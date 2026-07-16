Domenica tutti gli occhi saranno su loro due: Lionel Messi e Lamine Yamal, le due stelle più luminose di Argentina e Spagna, che per la prima volta arrivano a sfidarsi sul rettangolo verde. Eppure non è il primo incrocio tra i due: sta spopolando sui social e sui media la celebre foto del 2007 che ritrae un giovane Messi tenere tra le sue braccia un neonato durante un servizio fotografico organizzato dal Barcellona per l'Unicef. Quel bimbo, clamorosamente, era proprio Lamine Yamal, immerso poi in una bacinella d'acqua in una sorta di battesimo che oggi suona come una benedizione divina, voluta dal Dio del Calcio.
La storia dietro la foto di Messi con Yamal da bambino: "La famiglia di Lamine vinse il casting, è un disegno degli dei"
UNO SCATTO CHE SEMBRA AI
"È UN DISEGNO DEGLI DEI"
"Non riesco a spiegarmi quello che è successo – le parole di Joan Monfort, fotografo catalano che ha scattato la foto in questione, riportate da Tuttosport – è una benedizione, un disegno degli dei, una congiuntura astrale. Il Barca, a quei tempi, ci aveva commissionato la realizzazione di un calendario di beneficenza in collaborazione con l'Unicef. Dovevamo ritrarre 12 giocatori – uno per mese – assieme a bimbi provenienti da contesti sociali problematici. Per la foto con Messi fecero una sorta di casting nel quartiere di Rocafonda, a Mataró, in Catalogna. A vincere, un po' per caso, fu la famiglia di Lamine. Leo all'epoca non era ancora diventato Messi. Era un ragazzo timido, di vent'anni, alla sua seconda stagione da titolare. Dovevo trovare un modo per riuscire a farlo interagire spontaneamente con un bimbo di appena 5 mesi. Assorto nei miei pensieri, stavo facendo il bagnetto a mia figlia, da lì l'idea: "Perché non far fare a Messi la stessa cosa con quel bimbo?".E così è stato. Un colpo di fortuna per me: se avesse posato con Puyol, Iniesta o qualsiasi altro campione di quel Barca, non sarebbe stata la stessa cosa…".
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LA PRIMA SFIDA TRA I DUE
Come detto, la finale tra Spagna e Argentina sarà il teatro della primissima sfida tra Lamine Yamal e Lionel Messi, che non si sono mai affrontati in carriera. "Spero di poterlo incontrare in una finale", aveva detto a DAZN il fenomeno del Barcellona pochi giorni fa, commentando proprio quello scatto diventato iconico.
Una sfida generazionale che caratterizzerà l'ultimo atto ai Mondiali di Messi: chissà che non possa rappresentare anche una sorta di passaggio del testimone con il giovane Lamine...
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