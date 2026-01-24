Pubblicità
La stagione di Grealish potrebbe essere già finita: possibile intervento al piede per la stella dell’Everton

L’Everton potrebbe essere costretto a dover rinunciare a Grealish fino al termine della stagione: potrebbe doversi operare ad un piede.

Potrebbe già essere giunta alla conclusione la stagione di Jack Grealish.

L’attaccante dell’Everton, in prestito dal Manchester City, dovrà infatti sottoporsi ad un intervento chirurgico per ridurre una frattura da stress al piede.

Approdato nelle file dei Toffees la scorsa estate, nel corso di questa stagione è stato un elemento chiave per la squadra di David Moyes, avendo giocato 18 delle 22 partite di campionato. 

    DIFFICILE UN RITORNO IN CAMPO IN QUESTA STAGIONE

    Grealish ha giocato tutti i 90 minuti nella vittoria per 1-0 contro la sua ex squadra, l'Aston Villa, lo scorso fine settimana. Il giocatore si è poi recato da uno specialista dopo essersi presentato lunedì al centro di allenamento dell'Everton con quello che si pensava fosse un problema al polpaccio. Tuttavia, gli esami hanno rivelato che il problema era più grave del previsto.

    Il tecnico dell'Everton Moyes non ha fornito indicazioni sulla durata dell'assenza di Grealish, ma se l'ala dovesse sottoporsi a un intervento chirurgico, ciò segnerebbe di fatto la fine della sua stagione ma anche del sogno di poter tornare in Nazionale in vista dei Mondiali del 2026.

    Inoltre, i Toffees, già alle prese con una significativa emergenza infortuni, perderebbero uno dei loro attaccanti chiave. Alla domanda se fosse necessario un intervento chirurgico, Moyes ha ammesso che il giocatore e il club stanno discutendo con un chirurgo la linea migliore da seguire.

  • "UN DURO COLPO PER NOI"

    Parlando prima della partita dell'Everton contro il Leeds lunedì sera, Moyes ha detto di Grealish: "Bisogna discuterne con il chirurgo. Ovviamente non riceveremo buone notizie, ma al momento non ci sono date che voglio comunicarle. Siamo in attesa.

    È un duro colpo perderlo. Non è venuto a lamentarsi per il piede. Ha ricevuto un calcio al polpaccio e pensavamo che stesse bene. Pensavamo che fosse solo un colpo e che sarebbe stato bene in un paio di giorni, ma i controlli hanno evidenziato una frattura da stress.

    È un vero peccato per il ragazzo. Era tornato in campo, si stava divertendo e stava facendo quello che sa fare meglio. È stato sostenuto in modo eccezionale dai tifosi dell'Everton. Lo stimano molto e dispiace che dovrà stare fuori per un po' di tempo".

    L'assenza di Grealish sarebbe un duro colpo per i Toffees. Infatti, l'attaccante ha messo a segno sei assist e due goal in Premier League dopo il suo trasferimento nel Merseyside.

    L'EVERTON PRONTO AD INTERVENIRE SUL MERCATO

    L'assenza di Grealish potrebbe costringere l'Everton a ricorrere al calciomercato negli ultimi giorni della finestra di gennaio. Moyes ha già dichiarato che spera in nuovi acquisti e il club è pronto ad investire nella squadra nei prossimi giorni. C'è la possibilità che Grealish possa tornare al suo club di appartenenza, il City, per la riabilitazione.

    "Al momento non stiamo pensando al suo futuro. Stiamo pensando solo a Jack: siamo sconvolti per lui e delusi che si sia infortunato", ha continuato Moyes.

    "Siamo in stretto contatto con il Manchester City, quindi vedremo come andrà avanti la situazione e aspetteremo ulteriori decisioni da parte dello specialista. Questo influirà sicuramente sulle nostre decisioni riguardo a cosa possiamo prendere in considerazione.

    Ma, al momento, stiamo solo aspettando di ricevere la valutazione dello specialista e poi ne sapremo di più".

    IL RINNOVO DI GARNER LA BUONA NOTIZIA

    Una notizia migliore per l'Everton, però, è stata la conferma che James Garner ha firmato venerdì un contratto a lungo termine con il club. Il 24enne è un uomo chiave per Moyes e il suo nuovo contratto è una grande spinta per i Toffees.

    "James Garner ha legato il suo futuro a lungo termine all'Everton firmando un nuovo contratto di quattro anni e mezzo con il club fino alla fine di giugno 2030", si legge in una dichiarazione pubblicata sul sito ufficiale del club.

    Riguardo al nuovo contratto, Garner ha dichiarato: "Sono davvero entusiasta di legare il mio futuro all'Everton. Sono molto grato per tutto il sostegno e l'affetto che ho ricevuto negli ultimi tre anni e mezzo, ma questo è solo l'inizio.

    Ho visto i progressi che abbiamo fatto recentemente. Ora voglio essere parte di questi progressi e riportare il club al posto che merita. Mi sento parte integrante del club e spero di esserlo ancora per molto tempo.

    Ho dei familiari che sono tutti tifosi dell'Everton, quindi conosco bene la passione e, come ho appena detto, cosa significa giocare per una squadra di calcio così importante come questa".

