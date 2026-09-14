La storia di Favasuli, lanciato da Aquilani nella Primavera della Fiorentina e oggi soluzione tattica per Allegri: come può cambiare il Napoli

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Tutto in pochi giorni. Prima il debutto in Champions League, poi quello in Serie A con tanto di assist decisivo in Napoli-Bologna.
Costantino Favasuli sta vivendo un sogno ad occhi aperti e nelle prossime settimane sembra destinato a trovare sempre maggiore spazio.
L'esterno, reduce da un'ottima stagione in Serie B col Catanzaro, ha le caratteristiche che piacciono ad Allegri. E soprattutto ha la fame necessaria per salire in fretta le scale del grande calcio.
Inoltre potrebbe permettere all'allenatore del Napoli di variare l'assetto tattico tornando ad un modulo a lui da sempre congeniale, ovvero il 3-5-2 già utilizzato sia alla Juventus che al Milan.