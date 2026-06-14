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Comenencia CuraçaoGetty Images
Stefano Silvestri

La storia di Livano Comenencia: lo choc per la chiamata della Juventus, la stima di Allegri, ora il Mondiale con Curaçao

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L. Comenencia
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Pensi a Livano Comenencia e subito alzi un sopracciglio stile Carlo Ancelotti, con un'inevitabile domanda di fondo: ma che nome è Livano Comenencia?

È un nome piuttosto particolare, sì. Ma è soprattutto il nome di uno che sta per esordire a un Mondiale. E che lo farà con Curaçao, una delle quattro debuttanti assolute assieme a Capo Verde, Giordania e Uzbekistan.

La Nazionale di Dick Advocaat esordirà questa sera, alle 19 italiane, contro la strafavorita Germania. Cercherà di limitare i danni, magari di divertirsi. Magari di fare il colpaccio: durissima, ma nulla è impossibile.

Comenencia ci sarà. E probabilmente ripenserà a tutto il percorso che lo ha portato fin qui, con tanto di tappa anche nel nostro paese: a Torino, alla Juventus.

  • "SCIOCCATO DALLA CHIAMATA DELLA JUVENTUS"

    Juventus uguale Next Gen, soprattutto. A Torino lo vedono nello Jong PSV, si invaghiscono di lui e agli sgoccioli della finestra estiva del 2023 decidono di portarlo in Italia per aggregarlo alla seconda squadra, in Serie C.

    "Non lo sapevo - racconterà nel maggio del 2025 in un'intervista al Bianconero - ma poi il mio agente e mio padre mi hanno chiamato e mi hanno detto che la Juventus era interessata ed ero come scioccato perché è un grande club in Europa, è stato molto bello. Non vedevo l’ora di giocare con questa bellissima maglietta. Ora sono qui e sono ancora felice".

    Ma Comenencia non è esattamente uno qualsiasi: nel 2021 il Guardian lo aveva inserito nella lista dei 60 talenti più promettenti d'Europa nati dal 2004 in avanti. Referenze più che positive per uno che, in ogni caso e come sempre accade in queste situazioni, viene trattato da scommessa.

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  • I DUE ANNI ALLA NEXT GEN

    Sa fare un po' di tutto, Comenencia: dal centrocampista all'esterno di fascia. Alla Juve Next Gen ricopre soprattutto questo ruolo per due stagioni, dal 2023 al 2025. 70 le presenze complessive tra campionato e Coppa Italia di C, con 3 reti e 8 assist. Nell'estate del 2024 partecipa pure al ritiro tedesco con la prima squadra sotto la guida di Thiago Motta, giocando dall'inizio un'amichevole contro il Norimberga.

    Ma la Juve, un anno più tardi, decide di fare a meno di lui: lo cede agli svizzeri dello Zurigo, dove gioca tutt'ora dopo aver terminato una prima stagione da 25 presenze, deludente per la squadra che ha chiuso al terzultimo posto. "Volevo giocare da protagonista in un campionato di primo livello", ha rivelato alla Gazzetta dello Sport sabato.

    Le aspettative di Comenencia, insomma, vengono frustrate. Lui stesso, poco prima di trasferirsi in Svizzera, diceva ancora al Bianconero che "la mia sfida è essere il migliore per andare in prima squadra. Mi sto ancora allenando per questo. Faccio il mio meglio per andare in prima squadra".

    Sempre nella stessa chiacchierata, in realtà, l'ex PSV ammetteva che "questa stagione sono stato un po' sotto il mio livello. Penso che avrei potuto fare meglio. Penso che i miei cross debbano essere migliori e negli ultimi 20 metri devo fare di più".

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  • Allegri Juventus MilanGetty

    LA STIMA DI ALLEGRI

    Cosa resterà, dunque, dell'esperienza italiana nella testa e nel cuore di Comenencia? Magari la convivenza nello spogliatoio con Kenan Yildiz, che a differenza sua in prima squadra c'è arrivato e che come lui sta vivendo il sogno di giocare un Mondiale.

    "Un amico - ha raccontato alla Gazzetta dello Sport - Una volta, contro l’Ancona, gli passai la palla a un metro. Lui saltò almeno tre giocatori e andò in porta da solo. Giocava col numero dieci. Dribbling, estro, fantasia. Uno dei migliori giocatori del mondiale".

    Nel 2023/2024, l'ultima stagione di Massimiliano Allegri alla Juventus, Comenencia viene chiamato ad allenarsi con i grandi. E fa la conoscenza del tecnico livornese, prendendosi la sua stima.

    "Mi allenavo spesso con la prima squadra - ha detto ancora alla Gazzetta sabato - Gli piacevo. Lì fu dura, eh. I primi allenamenti non toccai un pallone".

  • LA CHIAMATA DI CURAÇAO

    Un anno dopo l'addio alla Juventus, Comenencia è tornato alla ribalta. C'è anche lui tra gli eletti di Curaçao, che dopo aver conquistato la qualificazione spera di stupire il mondo. Contro Germania, Ecuador e Costa d'Avorio è complicato, ma il regolamento favorisce le sorprese.

    Già esserci, intanto, è un successo per Comenencia. Se avesse scelto l'Olanda, l'ex bianconero i Mondiali se li sarebbe guardati da casa. Perché in effetti è nato proprio lì, in Olanda, a Breda. Anche se da genitori originari di Curaçao. Ed in effetti fino all'Under 20 ha fatto tutta la trafila con le nazionali giovanili degli Oranje.

    "Quanto ci ho messo a scegliere con chi giocare? In realtà un po’ - ha spiegato ancora alla Gazzetta dello Sport - Dopo la telefonata col team manager chiamai mio padre e scoprii che avevano telefonato anche a lui. Sapevo che avrei potuto avere una chance anche con l'Olanda, quindi aspettai dei mesi. Alla fine, dire di sì a Curaçao mi ha portato al Mondiale. Appena ho messo piede sull’isola ho capito di aver fatto la scelta giusta".

    Questa sera, a Houston, sarà la partita dei golden boys Wirtz e Musiala. Degli anziani Neuer e Kimmich, pure di Goretzka. Ma anche del piccolo Curaçao e di Comenencia, pronto a vivere la giornata più entusiasmante della carriera. Anche più dei tempi vissuti con Allegri.

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