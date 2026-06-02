La storia di Malen: "Prima mi chiamavano 'il contadino', ora sono D9 come Ronaldo. E se fossi arrivato in estate... "

Donyell Malen, attaccante della Roma e della Nazionale olandese, miglior acquisto di sempre per impatto nella storia della Serie A nel mercato di gennaio con 14 gol in 18 gare, che hanno trascinato i giallorossi in Champions League, ha rilasciato la sua prima intervista in Italia ai microfoni di “Cronache di spogliatoio”, della quale vi riportiamo alcuni passaggi interessanti.
"I compagni qualche volta mi chiamano D9, come R9 per Ronaldo. Se fossi arrivato a inizio stagione, credo che avrei potuto vincere la classifica cannonieri. Ma nel calcio non si sa mai, sono arrivato a gennaio e ho cercato solo di dare tutto per la Roma. Ho lavorato duramente per aiutare la squadra e raggiungere questo traguardo. Il calcio è fatto di momenti, devi essere bravo a esserci nel momento giusto".