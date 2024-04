L'ex difensore dell'Inter, reduce da un grave infortunio alla caviglia, è sceso nelle gerarchie di Luis Enrique. E c'è chi parla di addio.

Nel gennaio 2023 la rottura di Milan Skriniar con l'Inter, squadra di cui era diventato capitano, aveva fatto molto rumore.

Poco più di un anno dopo quella scelta, l'ex difensore nerazzurro è finito ai margini del PSG.

Skriniar infatti non è sceso in campo neppure per un minuto nella doppia sfida di Champions League contro il Barcellona.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma come stanno davvero le cose tra Skriniar ed il PSG?