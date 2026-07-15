Spagna inarrestabile: la “Roja” lancia un messaggio chiaro in vista della finale, mentre gli attaccanti della Francia steccano

Contro ogni pronostico, la Spagna ha raggiunto la finale dei Mondiali 2026 battendo martedì a Dallas la Francia e la sua leggendaria linea d’attacco con sorprendente facilità. La vittoria per 2-0 è sembrata scontata, con Kylian Mbappé, Michael Olise e Ousmane Dembélé incapaci di incidere, e i favoriti del torneo eliminati senza gloria.

Per la Francia di Didier Deschamps, data per favorita, le cose sono andate male già dopo 20 minuti e non si sono più riprese. La Spagna ha controllato il gioco con classe e freddezza.

Il terzino sinistro francese Lucas Digne ha perso Lamine Yamal sul cross e, nel tentativo di liberare, ha colpito l’ala invece del pallone. L’arbitro ha subito indicato il dischetto, e Mikel Oyarzabal ha trasformato il rigore.

I Bleus non hanno reagito, nonostante le molte armi offensive, e poco prima dell’ora di gioco sono stati puniti per la loro inazione. Pedro Porro ha scambiato un uno-due con Dani Olmo al limite dell’area, è entrato indisturbato e ha battuto Mike Maignan in uscita.

Poco dopo Yamal ha tagliato verso l’interno e ha calciato un tiro imparabile, ma il goal è stato annullato per fuorigioco. La Francia non ha saputo sfruttare la tregua e, senza creare occasioni, è stata eliminata in semifinale.