Parlando prima della partita dell'Everton contro il Leeds lunedì sera, Moyes ha detto di Grealish: "Bisogna discuterne con il chirurgo. Ovviamente non riceveremo buone notizie, ma al momento non ci sono date che voglio comunicarle. Siamo in attesa.

È un duro colpo perderlo. Non è venuto a lamentarsi per il piede. Ha ricevuto un calcio al polpaccio e pensavamo che stesse bene. Pensavamo che fosse solo un colpo e che sarebbe stato bene in un paio di giorni, ma i controlli hanno evidenziato una frattura da stress.

È un vero peccato per il ragazzo. Era tornato in campo, si stava divertendo e stava facendo quello che sa fare meglio. È stato sostenuto in modo eccezionale dai tifosi dell'Everton. Lo stimano molto e dispiace che dovrà stare fuori per un po' di tempo".

L'assenza di Grealish sarebbe un duro colpo per i Toffees. Infatti, l'attaccante ha messo a segno sei assist e due goal in Premier League dopo il suo trasferimento nel Merseyside.