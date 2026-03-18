La vendetta di Vinicius contro i tifosi del Manchester City: esultanza con 'pianto' un anno dopo lo striscione per il Pallone d'Oro di Rodri

Come prevedibile dopo il match d'andata, il Real Madrid ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Champions League: battuto sia all'andata che al ritorno degli ottavi il Manchester City.
Se il mattatore al 'Bernabeu' era stato Valverde con una straordinaria tripletta, all'Etihad Stadium ci ha pensato Vinicius Junior a trascinare con una doppietta i ragazzi guidati da Arbeloa.
Due reti dal sapore speciale per il brasiliano, ancora indispettito per lo striscione di sfottò nei suoi confronti che i tifosi gli inglesi gli riservarono un anno fa.