Ma qual è la vera missione di Massimiliano Allegri al Napoli?
Gli azzurri hanno vinto due volte il campionato negli ultimi quattro anni. E negli ultimi cinque solo una volta sono rimasti fuori dalle prime quattro.
Le cose sono andate molto diversamente in Europa, dove il Napoli non è mai riuscito a fare troppa strada.
Ecco perché la scelta di affidare la panchina ad Allegri che in carriera ha invece raggiunto due volte la finale di Champions League. E vissuto grandi notti internazionali.