La stagione da urlo del Bologna: dalla finale di Coppa Italia al sogno Champions più che vivo che mai

I rossoblù preparano un finale da brividi, con la possibilità di alzare un trofeo e di qualificarsi alla Champions per il secondo anno di fila.

Missione compiuta, obiettivo raggiunto e entusiasmo alle stelle. E' un sogno ad occhi aperti per il Bologna che il prossimo 14 maggio sarà di scena allo Stadio Olimpico di Roma per giocarsi la finalissima di Coppa Italia, trofeo che i rossoblù contenderanno al Milan di Sergio Conceicao.

La squadra di Vincenzo Italiano, forte del 3-0 maturato nella gara d'andata, ha amministrato il vantaggio a proprio favore centrando il grande obiettivo nella gara di ritorno giocata in una cornice da brividi rappresentata dal pubblico dell'Dall'Ara letteralmente in visibilio per la nuova pagina di storia scritta dal club al culmine di un biennio davvero eccezionale.

Un traguardo straordinario, tutt'altro che preventivato ad inizio anno, e che ora prepara il Bologna ad un mese di maggio semplicemente da brividi, condito dalla possibilità, mai così concreta, di mettere le mani su un trofeo e dalla ghiotta chance di staccare ancora una volta il pass per la Champions.