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SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Lelio Donato

La storia di Favasuli, lanciato da Aquilani nella Primavera della Fiorentina e oggi soluzione tattica per Allegri: come può cambiare il Napoli

Serie A
Fiorentina vs Napoli
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Napoli

L'esterno ha cambiato la partita contro il Bologna quando è subentrato nel secondo tempo al posto di Politano, ma Allegri ha fatto capire che lo utilizzerà anche più indietro. Favasuli intanto rischia di essere già un rimpianto per la Fiorentina.

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Tutto in pochi giorni. Prima il debutto in Champions League, poi quello in Serie A con tanto di assist decisivo in Napoli-Bologna.

Costantino Favasuli sta vivendo un sogno ad occhi aperti e nelle prossime settimane sembra destinato a trovare sempre maggiore spazio.

L'esterno, reduce da un'ottima stagione in Serie B col Catanzaro, ha le caratteristiche che piacciono ad Allegri. E soprattutto ha la fame necessaria per salire in fretta le scale del grande calcio.

Inoltre potrebbe permettere all'allenatore del Napoli di variare l'assetto tattico tornando ad un modulo a lui da sempre congeniale, ovvero il 3-5-2 già utilizzato sia alla Juventus che al Milan.

  • L'IMPATTO CONTRO IL BOLOGNA

    Costantino Favasuli aveva giocato la mezzora finale contro l'Arsenal, facendo così il suo debutto in Champions League senza avere ancora mai messo piede in campo in Serie A.

    Il tutto senza sentire troppo l'emozione e mostrando quelle qualità che hanno portato il Napoli a decidere di investire su di lui. Pochi giorni dopo Allegri ha deciso di rimetterlo dentro, stavolta già all'intervallo.

    Una scelta premiata dal campo visto che Favasuli ha dato quella scossa di energia necessaria per sbloccare la gara contro il Bologna.

    Oltre all'assist decisivo per Lobotka, il giovane esterno italiano ci ha messo corsa, applicazione e anche qualità. Tanto che qualcuno adesso già scommette sul fatto che presto potrebbe addirittura entrare stabilmente nell'undici titolare del Napoli.

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  • COSA HA DETTO ALLEGRI E COME CAMBIA IL NAPOLI

    Favasuli in poche settimane intanto ha già stregato Massimiliano Allegri, che ha già bene in mente come sfruttare al meglio le sue qualità.

    "Ha un’energia pazzesca, ha entusiasmo e abbiamo bisogno di giocatori che abbiano entusiasmo ed energia" ha dichiarato il tecnico dopo la vittoria contro il Bologna.

    Allegri, come detto, ha le idee chiare anche su dove utilizzare Favasuli e come fargli spazio nel Napoli attuale: "Lui può giocare alto, da quinto, è molto aggressivo, fa stare la squadra più alta, in futuro andrà a fare il terzino. È un cavallo giovane, è arrivato con grande fiducia".

    Il tecnico, dunque, non esclude di sfruttare la grande corsa di Favasuli per cambiare assetto tattico passando dal 4-3-3 di questo inizio di stagione al 3-5-2, modulo da lui spesso utilizzato in carriera.

    Mentre il diretto interessato, intervistato da 'Radio Kiss Kiss', ringrazia per la fiducia mostrante nei suoi confronti da Allegri: "La sento e questo mi basta. Quando un allenatore del genere ti dà fiducia significa tanto. Io sono veramente contento. Sto vivendo un sogno e spero che questo sia un punto di partenza".

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  • UN PUPILLO DI AQUILANI

    Ma chi è Favasuli e com'è arrivato al Napoli?

    A lanciarlo nel grande calcio è stato Alberto Aquilani, oggi tecnico del Sassuolo, che lo ha allenato nella Primavera della Fiorentina.

    Nato a Reggio Calabria nel 2004, si trasferisce in viola quando ha solo 14 anni dove vince due Coppe Italia e una Supercoppa Primavera.

    Dopo un paio di stagioni in B con Ternana e Bari, Aquilani se lo porta poi dietro anche a Catanzaro ed è lì che esplode definitivamente giocando praticamente sempre. Alla fine sono addirittura nove gli assist di Favasuli.

    A trasformarlo in esterno è stato proprio Aquilani visto che inizialmente giocava molto più avanti come trequartista. Un'intuizione che si è rivelata vincente.

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  • QUANTO È COSTATO AL NAPOLI

    Come detto Favasuli è cresciuto nella Primavera della Fiorentina, ma la società viola ha deciso di non puntare su di lui.

    La scorsa estate viene ceduto senza pensarci troppo al Catanzaro per 1 milione di euro più il 50% sulla futura rivendita del ragazzo.

    Alla fine a portarlo in Serie A è stato così il Napoli, che ha individuato in Favasuli il possibile erede del capitano Giovanni Di Lorenzo.

    Gli azzurri lo hanno acquistato in prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di otto milioni di euro.

    Un investimento importante per un prospetto altrettanto importante. E ancora con ampi margini di miglioramento.

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