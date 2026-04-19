La super sfida con il Manchester City nel momento peggiore: l'Arsenal non dovrà pensare allo spettacolo, gli basterà giocare per il pari

È presentata come la sfida più importante della Premier League degli ultimi anni. L'Arsenal andrà all'Etihad Stadium per sfidare il Manchester City in un match che da mesi viene visto come decisivo per il titolo. Con sole sei lunghezze di distanza in classifica e il City che deve ancora recuperare una partita, i Gunners di Mikel Arteta, che stanno vivendo un momento difficile, non devono sentirsi obbligati a essere all'altezza delle aspettative.
Un confronto così cruciale tra prima e seconda in classifica a questo punto della stagione è raro. I media lo hanno presentato come la partita che assegnerà il titolo di campioni d'Inghilterra, ma, considerando la sua situazione e la forma attuale, l’Arsenal non dovrà per forza offrire una gara memorabile.
Il Manchester City di Pep Guardiola vola, con una sola sconfitta patita nelle ultime 19 in campionato, ed ha saputo trasformarsi in una macchina da guerra capace di rimontare i Gunners.
Mentre cerca ancora la fiducia e la coesione che l’avevano reso una corazzata a inizio stagione, l’Arsenal farebbe bene a ignorare i critici e a puntare ad un pareggio che varrebbe un passo decisivo verso il primo titolo dal 2004.