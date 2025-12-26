La Top 11 europea di GOAL: da Mbappé a Yamal, i migliori giocatori della prima parte della stagione

Con la stagione ormai giunta a metà, è giunto il momento di puntare i riflettori sui giocatori che hanno avuto il maggiore impatto nei principali campionati europei. Anche se prima è meglio fare il punto della situazione.

In Germania il campionato è di nuovo a senso unico, con il Bayern di Vincent Kompany che già detiene un vantaggio di nove punti sul Borussia Dortmund. Nella Ligue 1 si sta verificando uno scenario meno prevedibile, visto che il PSG sta vedendo la propria supremazia messa in discussione dal sorprendente Lens. E anche Marsiglia e Lille hanno finora dimostrato la costanza necessaria per mantenere la corsa al titolo.

l campionato più equilibrato è però la Serie A, dove le prime cinque squadre sono separate da soli quattro punti, con l'Inter attualmente in testa davanti al Milan, ai campioni d'Italia in carica del Napoli, a una Roma molto migliorata e a una Juventus in ripresa.

Nel frattempo, nella Liga ci sono due squadre in lizza per il titolo: il Barcellona sta tenendo a distanza il Real Madrid. In Premier League l'Arsenal è tornato in testa alla classifica e questa volta sembra avere una vera capacità di resistenza, anche se il Manchester City è alle sue calcagna dopo essere tornato a qualcosa che si avvicina al suo meglio, e anche l'Aston Villa sta lottando al vertice, continuando a migliorare di anno in anno sotto la guida di Unai Emery.

L'Arsenal è in testa alla classifica anche della fase a gironi della Champions League, con due punti di vantaggio sul Bayern. Dietro di loro, la corsa per finire tra le prime otto e qualificarsi automaticamente agli ottavi di finale è ancora molto aperta alla vigilia delle ultime due partite, con Liverpool, Dortmund, Chelsea e Barcellona tutti appena sotto la linea di demarcazione.

Ma chi sono stati i giocatori più brillanti? GOAL ha stilato una Top 11 stagionale livello europeo.