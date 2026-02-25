La UEFA respinge il ricorso del Benfica: Prestianni out col Real Madrid dopo il caso Vinicius

A fine gara Vinicius ha attaccato Prestianni: "I razzisti sono, prima di tutto, dei codardi. Hanno bisogno di nascondersi dietro una maglia per mostrare quanto sono deboli. Ma hanno la protezione di altri che, teoricamente, hanno l’obbligo di punirli. Quello che è successo stavolta non è una novità per me e per la mia famiglia”.

Il calciatore del Benfica invece ha raccontato un’altra versione dei fatti:“Voglio precisare che non ho mai rivolto insulti razzisti all’indirizzo di Vinicius Junior, che purtroppo ha male interpretato quello che di avere sentito. Non sono mai stato razzista con nessuno e mi dispiace per le minacce ricevute da alcuni giocatori del Real Madrid".