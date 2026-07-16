La storia dietro la foto di Messi con Yamal da bambino: "La famiglia di Lamine vinse il casting, è un disegno degli dei"

"Non riesco a spiegarmi quello che è successo – le parole di Joan Monfort, fotografo catalano che ha scattato la foto in questione, riportate da Tuttosport – è una benedizione, un disegno degli dei, una congiuntura astrale. Il Barca, a quei tempi, ci aveva commissionato la realizzazione di un calendario di beneficenza in collaborazione con l'Unicef. Dovevamo ritrarre 12 giocatori – uno per mese – assieme a bimbi provenienti da contesti sociali problematici. Per la foto con Messi fecero una sorta di casting nel quartiere di Rocafonda, a Mataró, in Catalogna. A vincere, un po' per caso, fu la famiglia di Lamine. Leo all'epoca non era ancora diventato Messi. Era un ragazzo timido, di vent'anni, alla sua seconda stagione da titolare. Dovevo trovare un modo per riuscire a farlo interagire spontaneamente con un bimbo di appena 5 mesi. Assorto nei miei pensieri, stavo facendo il bagnetto a mia figlia, da lì l'idea: "Perché non far fare a Messi la stessa cosa con quel bimbo?".E così è stato. Un colpo di fortuna per me: se avesse posato con Puyol, Iniesta o qualsiasi altro campione di quel Barca, non sarebbe stata la stessa cosa…".