Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Conte NapoliGetty Images
Andrea Ajello

La stagione maledetta del Napoli, tutti gli infortuni e la 'frustrazione' di Conte: "Chiedete ai dottori, non ho informazioni"

L'incubo infortuni per il Napoli non si ferma, anzi, si allunga la lista dei giocatori indisponibili per Antonio Conte: tutti i problemi fisici da inizio stagione.

Pubblicità

Tre punti in più e forse due giocatori in meno, questo il riassunto di Napoli-Sassuolo, che ha visto la squadra di Antonio Conte tornare alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi, la prima al Maradona nel 2026. 

Ma il nuovo anno non ha tolto il vero problema dei Campioni d'Italia in questa stagione, ovvero i tantissimi infortuni che stanno condizionando gli ultimi mesi e che rischiano di avere un impatto anche sulle prossime gare del Napoli.

La squadra di Conte deve fare i conti con le assenze fin dalle primissime battute di questa stagione, spesso per infortuni muscolari. Gli ultimi a fermarsi ora sono stati Amir Rrahmani e Matteo Politano.

Già prima della partita però, l'allenatore leccese aveva mostrato legittima frustrazione per la situazione, che adesso è anche "peggiorata". 

  • CONTE: "CHIEDETE AI MEDICI"

    "Dovete chiedere ai dottori, io faccio l’allenatore. Chiedete a loro. Non abbiamo informazioni", così Conte prima di Napoli-Sassuolo ai microfoni di DAZN aveva risposto alla situazione degli infortunati

    Il tecnico, incalzato sul tema, nello specifico ha aggiunto: "Neres non c’è. Se non c’è, significa che non sta bene. De Bruyne e Lukaku? Sì, sono attesi, ma bisogna capire quando arrivano e quando giocano. Aspettiamo fiduciosi anche su Anguissa, non ho notizie. 

    • Pubblicità

  • GLI INFORTUNI PIÙ PESANTI

    Tra i tanti indisponibili nel corso di questi mesi, molti hanno riguardato giocatori importanti, centralissimi nella squadra. 

    Ad agosto si è fatto male Romelu Lukaku che dopo sei mesi non ha ancora rimesso piede in campo. Conte ha perso in difesa Rrahmani per tutto settembre e ottobre; poi è toccato a Kevin De Bruyne, che si è fermato il 25 ottobre e ancora vede il rientro piuttosto lontano. Poco dopo è stato il turno di Zambo Anguissa, out da due mesi e che a differenza del belga potrebbe tornare a disposizione tra non molto. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE ALTRE ASSENZE

    Accanto a questi infortuni pesanti sia per la lunghezza che per l'importanza dei giocatori, ci sono stati nel corso di questi mesi molti altri ko fisici. In difesa tra Buongiorno e Beukema sono stati indisponibili per sei volte da inizio stagione. 

    A centrocampo, oltre ai già citati Anguissa e De Bruyne, Conte non ha potuto contare nelle rotazioni su Gilmour da inizio novembre (ancora non ha recuperato) e ha perso Lobotka per sei partite, tra cui alcune molto importanti come quelle perse in Champions contro PSV e Benfica. 

    Qualche acciacco fisico anche per Spinazzola, Gutierrez e Hojlund (out 2 partite) mentre McTominay ha saltato solo un match per infortunio. Ad inizio gennaio poi lo stop di David Neres che è stato fuori in tre delle ultime quattro gare. 

    Indisponibile da molto invece Meret, che però aveva un "sostituto" all'altezza come Milinkovic Savic. 

  • RRAHMANI E POLITANO: SI ASPETTANO GLI ESAMI

    Con il Sassuolo sono usciti per problemi fisici tre giocatori, Elmas, Rrahmani e Politano. Il primo però non ha rimediato un infortunio ma è alle prese con sintomi influenzali.

    Per gli altri due invece si tratta di problemi di natura muscolare e sono attesi gli esami per capire l'entità dell'infortunio. Filtra un po' di ottimismo sul fatto che si siano fermati in tempo ma rimangono in dubbio chiaramente per le prossime partite. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA LUNGHISSIMA LISTA DEGLI INDISPONIBILI

    Il Napoli adesso affronterà partite ogni tre giorni con il ritorno della Champions League e poi anche la Coppa Italia. E arriva a giocare partite decisive in condizioni decisamente precarie dal punto di vista fisico. Questa allo stato attuale la lista dei giocatori indisponibili per Conte, senza considerare appunto Elmas, che dovrebbe rientrare già per la prossima gara di Champions in programma mercoledì a Copenaghen e David Neres, che non è al meglio dopo l'infortunio accusato a inizio gennaio.

    • Anguissa 
    • De Bruyne 
    • Gilmour 
    • Lukaku
    • Meret 
    • Politano 
    • Rrahmani
Champions League
FC Copenhagen crest
FC Copenhagen
FCK
Napoli crest
Napoli
NAP
0