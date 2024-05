Nella squadra svelata da Sky Sport c'è anche il grande ritorno di Boban, ex dirigente di Milan, FIFA e UEFA.

C'è anche un grande ritorno nella squadra per la prossima stagione svelata ufficialmente da Sky Sport.

Tra i volti dell'emittente satellitare, infatti, ci sarà anche Zvonimir Boban.

Il croato, ex dirigente di Milan, FIFA e UEFA, torna in tv per commentare la prossima edizione della Champions League. Insieme a lui tante conferme.