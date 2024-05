La storia infinita tra Thiago Motta e Napoli: la vittoria da esonerato, il no a De Laurentiis dopo 'Io non ti basto?' e la Champions ad un passo

Il suo Bologna può conquistare la Champions al Maradona: dalla vittoria con lo Spezia al no a De Laurentiis, che voleva Thiago Motta al Napoli.

C’è un filo che unisce Thiago Motta e il Napoli. Una serie concatenata di eventi accaduti nelle ultime stagioni che legano indissolubilmente l’ex centrocampista e ora allenatore italo-brasiliano al club partenopeo.

Nel destino di Thiago Motta c’è ancora la squadra azzurra. Una storia iniziata con quello Spezia-Napoli e il colpaccio al Maradona il 22 Dicembre 2021 fino al match di oggi, il primo matchpoint per la Champions League: se il suo Bologna dovesse espugnare Napoli e l’Atalanta battere la Roma, la formazione felsinea festeggerebbe aritmeticamente la qualificazione alla prossima edizione della ‘Coppa dalle Grandi Orecchie’.

Nel mezzo il ‘no’ convinto di Thiago Motta al presidente Aurelio De Laurentiis, che la scorsa stagione voleva affidargli la panchina dei campioni d’Italia dopo l’addio di Spalletti e le dichiarazioni dell’agente dell’allenatore del Bologna, che ha più volte ribadito la volontà del suo assistito di non volersi sedere sulla panchina azzurra.

Una panchina che resta - al momento - ancora vacante in vista della prossima stagione, con le indiscrezioni che raccontano di un Pioli, al passo d’addio con il Milan e pronto a sposare il progetto di Aurelio De Laurentiis dopo una stagione travagliata con tre allenatori in panchina e il rischio di non disputare le coppe europee nella prossima stagione.