La storia di Livano Comenencia: lo choc per la chiamata della Juventus, la stima di Allegri, ora il Mondiale con Curaçao

Pensi a Livano Comenencia e subito alzi un sopracciglio stile Carlo Ancelotti, con un'inevitabile domanda di fondo: ma che nome è Livano Comenencia?

È un nome piuttosto particolare, sì. Ma è soprattutto il nome di uno che sta per esordire a un Mondiale. E che lo farà con Curaçao, una delle quattro debuttanti assolute assieme a Capo Verde, Giordania e Uzbekistan.

La Nazionale di Dick Advocaat esordirà questa sera, alle 19 italiane, contro la strafavorita Germania. Cercherà di limitare i danni, magari di divertirsi. Magari di fare il colpaccio: durissima, ma nulla è impossibile.

Comenencia ci sarà. E probabilmente ripenserà a tutto il percorso che lo ha portato fin qui, con tanto di tappa anche nel nostro paese: a Torino, alla Juventus.