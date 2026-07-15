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Spain France winners losers GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Spagna inarrestabile: la “Roja” lancia un messaggio chiaro in vista della finale, mentre gli attaccanti della Francia steccano

Winners & losers
Coppa del Mondo
Spagna
Francia
K. Mbappe
Rodri
P. Porro
W. Saliba
D. Deschamps
Storie
Francia vs Spagna
Analysis

Analizziamo la straordinaria vittoria della Spagna sulla Francia in semifinale a Dallas: i goal di Oyarzabal e Porro eliminano Mbappé e compagni. Il ciclo di Deschamps si chiude male.

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Contro ogni pronostico, la Spagna ha raggiunto la finale dei Mondiali 2026 battendo martedì a Dallas la Francia e la sua leggendaria linea d’attacco con sorprendente facilità. La vittoria per 2-0 è sembrata scontata, con Kylian Mbappé, Michael Olise e Ousmane Dembélé incapaci di incidere, e i favoriti del torneo eliminati senza gloria.

Per la Francia di Didier Deschamps, data per favorita, le cose sono andate male già dopo 20 minuti e non si sono più riprese. La Spagna ha controllato il gioco con classe e freddezza.

Il terzino sinistro francese Lucas Digne ha perso Lamine Yamal sul cross e, nel tentativo di liberare, ha colpito l’ala invece del pallone. L’arbitro ha subito indicato il dischetto, e Mikel Oyarzabal ha trasformato il rigore.

I Bleus non hanno reagito, nonostante le molte armi offensive, e poco prima dell’ora di gioco sono stati puniti per la loro inazione. Pedro Porro ha scambiato un uno-due con Dani Olmo al limite dell’area, è entrato indisturbato e ha battuto Mike Maignan in uscita.

Poco dopo Yamal ha tagliato verso l’interno e ha calciato un tiro imparabile, ma il goal è stato annullato per fuorigioco. La Francia non ha saputo sfruttare la tregua e, senza creare occasioni, è stata eliminata in semifinale.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RODRI PADRONE

    Il potente attacco della Francia ha fatto notizia alla vigilia della semifinale a Dallas, ma in pochi ricordavano che il miglior centrocampista difensivo del mondo sarebbe stato decisivo. Rodri è stato magnifico: ha dettato il ritmo e bloccato ogni minaccia.

    La stella del Manchester City era ovunque: 82 tocchi di palla e 11 duelli vinti su 15, a terra e in aria. È stato uno dei motivi per cui la Francia non ha mai decollato in attacco, ricordando a tutti il suo valore dopo i recenti problemi fisici seguiti al Pallone d’Oro 2024.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'ATTACCO DELLA FRANCIA STECCA

    Alla vigilia del match tutti parlavano dell’attacco francese, con Mbappé, Olise e Dembélé in grande forma, e pochi credevano che la Spagna potesse contenerli. Ma nel momento chiave i campioni dei Bleus sono rimasti invisibili.

    Mbappé è rimasto ai margini, visibilmente frustrato, e l’ala sinistra Bradley Barcola è stato sostituito all’inizio del secondo tempo. Anche Dembélé, ombra del giocatore che aveva vinto il Pallone d’Oro nel 2025, è risultato inefficace sulla destra. Dietro di loro nemmeno Olise ha trovato spazi, uscendo con venti minuti d’anticipo.

    Il miglior attacco del pianeta è rimasto impaludato, e la sconfitta è stata pesante sul palcoscenico più importante.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    DESCHAMPS CHIUDE MALE

    La Francia deve ancora giocare la finale per il terzo posto, ma di fatto il ciclo di Didier Deschamps si chiude in modo deludente. Arrivata in semifinale da favorita, la sua squadra è stata surclassata in ogni zona del campo.

    L’allenatore può considerarsi fortunato: il suo posto non era in discussione. Ma l’analisi dei motivi per cui la Francia ha fallito, a un passo dalla terza finale consecutiva dei Mondiali, sarà dura e impietosa. Un epilogo da incubo per un’era altrimenti brillante sotto la guida del leggendario ex centrocampista. Probabilmente sarà Zinedine Zidane a dover raccogliere i cocci.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LA RIVINCITA DI PEDRO PORRO

    Che torneo per Porro, lontano dall’ombra del giocatore che col Tottenham aveva rischiato la retrocessione. In Nord America si è imposto come pilastro della difesa spagnola da terzino destro titolare, davanti a Marcos Llorente dell’Atlético Madrid e a Dani Carvajal, fuori dalla rosa.

    Conosciamo il suo tiro potente, e stavolta ha concluso da centravanti esperto, piombando in area dopo un uno-due con Olmo. È il suo secondo goal in nazionale, entrambi in questo Mondiale.

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  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    L'INFORTUNIO DI SALIBA

    Il difensore dell’Arsenal William Saliba aveva avvertito un dolore alla schiena nei giorni prima della semifinale, saltando parte degli allenamenti per seguire un programma personalizzato. I tentativi della Francia di gestirlo sono risultati vani.

    È rimasto in campo solo mezz'ora nella partita più importante della sua carriera, dopo aver guardato dalla panchina la finale dei Mondiali 2022 contro l'Argentina. Il venticinquenne è caduto a terra senza subire contatti ed è stato sostituito da Maxence Lacroix del Crystal Palace. L'Arsenal e Mikel Arteta sperano che l'infortunio non sia grave.

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    DIGNE DISASTROSO

    Digne contro Yamal sembrava uno scontro impari: il terzino sinistro francese, 32 anni, non è più molto mobile e affrontava uno degli esterni più abili e veloci al mondo. Inevitabilmente, ha sofferto.

    Il difensore dell’Aston Villa, dopo aver controllato il cross di Cucurella, ha perso lucidità in area e ha falciato Yamal invece di intervenire sul pallone, causando il rigore trasformato da Oyarzabal.

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KANE VEDE IL PALLONE D'ORO

    L’Inghilterra pensa alla propria semifinale, ma in finale preferirebbe forse la Spagna piuttosto che l’Argentina. Martedì, però, Harry Kane ha visto ridursi gli ostacoli verso il Pallone d’Oro: con Olise, Dembélé e Mbappé eliminati, resta in lotta soprattutto con Messi.

    Con il compagno di squadra al Bayern Monaco Olise, il vincitore della Champions League Dembélé e la stella del Real Madrid Mbappé fuori dai giochi, Kane sembra in lizza solo con Lionel Messi per il più alto riconoscimento individuale del calcio, grazie alle sue incredibili reti in Germania. Una vittoria ad Atlanta mercoledì potrebbe chiudere il discorso.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CLIMA DA AMICHEVOLE

    Ci si aspettava uno stadio di Dallas in delirio per una semifinale tra due delle squadre più forti del torneo, ma l’atmosfera è sembrata quella di un’amichevole irrilevante.

    I prezzi dei biglietti troppo alti e la distanza dalle squadre europee hanno probabilmente tenuto lontani molti spettatori. Si sentiva a stento il mormorio di chi era arrivato in Texas, e per lunghi tratti la partita si è svolta in un silenzio assordante. Sembrava ci fossero persino posti vuoti, anche se la FIFA dirà il contrario.

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