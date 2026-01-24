Una notizia migliore per l'Everton, però, è stata la conferma che James Garner ha firmato venerdì un contratto a lungo termine con il club. Il 24enne è un uomo chiave per Moyes e il suo nuovo contratto è una grande spinta per i Toffees.
"James Garner ha legato il suo futuro a lungo termine all'Everton firmando un nuovo contratto di quattro anni e mezzo con il club fino alla fine di giugno 2030", si legge in una dichiarazione pubblicata sul sito ufficiale del club.
Riguardo al nuovo contratto, Garner ha dichiarato: "Sono davvero entusiasta di legare il mio futuro all'Everton. Sono molto grato per tutto il sostegno e l'affetto che ho ricevuto negli ultimi tre anni e mezzo, ma questo è solo l'inizio.
Ho visto i progressi che abbiamo fatto recentemente. Ora voglio essere parte di questi progressi e riportare il club al posto che merita. Mi sento parte integrante del club e spero di esserlo ancora per molto tempo.
Ho dei familiari che sono tutti tifosi dell'Everton, quindi conosco bene la passione e, come ho appena detto, cosa significa giocare per una squadra di calcio così importante come questa".