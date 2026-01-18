Accanto a questi infortuni pesanti sia per la lunghezza che per l'importanza dei giocatori, ci sono stati nel corso di questi mesi molti altri ko fisici. In difesa tra Buongiorno e Beukema sono stati indisponibili per sei volte da inizio stagione.

A centrocampo, oltre ai già citati Anguissa e De Bruyne, Conte non ha potuto contare nelle rotazioni su Gilmour da inizio novembre (ancora non ha recuperato) e ha perso Lobotka per sei partite, tra cui alcune molto importanti come quelle perse in Champions contro PSV e Benfica.

Qualche acciacco fisico anche per Spinazzola, Gutierrez e Hojlund (out 2 partite) mentre McTominay ha saltato solo un match per infortunio. Ad inizio gennaio poi lo stop di David Neres che è stato fuori in tre delle ultime quattro gare.

Indisponibile da molto invece Meret, che però aveva un "sostituto" all'altezza come Milinkovic Savic.