Prestianni en Vinicius JuniorImago
Nino Caracciolo

La UEFA respinge il ricorso del Benfica: Prestianni out col Real Madrid dopo il caso Vinicius

La Commissione Disciplinare UEFA ha respinto il ricorso del Benfica: Prestianni resta sospeso per la gara di Champions contro il Real Madrid dopo i presunti insulti razzisti a Vinicius.

A poche ore dal fischio d’inizio della gara contro il Real Madrid, il Benfica è costretto a rinunciare definitivamente a Gianluca Prestianni.

Il calciatore argentino nei giorni scorsi è stato temporaneamente sospeso dall’UEFA, che sta indagando in merito ai presunti insulti razzisti rivolti dal ragazzo nei confronti di Vinicius nel match d’andata.

Il Benfica ha presentato ricorso per la decisione, portando il calciatore a Madrid. La UEFA però ha respinto il ricorso del club portoghese confermando la sospensione del calciatore. 

  • RICORSO RESPINTO

    Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la UEFA ha ufficialmente respinto il ricorso presentato dal Benfica in merito alla possibilità di poter schierare Gianluca Prestianni nel match contro il Real Madrid.

    “Decisione della Commissione d’Appello UEFA in merito alla sospensione provvisoria del giocatore del Benfica Gianluca Prestianni. Il ricorso presentato dal Benfica è respinto. Di conseguenza, la decisione della Commissione di Controllo, Etica e Disciplina UEFA del 23 febbraio 2026 è confermata. Il Sig. Gianluca Prestianni rimane provvisoriamente sospeso per la prossima partita di una competizione UEFA per club a cui sarebbe altrimenti idoneo”, si legge nel comunicato.

  • NON CI SARÀ CONTRO IL REAL MADRID

    Dopo quanto accaduto nel match d’andata e i presunti insulti razzisti rivolti a Vinicius, la UEFA ha provvisoriamente sospeso Prestianni per la partita di ritorno contro il Real Madrid per aver “violato l'Articolo 14 del Regolamento Disciplinare UEFA (DR) relativamente ai comportamenti discriminatori”.Il Benfica ha presentato ricorso contro la decisione, portando il calciatore a Madrid insieme al resto dei compagni. Ma Prestianni non sarà a disposizione per il match di questa sera visto che il ricorso è stato respinto.

  • COSA È SUCCESSO

    Stadio Da Luz, andata del playoff di Champions tra Benfica e Real Madrid. Dopo il goal realizzato da Vinicius, Prestianni si avvicina al brasiliano e, coprendosi la bocca con la maglia, gli dice qualcosa. Il calciatore del Real corre subito dall’arbitro e lo avvisa di aver ricevuto insulti razzisti, minacciando di non voler più giocare (match che è rimasto sospeso per circa 10 minuti).

  • LE DUE VERSIONI

    A fine gara Vinicius ha attaccato Prestianni: "I razzisti sono, prima di tutto, dei codardi. Hanno bisogno di nascondersi dietro una maglia per mostrare quanto sono deboli. Ma hanno la protezione di altri che, teoricamente, hanno l’obbligo di punirli. Quello che è successo stavolta non è una novità per me e per la mia famiglia”.

    Il calciatore del Benfica invece ha raccontato un’altra versione dei fatti:“Voglio precisare che non ho mai rivolto insulti razzisti all’indirizzo di Vinicius Junior, che purtroppo ha male interpretato quello che di avere sentito. Non sono mai stato razzista con nessuno e mi dispiace per le minacce ricevute da alcuni giocatori del Real Madrid".

