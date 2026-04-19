La super sfida con il Manchester City nel momento peggiore: l'Arsenal non dovrà pensare allo spettacolo, gli basterà giocare per il pari

Rice ha ragione: c'è stato molto "clamore" nei giorni che precedono l'atteso scontro diretto. Dopo le recenti difficoltà dell'Arsenal, tutti ne hanno parlato.

Dopo il pari con lo Sporting, l'icona Thierry Henry ha detto alla CBS: "Andate a vincere a Manchester. Voglio vedere quel fuoco. Ci credo, ma lo dimostrino. Spero che la prestazione sia diversa da quella di stasera o da quelle contro Brighton, Bournemouth o Mansfield. Questa è la più grande occasione della loro vita: devono zittire i critici e dimostrare a se stessi di poter farcela”.

L’ex ala del City e tifoso dei Gunners Shaun Wright-Phillips, invece, ha invitato i giocatori di maggior talento a sentirsi più liberi. “I giocatori sono limitati - ha dichiarato a Covers.com - Alcuni sembrano l’ombra di sé stessi, ed è doloroso”. Non ho mai visto una squadra prima in Premier subire così tante critiche, ma purtroppo dipende da come li allena Mikel Arteta".

In realtà, nessuno a nord di Londra protesterebbe se l’Arsenal andasse all’Etihad e tornasse con un punto sudato, qualunque sia il modo in cui la partita si sviluppi. In una situazione delicata come quella attuale, i Gunners possono permettersi di concentrarsi sui propri punti di forza per restare in corsa per il titolo. Non hanno incantato finora e non è il momento di cambiare.