La storia di Favasuli, lanciato da Aquilani nella Primavera della Fiorentina e oggi soluzione tattica per Allegri: come può cambiare il Napoli

Favasuli in poche settimane intanto ha già stregato Massimiliano Allegri, che ha già bene in mente come sfruttare al meglio le sue qualità.

"Ha un’energia pazzesca, ha entusiasmo e abbiamo bisogno di giocatori che abbiano entusiasmo ed energia" ha dichiarato il tecnico dopo la vittoria contro il Bologna.

Allegri, come detto, ha le idee chiare anche su dove utilizzare Favasuli e come fargli spazio nel Napoli attuale: "Lui può giocare alto, da quinto, è molto aggressivo, fa stare la squadra più alta, in futuro andrà a fare il terzino. È un cavallo giovane, è arrivato con grande fiducia".

Il tecnico, dunque, non esclude di sfruttare la grande corsa di Favasuli per cambiare assetto tattico passando dal 4-3-3 di questo inizio di stagione al 3-5-2, modulo da lui spesso utilizzato in carriera.

Mentre il diretto interessato, intervistato da 'Radio Kiss Kiss', ringrazia per la fiducia mostrante nei suoi confronti da Allegri: "La sento e questo mi basta. Quando un allenatore del genere ti dà fiducia significa tanto. Io sono veramente contento. Sto vivendo un sogno e spero che questo sia un punto di partenza".