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Arsenal Man City title decider GFXGOAL
Krishan Davis

La super sfida con il Manchester City nel momento peggiore: l'Arsenal non dovrà pensare allo spettacolo, gli basterà giocare per il pari

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Manchester City vs Arsenal
M. Arteta
P. Guardiola
D. Rice

L'Arsenal affronterà in trasferta il Manchester City in una sfida fondamentale per la corsa al titolo: le due squadre arrivano all'appuntamento in momenti molto diversi.

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È presentata come la sfida più importante della Premier League degli ultimi anni. L'Arsenal andrà all'Etihad Stadium per sfidare il Manchester City in un match che da mesi viene visto come decisivo per il titolo. Con sole sei lunghezze di distanza in classifica e il City che deve ancora recuperare una partita, i Gunners di Mikel Arteta, che stanno vivendo un momento difficile, non devono sentirsi obbligati a essere all'altezza delle aspettative.

Un confronto così cruciale tra prima e seconda in classifica a questo punto della stagione è raro. I media lo hanno presentato come la partita che assegnerà il titolo di campioni d'Inghilterra, ma, considerando la sua situazione e la forma attuale, l’Arsenal non dovrà per forza offrire una gara memorabile.

Il Manchester City di Pep Guardiola vola, con una sola sconfitta patita nelle ultime 19 in campionato, ed ha saputo trasformarsi in una macchina da guerra capace di rimontare i Gunners.

Mentre cerca ancora la fiducia e la coesione che l’avevano reso una corazzata a inizio stagione, l’Arsenal farebbe bene a ignorare i critici e a puntare ad un pareggio che varrebbe un passo decisivo verso il primo titolo dal 2004.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    UN'ATTESA ENORME

    L'attesa per questo fondamentale scontro diretto è enorme. The Athletic ha parlto della «partita più importante della Premier degli ultimi anni», la BBC di «incontro epocale», Sky Sports di «match decisivo per il titolo». L'Arsenal deve ignorare tutto questo clamore e concentrarsi sul campo.

    I giocatori ne sono consapevoli. "Conta solo essere pronti e volerlo più degli altri. Il resto è rumore: dipende da noi", ha dichiarato Declan Rice alla vigilia.

    "Siamo professionisti e abbiamo scelto questo sport per questo: andare lì e vincere sarà un segnale forte. Il gruppo è pronto e sa cosa serve. Che la partita abbia inizio."

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  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    NULLA CHE ISPIRI FIDUCIA

    L’Arsenal arriva alla partita più importante della stagione nel suo momento peggiore. Un calo di forma inopportuno ha risvegliato lo stereotipo dei «bottle jobs» e aumentato il malcontento dei tifosi, che aspettano da 22 anni un titolo.

    Nell’ultimo turno di campionato i Gunners sono stati battuti dal Bournemouth, tra l'altro ad una settimana dalla sorprendente eliminazione dalla FA Cup per mano del Southampton. Prima della sosta per gli impegni delle Nazionali avevano inoltre perso la finale di Carabao Cup contro gli stessi Citizens, regalando ai rivali un vantaggio psicologico nella corsa al titolo.

    In Champions i Gunners hanno comunque raggiunto le semifinali eliminando lo Sporting con un 1-0 complessivo, ma la fatica fatta nel match di ritorno a reti inviolate non ha convinto sulla loro vera ripresa.

    Curiosità statistica: aprile è il mese con meno vittorie di Arteta all’Arsenal (44%), mentre per Guardiola è il più prolifico (79%, dati Opta).

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  • Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    SFRUTTARE I PUNTI DI FORZA

    Contro il City, l’Arsenal dovrà tornare alle origini e puntare sui propri punti di forza: aggressività fisica, qualche scorrettezza al momento giusto e massimizzazione delle azioni da fermo.

    Con gli attaccanti Viktor Gyokeres, Noni Madueke e Gabriel Martinelli non al meglio, non sorprenderebbe vedere Arteta chiudersi. Può contare sulla difesa più solida del campionato (15 clean sheet) e sull’instancabile Rice per ottenere un risultato utile, come già successo nello 0-0 di marzo 2024. Una gara disegnata su misura per il centrale Gabriel Magalhaes, pronto a emergere in entrambe le aree.

    Non sarà una gara spettacolare e deluderà i neutrali, ma, considerando la forma attuale, se l’Arsenal provasse a giocarsela alla pari verrebbe spazzato via.

  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    "CI PREPARIAMO PER VINCERE"

    Arteta è stato categorico: l’Arsenal non si chiuderà in difesa all’Etihad. Che sia un gioco psicologico o un diversivo tattico, resta da vedere. "No - ha tagliato corto in conferenza stampa - non puntiamo al pareggio. Vogliamo vincere. Vogliamo vincere e ci prepariamo per questo.

    Non sprecherò un secondo a parlarne. Prepariamo ogni partita per vincere e questa non fa eccezione: è una grande opportunità".

    Ha concluso: "Non lo faremo perché non è nel nostro DNA. A volte l'avversario è così ampio da costringerti a farlo e, contro il City, ci saranno fasi in cui dovremo difenderci per lunghi tratti. Ma questa è la realtà".

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  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    I CALENDARI A CONFRONTO

    Guardiola ha già dichiarato che "sarà finita" se il City non batterà l’Arsenal domenica. Un pareggio lascerebbe ai londinesi sei punti di vantaggio a cinque giornate dal termine, rendendo meno rilevante la partita in meno dei Citizens.

    Il tecnico catalano allude anche al calendario: i Gunners hanno un leggero vantaggio, poiché tutte le loro restanti gare saranno contro squadre della metà bassa della classifica (Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley e Crystal Palace).

    Il City, invece, affronterà Everton e Brentford, ancora in lotta per l'Europa, e chiuderà con l'Aston Villa.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    UN PUNTO PESANTE PER PUNTARE AL TITOLO

    Rice ha ragione: c'è stato molto "clamore" nei giorni che precedono l'atteso scontro diretto. Dopo le recenti difficoltà dell'Arsenal, tutti ne hanno parlato.

    Dopo il pari con lo Sporting, l'icona Thierry Henry ha detto alla CBS: "Andate a vincere a Manchester. Voglio vedere quel fuoco. Ci credo, ma lo dimostrino. Spero che la prestazione sia diversa da quella di stasera o da quelle contro Brighton, Bournemouth o Mansfield. Questa è la più grande occasione della loro vita: devono zittire i critici e dimostrare a se stessi di poter farcela”.

    L’ex ala del City e tifoso dei Gunners Shaun Wright-Phillips, invece, ha invitato i giocatori di maggior talento a sentirsi più liberi. “I giocatori sono limitati - ha dichiarato a Covers.com - Alcuni sembrano l’ombra di sé stessi, ed è doloroso”. Non ho mai visto una squadra prima in Premier subire così tante critiche, ma purtroppo dipende da come li allena Mikel Arteta".

    In realtà, nessuno a nord di Londra protesterebbe se l’Arsenal andasse all’Etihad e tornasse con un punto sudato, qualunque sia il modo in cui la partita si sviluppi. In una situazione delicata come quella attuale, i Gunners possono permettersi di concentrarsi sui propri punti di forza per restare in corsa per il titolo. Non hanno incantato finora e non è il momento di cambiare.

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