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Vittorio Rotondaro

La vendetta di Vinicius contro i tifosi del Manchester City: esultanza con 'pianto' un anno dopo lo striscione per il Pallone d'Oro di Rodri

Esultanza particolare per Vinicius in Manchester City-Real Madrid: risposta allo striscione che un anno fa celebrava la vittoria del Pallone d'Oro di Rodri.

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Come prevedibile dopo il match d'andata, il Real Madrid ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Champions League: battuto sia all'andata che al ritorno degli ottavi il Manchester City.

Se il mattatore al 'Bernabeu' era stato Valverde con una straordinaria tripletta, all'Etihad Stadium ci ha pensato Vinicius Junior a trascinare con una doppietta i ragazzi guidati da Arbeloa.

Due reti dal sapore speciale per il brasiliano, ancora indispettito per lo striscione di sfottò nei suoi confronti che i tifosi gli inglesi gli riservarono un anno fa.

  • ESULTANZA CON 'PIANTO'

    Match sbloccato proprio dal rigore trasformato da Vinicius Junior che, a differenza dell'andata, stavolta non si è lasciato ipnotizzare da Donnarumma.

    Trasformazione perfetta, festeggiata con un'esultanza alquanto provocatoria: l'ex Flamengo ha infatti mimato il gesto delle lacrime, prendendosi una personale rivincita verso i tifosi avversari.

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  • IL MOTIVO DELL'ESULTANZA DI VINICIUS

    Ma perché Vinicius ha esultato in quel modo?

    Il motivo è da ricercare a quanto accaduto sugli spalti dell'Etihad Stadium l'11 febbraio 2025, giorno in cui si disputò l'andata del playoff di Champions sempre tra Manchester City e Real Madrid: in quella circostanza, i tifosi di casa esposero uno striscione che celebrava la vittoria del Pallone d'Oro dell'idolo locale Rodri, riprendendo il titolo di un famoso brano degli Oasis.

    "Stop crying your heart out".

    Successo avvenuto proprio ai danni di Vinicius che, scottato dal mancato trionfo, non si presentò alla cerimonia di consegna del premio così come il presidente Florentino Perez e tutti gli altri giocatori del Real Madrid in lizza.

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  • I FISCHI DEI TIFOSI

    Da parte della tifoseria di casa, ovviamente, è arrivata una miriade di fischi che ha colpito Vinicius anche in occasione della rete annullatagli nel finale per posizione di fuorigioco.

    Il brasiliano ha infatti mostrato il proprio nome sul retro della maglia al pubblico inglese che, in tutta risposta, gli ha riservato un trattamento sonoro di tutto rispetto.

    Vinicius ha comunque trovato il modo di firmare la vittoria allo scadere con la zampata che ha sorpreso alle spalle il malcapitato Guehi, festeggiata stavolta senza alcun gesto irriverente nei confronti dei tifosi del City.

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