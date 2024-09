La svolta tattica al contrario di Conte: il suo Napoli è tagliato su misura per il 4-2-3-1

Adepto della difesa a tre, il tecnico salentino ha cambiato modulo e ora è pronto a proseguire sulla strada intrapresa. La chiave? McTominay.

No, non è stato un fuoco di paglia. Quattro giorni dopo lo 0-0 contro la Juventus, la gara della svolta tattica, il Napoli è sceso nuovamente in campo con la difesa a quattro e il 4-2-3-1.

Il risultato è stato eccellente. Nonostante il turnover, nonostante 10/11 della formazione di partenza sia stata diversa rispetto a quella di Torino, nonostante la presenza di qualche giocatore col morale sotto i tacchi, la squadra di Antonio Conte ha demolito il Palermo. E si è conquistata l'accesso agli ottavi di Coppa Italia, dove troverà la Lazio.

Il cambiamento a sorpresa contro la Juve, insomma, è diventato a tutti gli effetti il vestito tattico del Napoli. Quello che con ogni probabilità Lukaku e compagni indosseranno durante tutta la stagione, o quasi. E trattandosi di Conte, è una discreta novità.