La UEFA respinge il ricorso del Benfica: Prestianni out col Real Madrid dopo il caso Vinicius

A poche ore dal fischio d’inizio della gara contro il Real Madrid, il Benfica è costretto a rinunciare definitivamente a Gianluca Prestianni.
Il calciatore argentino nei giorni scorsi è stato temporaneamente sospeso dall’UEFA, che sta indagando in merito ai presunti insulti razzisti rivolti dal ragazzo nei confronti di Vinicius nel match d’andata.
Il Benfica ha presentato ricorso per la decisione, portando il calciatore a Madrid. La UEFA però ha respinto il ricorso del club portoghese confermando la sospensione del calciatore.