La storia di Malen: "Prima mi chiamavano 'il contadino', ora sono D9 come Ronaldo. E se fossi arrivato in estate... "

"Sono cresciuto tra le fattorie, in una zona rurale dell’Olanda. Per tutti ero ‘Il Contadino’. Non vengo dalla città, ma da una zona con poche case e poche persone. Era strano avermi per i miei compagni “di città”. I miei nonni vivevano a 30 secondi da me, quando ci porto i miei figli sembra una situazione dell’altro mondo. Non hanno mai visto niente di simile: giocano a calcio in un prato e a 10 metri c’è una recinzione con mucche e asini. E l’odore arrivava fino al parco giochi e loro dicevano: “Che puzza qui!”. Per me invece era normale, sono cresciuto lì. Un giorno, quando ero nelle giovanili dell’Ajax, proposi di festeggiare da me la fine del campionato. Avevamo un giardino molto grande e mia madre, che faceva la tassista, invitò tutti da noi. Nessuno conosceva quelle zone e si persero tutti con la macchina in mezzo ai campi! In quei prati ho iniziato a giocare a calcio con mio nonno, è uno dei ricordi più belli che ho".