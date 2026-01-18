Tre punti in più e forse due giocatori in meno, questo il riassunto di Napoli-Sassuolo, che ha visto la squadra di Antonio Conte tornare alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi, la prima al Maradona nel 2026.
Ma il nuovo anno non ha tolto il vero problema dei Campioni d'Italia in questa stagione, ovvero i tantissimi infortuni che stanno condizionando gli ultimi mesi e che rischiano di avere un impatto anche sulle prossime gare del Napoli.
La squadra di Conte deve fare i conti con le assenze fin dalle primissime battute di questa stagione, spesso per infortuni muscolari. Gli ultimi a fermarsi ora sono stati Amir Rrahmani e Matteo Politano.
Già prima della partita però, l'allenatore leccese aveva mostrato legittima frustrazione per la situazione, che adesso è anche "peggiorata".