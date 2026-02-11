La stella del Tottenham subisce un infortunio al legamento crociato anteriore che pone fine alla sua stagione, aggravando una settimana già difficile per il club.

L'ex stella del Tottenham Tim Sherwood ha esortato gli Spurs a schierare i giovani del club per il resto della stagione. Ha dichiarato a Casinostugan: "Quello che mi piacerebbe vedere è che club come il Tottenham, che ormai hanno poco da giocare in Premier League, richiamino i loro giocatori in prestito e diano ai giovani l'opportunità di giocare. Sono fuori dalla FA Cup. Sono fuori dalla Carabao Cup. O la Champions League o niente. Se riavranno i loro migliori giocatori come Dejan Kulusevski, sì, potranno vincere la Champions League, ma non è che ora possano andare a ingaggiare qualcuno che faccia la differenza in Champions League. Date ai giovani l'opportunità di giocare.

"Il Tottenham, con la crisi di infortuni che ha e la posizione in cui si trova al momento, non mi fa alcuna pena perché ha dei giocatori e li ha mandati via. Prendiamo Ashley Phillips, per esempio. Perché l'hanno comprato? Perché l'hanno preso dal Blackburn? So che potrebbe essere un giocatore per il futuro, ma quando si scoprirà il potenziale di questi ragazzi? Oggigiorno i giocatori sono pronti a giocare in prima squadra sempre più presto, quindi diamogli l'opportunità di farlo.

"Mikey Moore ha giocato mezza stagione nei Rangers. È entrato e uscito dalla squadra. Riportatelo indietro. Potrebbe scoprire che la Premier League è più adatta a lui, perché è un po' più lenta rispetto alla Scozia. La gente potrebbe sorprendersi, ma è vero. Mettiamolo insieme a giocatori migliori e anche i tifosi lo apprezzeranno, piuttosto che mandare in campo questi giocatori e continuare a perdere. Penso che anche i tifosi saranno d'accordo. In questo modo otterremo qualcosa da questa stagione, invece di buttarla via".