European team of the season 2025-26 GFX 16:9Getty/GOAL
James Westwood

La Top 11 europea di GOAL: da Mbappé a Yamal, i migliori giocatori della prima parte della stagione

Chi si è comportato meglio di tutti da agosto a dicembre? GOAL passa in rassegna le prestazioni e le statistiche dei più bravi a livello europeo. Senza giocatori della Serie A.

Con la stagione ormai giunta a metà, è giunto il momento di puntare i riflettori sui giocatori che hanno avuto il maggiore impatto nei principali campionati europei. Anche se prima è meglio fare il punto della situazione.

In Germania il campionato è di nuovo a senso unico, con il Bayern di Vincent Kompany che già detiene un vantaggio di nove punti sul Borussia Dortmund. Nella Ligue 1 si sta verificando uno scenario meno prevedibile, visto che il PSG sta vedendo la propria supremazia messa in discussione dal sorprendente Lens. E anche Marsiglia e Lille hanno finora dimostrato la costanza necessaria per mantenere la corsa al titolo.

l campionato più equilibrato è però la Serie A, dove le prime cinque squadre sono separate da soli quattro punti, con l'Inter attualmente in testa davanti al Milan, ai campioni d'Italia in carica del Napoli, a una Roma molto migliorata e a una Juventus in ripresa.

Nel frattempo, nella Liga ci sono due squadre in lizza per il titolo: il Barcellona sta tenendo a distanza il Real Madrid. In Premier League l'Arsenal è tornato in testa alla classifica e questa volta sembra avere una vera capacità di resistenza, anche se il Manchester City è alle sue calcagna dopo essere tornato a qualcosa che si avvicina al suo meglio, e anche l'Aston Villa sta lottando al vertice, continuando a migliorare di anno in anno sotto la guida di Unai Emery.

L'Arsenal è in testa alla classifica anche della fase a gironi della Champions League, con due punti di vantaggio sul Bayern. Dietro di loro, la corsa per finire tra le prime otto e qualificarsi automaticamente agli ottavi di finale è ancora molto aperta alla vigilia delle ultime due partite, con Liverpool, Dortmund, Chelsea e Barcellona tutti appena sotto la linea di demarcazione.

Ma chi sono stati i giocatori più brillanti? GOAL ha stilato una Top 11 stagionale livello europeo.

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    PORTIERE: Thibaut Courtois (Real Madrid)

    Thibaut Courtois è stato più impegnato di quanto avrebbe voluto in questa stagione, visto che il Real Madrid ha rapidamente perso la rotta a causa di una serie di infortuni in difesa. Ma questo ha permesso al 33enne belga di ricordare al mondo perché sia ancora il miglior portiere in circolazione.

    Courtois è stato particolarmente sollecitato in Champions League, con 28 parate in cinque presenze - nessun altro portiere come lui nella competizione dopo lo stesso numero di partite - otto delle quali in una straordinaria prestazione contro il Liverpool ad Anfield.

    Il Real Madrid è ancora in corsa per tutto grazie a Courtois, e anche i suoi rivali più agguerriti si inchinano alla sua grandezza, visto che il numero 1 dell'Athletic e della Spagna Unai Simon ha dichiarato ad AS: "Se Courtois non riesce a prendere una palla, nessuno di noi ci riesce. È impossibile trovare qualcuno migliore di lui".

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    TERZINO DESTRO: Jurrien Timber (Arsenal)

    Jurrien Timber è stato fondamentale per i progressi dell'Arsenal in entrambe le metà campo in questa stagione. Il terzino destro olandese è bravo offensivamente ma anche nell'uno contro uno difensivo, come dimostra il fatto che è tra i primi 10 nella classifica stagionale dei contrasti vinti in Premier League.

    "È stato fenomenale in ogni reparto - ha detto Mikel Arteta dopo che Timber ha dato una svolta alla partita vinta per 3-0 dai Gunners contro lo Slavia Praga in Champions League - Penso che abbia portato il suo livello e quello della squadra a una dimensione diversa".

    Ricevere un elogio del genere dal proprio allenatore la dice lunga. L'Arsenal ha la fortuna di poter contare su giocatori di qualità in tutti i reparti, ma nessuno è più importante di Timber per il funzionamento della squadra nel suo insieme.

  • Dayot UpamecanoGetty Images

    DIFENSORE CENTRALE: Dayot Upamecano (Bayern)

    Dayot Upamecano ha ricevuto molte critiche negli anni al Bayern, principalmente perché non è riuscito a esprimere appieno un potenziale enorme. Negli ultimi mesi, però, il difensore centrale francese ha zittito gli scettici, fornendo una solida base su cui i bavaresi hanno costruito le proprie fortune.

    Formando una nuova formidabile coppia con Jonathan Tah, arrivato in estate, Upamecano è stato un mostro nei duelli e ha fatto enormi progressi in termini di capacità decisionale, eccellendo nella linea difensiva alta di Kompany. Le speculazioni sul suo futuro si sono intensificate con l'avvicinarsi degli ultimi sei mesi di contratto, e il Bayern deve assicurarsi che rimanga se vuole davvero tornare a essere la forza dominante in Germania e in Champions League, visto il modo in cui si è reso indispensabile.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    DIFENSORE CENTRALE: Gabriel Magalhaes (Arsenal)

    L'Arsenal è stato soprannominato "Set Piece FC" per la sua abilità nello sfruttare le situazioni di calcio piazzato, e Gabriel Magalhaes è stato il volto di questo nuovo approccio. Il brasiliano è il bersaglio ogni volta che Declan Rice o Bukayo Saka calciano la palla nell'area di rigore, e pochi giocatori sono in grado di competere con la sua naturale fisicità e determinazione.

    Gabriel contribuisce con goal decisivi, come quello della vittoria nei minuti di recupero contro il Newcastle, e salta più in alto di tutti per neutralizzare qualsiasi pericolo aereo nella propria area. Svolge inoltre un ruolo chiave nella manovra offensiva della squadra con i suoi disimpegni. A dimostrazione di ciò, la sua migliore prestazione stagionale è arrivata nella vittoria per 4-0 dei Gunners sull'Atletico Madrid, dove non solo ha segnato il primo goal di testa, ma ha anche avuto una precisione nei passaggi dell'89% e creato un'occasione chiave.

  • Nuno Mendes PSG 2025Getty Images

    TERZINO SINISTRO: Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

    Nuno Mendes si è classificato al decimo posto nella classifica del Pallone d'Oro 2025, davanti a stelle come Harry Kane, Vinicius Junior e Robert Lewandowski, e quattro posizioni sopra il suo compagno di squadra al PSG Desiré Doué, eroe della finale di Champions League. Non c'è dubbio che il portoghese meritasse quella posizione, perché non c'è stato un terzino sinistro migliore in Europa la scorsa stagione, e lo stesso vale per il periodo tra agosto e dicembre.

    La velocità e l'atletismo del 23enne lusitano, sia in difesa che in attacco, sono stati fondamentali per il PSG. Mendes ha già collezionato otto goal in tutte le competizioni in questa stagione, due dei quali nella vittoria per 7-2 sul Bayer Leverkusen e un altro nella vittoria per 2-1 sul Barcellona, in cui ha completamente neutralizzato il solitamente inarrestabile Lamine Yamal. Il solo fatto di aver vinto quella battaglia la dice lunga su quanto sia bravo.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ALAVESAFP

    ESTERNO DESTRO: Lamine Yamal (Barcellona)

    Yamal rimane comunque il giocatore migliore del pianeta, nonostante abbia lottato con un problema cronico all'inguine negli ultimi mesi. Anche quando non è al 100%, il diciottenne mancino si è fatto avanti per diventare il fattore decisivo per il Barça, totalizzando 20 goal e assist in 20 partite, compresa una straordinaria azione solitaria contro il Club Brugge in Champions League.

    I soliti problemi difensivi continuano a impedire ai Blaugrana di raggiungere un livello ancora superiore, ma la brillantezza di Yamal spesso rende tutto questo irrilevante. Lamine è una fonte costante di magia, come dimostrano le oltre 80 azioni che hanno portato a tiri in porta nella Liga, un dato superato solo da Kylian Mbappé. Yamal ha inoltre fornito il maggior numero di assist in campionato fino ad oggi (otto).

    Yamal ha dovuto affrontare infortuni, polemiche fuori dal campo e inutili paragoni con Lionel Messi nella seconda metà del 2025, ma in qualche modo ha continuato la propria ascesa verso la vetta del calcio mondiale. È un talento speciale e senza limiti.

  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    CENTROCAMPISTA: Pedri (Barcellona)

    Solo un altro giocatore del Barcellona ha brillato quanto Yamal in questa stagione, ed è il piccolo genio Pedri. Il quale è in cima alla classifica della Liga dei passaggi riusciti da parte dei centrocampisti, nonché dei passaggi nell'ultimo terzo di campo, mentre è secondo per numero di dribbling.

    Pedri è il cuore pulsante della squadra di Flick e dà l'esempio con compostezza e classe nelle situazioni di alta pressione. Il tecnico del Barça lo ha descritto come un "giocatore assolutamente straordinario" dopo la prestazione magistrale contro l'Osasuna, e ha perfettamente ragione. Dai tempi di Andrés Iniesta al massimo della forma, il club catalano non aveva a disposizione un centrocampista così elegante e intelligente. Il lavoro instancabile di Pedri senza palla è stato fondamentale per compensare i limiti difensivi della squadra.

  • Vitinha PSG 2025Getty Images

    CENTROCAMPISTA: Vitinha (Paris Saint-Germain)

    Per ora, però, Pedri è secondo nella classifica dei migliori registi d'Europa, dietro a Vitinha. Il portoghese del PSG è stato ancora una volta il giocatore più costante nella rosa di Luis Enrique, tanto che il manager del Tottenham Thomas Frank ha previsto che "sarà il prossimo vincitore del Pallone d'Oro" dopo aver visto l'ex giocatore dei Wolves dominare contro gli Spurs in Champions League.

    Vitinha ha ottenuto un punteggio di 9,9 su Sofascore dopo aver segnato una tripletta nel vittoria per 5-3 del PSG sul Tottenham, ma i goal non sono solitamente il suo forte. È lui che detta il ritmo dei campioni d'Europa in carica, sempre alla ricerca di nuovi spazi per i passaggi e di portare avanti la palla.

    Sembra che il pallone sia incollato ai piedi di Vitinha, che raramente perde il possesso: il 25enne lusitano è in testa alla classifica dei passaggi riusciti sia in Champions League che in Ligue 1. È anche un abile lettore del gioco che eccelle nel rompere le azioni avversarie, dando il tono al sistema contropiedistico di Luis Enrique.

  • luis diaz(C)Getty images

    ESTERNO SINISTRO: Luis Diaz (Bayern)

    Luis Diaz sta dimostrando di essere il miglior acquisto della finestra di mercato estiva del 2025. Il Bayern aveva un compito difficile nel sostituire Leroy Sane, ceduto al Galatasaray, ma Diaz ha dimostrato di essere un miglioramento rispetto all'ex esrerno del Manchester City, segnando 13 goal e fornendo altri sette assist nelle sue prime 22 presenze con i tedeschi, oltre a instaurare un rapporto telepatico con Harry Kane.

    Solo l'inglese e Serhou Guirassy del Dortmund vantano un totale di expected goals (xG) superiore a quello di Diaz nella Bundesliga in questa stagione, il che riflette lo stile di gioco diretto del colombiano e la sua precisione nei tiri e nei passaggi. Col senno di poi, il Liverpool probabilmente ora vorrebbe aver trattenuto il laborioso colombiano, che sa anche guidare la pressione del Bayern ed è stato il suo principale punto di riferimento nella fase di transizione.

    Kompany ha espresso la propria convinzione che la "creatività caotica" di Diaz abbia dato al Bayern qualcosa di nuovo in attacco, forse riassunta al meglio dalla sua doppietta contro il PSG, punita però con un cartellino rosso. Che il caos continui a lungo.

  • Haaland CityGetty

    ATTACCANTE: Erling Haaland (Manchester City)

    Secondo gli standard elevati di Erling Haaland, i 22 goal segnati in Premier League con il Manchester City nel 2024/25 sono stati un risultato deludente. Ma il norvegese è ora a soli tre goal da quel traguardo, con 21 partite ancora da giocare, e potrebbe superare il proprio record stagionale di 36 reti.

    Anche il titolo di capocannoniere della Champions League è alla portata di Haaland, che attualmente è al secondo posto a pari merito con sei goal e con le favorevoli partite della fase finale del campionato contro Bodo/Glimt e Galatasaray ancora da giocare. L'ex giocatore del Dortmund non ha eguali come puro goleador, ma questo lo sapevamo già.

    Notevoli sono invece i progressi compiuti da Haaland nel controllo di palla e nei passaggi, che ora sono più vicini allo stile tiki-taka per cui Guardiola è famoso, e lo sforzo extra messo in difesa, in particolare nella vittoria per 3-0 nel derby contro il Manchester United, che lo ha visto realizzare, secondo le parole di Phil Foden, "una prestazione completa" con sei respinte, due recuperi, un passaggio chiave e i suoi consueti due goal.

  • Kylian Mbappe celebrationGetty

    ATTACCANTE: Kylian Mbappé (Real Madrid)

    Ultimo ma non meno importante è il nuovo straordinario numero 10 del Real Madrid: Kylian Mbappé. Luka Modric ha ceduto quella maglia, indossata anche da Cristiano Ronaldo, a Mbappé dopo la sua partenza in estate, e l'ex stella del PSG ha dimostrato di essere più che all'altezza, segnando 29 goal in 24 partite e conquistando la vetta della classifica dei marcatori sia della Liga che della Champions League.

    Mbappé ha segnato 44 goal in tutte le competizioni nel suo anno d'esordio al Bernabeu, trascinando una squadra disorganizzata, ed è riuscito in qualche modo a diventare ancora più prolifico nonostante il Madrid abbia subito un ulteriore regresso. Ecco perché ha la meglio su Kane, che è stato altrettanto prolifico, ma in un Bayern che funziona alla perfezione. Senza Mbappé, i Blancos non sarebbero ancora in lizza per i trofei più importanti.

    Non si tratta solo dei gol di Mbappé: il 26enne francese ha il totale di assist previsti (xA) più alto in Spagna e il maggior numero di occasioni create. Sta insomma facendo tutto il possibile per trascinare il Real Madrid, proprio come ha fatto Ronaldo al proprio apice, e merita molto di più da chi lo circonda.

