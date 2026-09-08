La vera missione di Allegri al Napoli inizia contro l'Arsenal: De Laurentiis vuole una svolta in Champions League

Ma qual è la vera missione di Massimiliano Allegri al Napoli?

Gli azzurri hanno vinto due volte il campionato negli ultimi quattro anni. E negli ultimi cinque solo una volta sono rimasti fuori dalle prime quattro.

Le cose sono andate molto diversamente in Europa, dove il Napoli non è mai riuscito a fare troppa strada.

Ecco perché la scelta di affidare la panchina ad Allegri che in carriera ha invece raggiunto due volte la finale di Champions League. E vissuto grandi notti internazionali.