La storia da allenatore col Milan, quando Gattuso rinunciò a due anni di contratto: "Non potrà mai essere una questione di soldi"

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Quella tra Gennaro Gattuso e il Milan è stata una storia importante. Di quelle destinate a non finire mai.
Da calciatore d'altronde l'ex centrocampista ha vinto praticamente tutto con la maglia rossonera, lasciando sul campo ogni stilla di sudore. E per questo è rimasto tra i giocatori più amati dai tifosi.
Decisamente meno fortunata è stata invece la sua esperienza col Milan da allenatore, durata solo diciotto mesi e interrotta piuttosto bruscamente nonostante un contratto ancora lungo.
Una scelta, anche quella, di cuore. Presa per il bene della società a cui Gattuso rimarrà legato per sempre. Anche oggi che cercherà di batterla per restare in vetta alla classifica con la sua Lazio.