La storia da allenatore col Milan, quando Gattuso rinunciò a due anni di contratto: "Non potrà mai essere una questione di soldi"

"Decidere di lasciare la panchina del Milan non è semplice. Ma è una decisione che dovevo prendere. Non c'è stato un momento preciso in cui l'ho maturata: è stata la somma di questi diciotto mesi da allenatore di una squadra che per me non sarà mai come le altre. Mesi che ho vissuto con grande passione, mesi indimenticabili. La mia è una scelta sofferta, ma ponderata" spiegherà successivamente Gattuso.

Il tecnico peraltro decide di rinunciare a due anni di contratto: "Sì, perché la mia storia col Milan non potrà mai essere una questione di soldi".

L'unica richiesta avanzata al club rossonero è quella di corrispondere per intero quanto dovuto al suo staff. Un ulteriore gesto di generosità nei confronti delle persone che lavorano per lui. Ma anche della società a cui deve tutto.

E che gli vale il ringraziamento sentito dell'allora AD rossonero Ivan Gazidis: "Ho avuto il privilegio di conoscere Rino in questi sei mesi dal mio approdo al Club. Rino ha dato tutto se stesso in questa stagione, portando il Milan al più alto punteggio in classifica dalla stagione 2012/13. Ha lavorato senza sosta, assumendosi sempre tutte le responsabilità, ponendo il Club al di sopra di qualunque altro interesse. Dal profondo del cuore: grazie Rino".