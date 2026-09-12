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Torino FC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

La storia da allenatore col Milan, quando Gattuso rinunciò a due anni di contratto: "Non potrà mai essere una questione di soldi"

Serie A
Milan
Lazio vs Milan
Lazio

Oggi siede sulla panchina della Lazio ma Gennaro Gattuso è stato per diciotto mesi anche l'allenatore del Milan, club in cui ha vissuto gran parte della sua carriera da calciatore vincendo tutto. Poi l'addio per divergenze sul mercato.

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Quella tra Gennaro Gattuso e il Milan è stata una storia importante. Di quelle destinate a non finire mai.

Da calciatore d'altronde l'ex centrocampista ha vinto praticamente tutto con la maglia rossonera, lasciando sul campo ogni stilla di sudore. E per questo è rimasto tra i giocatori più amati dai tifosi.

Decisamente meno fortunata è stata invece la sua esperienza col Milan da allenatore, durata solo diciotto mesi e interrotta piuttosto bruscamente nonostante un contratto ancora lungo.

Una scelta, anche quella, di cuore. Presa per il bene della società a cui Gattuso rimarrà legato per sempre. Anche oggi che cercherà di batterla per restare in vetta alla classifica con la sua Lazio.

  • UN CAMMINO DA CHAMPIONS E LA FINALE DI COPPA ITALIA

    Dopo una sfortunata esperienza sulla panchina del Pisa, Gattuso nel 2017 viene chiamato dal Milan che gli affida la formazione Primavera.

    Ma a fine novembre, in seguito all'esonero di Vincenzo Montella da parte del Diavolo, diventa l'allenatore della Prima squadra. Il debutto in Serie A è uno shock.

    Il Milan infatti pareggia per 2-2 sul campo del Benevento con goal del portiere Brignoli in pieno recupero. Un goal che regala ai campani il primo punto del loro campionato.

    Gattuso col passare delle settimane riuscirà comunque a risollevare la squadra chiudendo al sesto posto grazie ai trentanove punti conquistati nel girone di ritorno. Meno solo di Juventus e Napoli. I rossoneri raggiungono anche la finale di Coppa Italia, dove vengono travolti proprio dai bianconeri per 4-0.

    Abbastanza comunque per meritarsi di iniziare la nuova stagione ancora sulla panchina del Diavolo.

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  • IL QUINTO POSTO E L'ADDIO

    Il Milan di Gattuso nella stagione 2018/19 ha un cammino altalenante.

    I rossoneri vengono eliminati già al primo turno in Europa League, mentre in Coppa Italia stavolta si fermano alla semifinale. E perdono ancora contro la Juventus in Supercoppa Italiana.

    In campionato invece sfiorano la qualificazione in Champions League chiudendo quinti con 68 punti, solo uno in meno rispetto a Inter e Atalanta. Ovvero il miglior punteggio del club dal 2012/13.

    Nonostante questo due giorni dopo il termine del campionato le parti annunciano la risoluzione consensuale del contratto che legava Gattuso al Milan.

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  • LA RINUNCIA DI GATTUSO

    "Decidere di lasciare la panchina del Milan non è semplice. Ma è una decisione che dovevo prendere. Non c'è stato un momento preciso in cui l'ho maturata: è stata la somma di questi diciotto mesi da allenatore di una squadra che per me non sarà mai come le altre. Mesi che ho vissuto con grande passione, mesi indimenticabili. La mia è una scelta sofferta, ma ponderata" spiegherà successivamente Gattuso.

    Il tecnico peraltro decide di rinunciare a due anni di contratto: "Sì, perché la mia storia col Milan non potrà mai essere una questione di soldi".

    L'unica richiesta avanzata al club rossonero è quella di corrispondere per intero quanto dovuto al suo staff. Un ulteriore gesto di generosità nei confronti delle persone che lavorano per lui. Ma anche della società a cui deve tutto.

    E che gli vale il ringraziamento sentito dell'allora AD rossonero Ivan Gazidis: "Ho avuto il privilegio di conoscere Rino in questi sei mesi dal mio approdo al Club. Rino ha dato tutto se stesso in questa stagione, portando il Milan al più alto punteggio in classifica dalla stagione 2012/13. Ha lavorato senza sosta, assumendosi sempre tutte le responsabilità, ponendo il Club al di sopra di qualunque altro interesse. Dal profondo del cuore: grazie Rino".

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  • I VERI MOTIVI DELLA ROTTURA

    Ma cosa c'era davvero dietro l'improvvisa rottura?

    Il motivo dell'addio di Gattuso è stato dovuto a forti divergenze sul mercato. Il Milan, allora ancora in mano al fondo Elliott, doveva infatti rispettare i rigidi paletti del Fair Play Finanziario. Cosa che secondo il tecnico avrebbe impedito di rafforzare la rosa come necessario per tornare a puntare in alto.

    A spiegarlo era stato lo stesso Gattuso in quella che sarebbe stata la sua ultima conferenza stampa da allenatore rossonero: "Sarà complicato fare più di 68 punti, che già non sono pochi. Juventus, Napoli e Inter, che è già partita sul mercato, sono più forti.

    Si dovrà lottare per il quarto posto e le altre si rafforzeranno. Le aspettative sul Milan, anche se attraversa una fase delicata, sono sempre le stesse: si pensa sempre che debba vincere perché si chiama Milan". 

    Insieme a Gattuso lascia la società rossonera anche Leonardo, che rassegna le dimissioni da direttore dell'area tecnica.

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