La stella del Tottenham subisce un infortunio al legamento crociato anteriore che pone fine alla sua stagione, aggravando una settimana già difficile per il club.
Odobert subisce un infortunio al legamento crociato anteriore
Il Tottenham teme che il centrocampista Wilson Odobert dovrà ora saltare il resto della stagione a causa di un grave infortunio al ginocchio. Il 21enne ha subito l'infortunio nella partita contro il Newcastle e, secondo L'Equipe, gli esami effettuati hanno evidenziato una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro . Odobert sembra destinato a un lungo periodo di assenza dal campo e potrebbe anche dover subire un intervento chirurgico. Se dovesse andare sotto i ferri, non avrebbe alcuna possibilità di giocare nuovamente per il Tottenham in questa stagione. La notizia sarà un duro colpo per il giovane calciatore, che ha segnato due gol e fornito cinque assist in 33 presenze con gli Spurs in questa stagione.
La crisi degli infortuni del Tottenham si aggrava
Odobert è ora destinato ad aggiungersi alla lunga lista degli infortunati del Tottenham. Gli Spurs sono stati afflitti da infortuni per tutta la stagione e attualmente sono senza 11 titolari, tra cui Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Richarlison, James Maddison, Destiny Udogie, Rodrigo Bentancur, Ben Davies e Lucas Bergvall. Questa situazione ha costretto Frank a gestire una rosa ridotta all'osso per gran parte della stagione, il che ha portato alle critiche del capitano Cristian Romero. Quest'ultimo ha attaccato la dirigenza del club sui social media, dicendo: "Ieri tutti i miei compagni di squadra hanno dato il massimo, sono stati incredibili. Volevo essere disponibile per aiutarli anche se non mi sentivo bene, soprattutto perché avevamo solo 11 giocatori a disposizione: incredibile ma vero e vergognoso".
Il Tottenham è stato attivo nella finestra di mercato di gennaio, ingaggiando Conor Gallagher dall'Atletico Madrid e il 19enne terzino sinistro Souza dal Santos. Il club londinese ha anche salutato Brennan Johnson, che è passato al Crystal Palace.
Il Tottenham invitato a "far giocare i giovani"
L'ex stella del Tottenham Tim Sherwood ha esortato gli Spurs a schierare i giovani del club per il resto della stagione. Ha dichiarato a Casinostugan: "Quello che mi piacerebbe vedere è che club come il Tottenham, che ormai hanno poco da giocare in Premier League, richiamino i loro giocatori in prestito e diano ai giovani l'opportunità di giocare. Sono fuori dalla FA Cup. Sono fuori dalla Carabao Cup. O la Champions League o niente. Se riavranno i loro migliori giocatori come Dejan Kulusevski, sì, potranno vincere la Champions League, ma non è che ora possano andare a ingaggiare qualcuno che faccia la differenza in Champions League. Date ai giovani l'opportunità di giocare.
"Il Tottenham, con la crisi di infortuni che ha e la posizione in cui si trova al momento, non mi fa alcuna pena perché ha dei giocatori e li ha mandati via. Prendiamo Ashley Phillips, per esempio. Perché l'hanno comprato? Perché l'hanno preso dal Blackburn? So che potrebbe essere un giocatore per il futuro, ma quando si scoprirà il potenziale di questi ragazzi? Oggigiorno i giocatori sono pronti a giocare in prima squadra sempre più presto, quindi diamogli l'opportunità di farlo.
"Mikey Moore ha giocato mezza stagione nei Rangers. È entrato e uscito dalla squadra. Riportatelo indietro. Potrebbe scoprire che la Premier League è più adatta a lui, perché è un po' più lenta rispetto alla Scozia. La gente potrebbe sorprendersi, ma è vero. Mettiamolo insieme a giocatori migliori e anche i tifosi lo apprezzeranno, piuttosto che mandare in campo questi giocatori e continuare a perdere. Penso che anche i tifosi saranno d'accordo. In questo modo otterremo qualcosa da questa stagione, invece di buttarla via".
Gli Spurs cercano un nuovo allenatore prima della sfida con l'Arsenal
Il Tottenham inizierà ora la ricerca di un nuovo allenatore che sostituisca Frank prima di tornare in campo contro l'Arsenal nella Premier League domenica 22 febbraio.
