La Spagna guarda in casa Parma: Pellegrino nel mirino, punta ad anticipare l’Argentina

Approdato al Parma lo scorso febbraio, Mateo Pellegrino ha impiegato pochissimo tempo ad imporsi come uno degli attaccanti più interessanti della Serie A.

Non solo ha mostrato di avere le caratteristiche di un centravanti moderno e completo, ma nel corso di questa prima metà di stagione ha trovato anche la via della rete con buona continuità, realizzando quattro goal in dodici presenze di campionato, più altre tre in due di Coppa Italia.

Un giocatore dunque che non ha faticato ad adattarsi ad un calcio per lui nuovo e che anzi a 24 anni sembra avere ancora diverso potenziale da estrarre.

Il suo nome, nel corso delle ultime settimane, è stato accostato a diversi club ma, a quanto pare, non è finito solo sul taccuino di tanti addetti al mercato. Come riportato da ‘AS’ infatti, quanto fatto in Italia con il Parma ha attirato anche l’interesse della Federazione spagnola.