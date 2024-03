Il tecnico bianconero è pronto a sorprendere tutti, debutto assoluto da titolare in campionato contro il Napoli.

Alla fine eccola la mossa a sorpresa. Allegri, ancora una volta, spariglia le carte e lo fa in occasione di Napoli-Juventus.

Stavolta il tecnico però non opta per un cambio di modulo a lungo invocato da critici e tifosi, ma lancerà un giocatore fin qui utilizzato pochissimo.

Un debutto assoluto da titolare in questa stagione, almeno in campionato, dato che la sorpresa di Allegri ha giocato una volta dal 1' solo in Coppa Italia.