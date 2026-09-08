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Lelio Donato

La vera missione di Allegri al Napoli inizia contro l'Arsenal: De Laurentiis vuole una svolta in Champions League

Champions League
Napoli
Napoli vs Arsenal
Arsenal

Aurelio De Laurentiis ha scelto di affidare la panchina del Napoli a Massimiliano Allegri anche per migliorare il rendimento della squadra in Europa. Il nuovo tecnico deve fare strada in Champions League.

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Ma qual è la vera missione di Massimiliano Allegri al Napoli?

Gli azzurri hanno vinto due volte il campionato negli ultimi quattro anni. E negli ultimi cinque solo una volta sono rimasti fuori dalle prime quattro.

Le cose sono andate molto diversamente in Europa, dove il Napoli non è mai riuscito a fare troppa strada.

Ecco perché la scelta di affidare la panchina ad Allegri che in carriera ha invece raggiunto due volte la finale di Champions League. E vissuto grandi notti internazionali.

  • IL PROCLAMA PRESIDENZIALE

    "Sono stati 22 anni di successi, ma per completarli manca solo la vittoria della Champions. Mai il Napoli è stato così vincente: al mio ciclo manca la Champions League, magari ce la porterà Allegri" ha dichiarato recentemente Aurelio De Laurentiis.

    Ma cosa c'è dietro le sue parole? Il Napoli realisticamente non sembra in grado di poter puntare alla vittoria. Troppo ampio il divario, economico e tecnico, con le big del calcio europeo.

    De Laurentiis spera però che l'esperienza maturata da Allegri sulle panchine di Milan e Juventus porti la sua creatura a costruirsi una credibilità internazionale superiore rispetto a quella attuale.

    Il tutto peraltro nell'anno del centenario da celebrare con una campagna europea nettamente migliore rispetto a quella della scorsa stagione.

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  • IL FALLIMENTO DI CONTE

    Il biennio di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, chiuso al termine della scorsa stagione, è stato senza dubbio positivo.

    In bacheca restano due trofei, ovvero il quarto Scudetto e la Supercoppa Italiana conquistata a dicembre battendo in finale il Bologna.

    C'è però un grande buco nero chiamato ancora una volta Champions League, competizione in cui le squadre di Conte non hanno mai particolarmente brillato.

    Nella fase campionato della scorsa stagione il Napoli ha collezionato solo due vittorie con altrettanti pareggi e ben quattro sconfitte. Un cammino che ha condannato gli azzurri all'immediata eliminazione.

    Tra i risultati più deludenti il pesantissimo 6-2 subito sul campo del PSV e il pareggio esterno per 1-1 contro il Copenaghen, squadre sulla carta non certo superiori per valori assoluti al Napoli di Conte.

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  • LA STORIA DEL NAPOLI IN CHAMPIONS

    L'unico trofeo europeo conquistato dal Napoli ad oggi resta la Coppa UEFA vinta nella stagione 1988/89.

    Il punto più alto toccato in Champions League invece risale alla stagione 2022/23 quando la squadra allora ancora allenata da Luciano Spalletti raggiunse i quarti di finale.

    Dopo aver superato la fase a gironi, con successi memorabili come il 4-1 contro il Liverpool o l'1-6 ad Amsterdam contro l'Ajax, gli azzurri avevano superato anche l'Eintracht agli ottavi.

    Nei quarti però la squadra di Spalletti venne eliminata nel derby tutto italiano contro il Milan.

    L'obiettivo del Napoli quest'anno, quindi, è quello almeno di provare ad eguagliare quel risultato. O magari superarlo.

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  • LA CARRIERA EUROPEA DI ALLEGRI

    Ma perché Allegri potrebbe essere davvero l'uomo giusto per invertire la tendenza del Napoli nelle coppe?

    L'attuale tecnico ha collezionato oltre cento panchine in Champions League tra Milan e Juventus. Ma è soprattutto con i bianconeri che ha raccolto i migliori risultati.

    Ai tempi della sua prima esperienza col Diavolo, nonostante una squadra in fase di transizione, Allegri mantiene stabilmente il Milan tra le prime sedici d'Europa.

    Poi il passaggio alla Juventus con cui arriva a giocarsi due finali di Champions League in tre stagioni, entrambe perse contro Barcellona e Real Madrid.

    Alcune imprese compiute dalle squadre allenate da Allegri nelle notti europee sono diventate memorabili. Cosa che fa sognare a De Laurentiis di poterne vivere di simili col suo Napoli.

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