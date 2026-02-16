Goal.com
Stefano Silvestri

La sfortuna di Zinchenko, si rompe il ginocchio dopo 3 minuti all'esordio da titolare con l'Ajax: stagione finita

L'ex jolly di Manchester City e Arsenal si è trasferito in Olanda durante il mercato invernale. Ma alla seconda presenza, la prima da titolare, si è infortunato gravemente e rimarrà out per diversi mesi.

Peggio di così, impossibile o quasi. Oleksandr Zinchenko si è rotto un ginocchio e dovrà rimanere per diversi mesi ai box. Solo che l'infortunio non si è verificato in circostanze normali: per nulla.

Zinchenko si è fatto male alla seconda presenza con la maglia dell'Ajax, che a gennaio lo ha prelevato dall'Arsenal dopo la conclusione del prestito al Nottingham Forest. Non solo: era la sua prima da titolare. Ed erano trascorsi solamente tre minuti.

Risultato: la stagione dell'ex jolly del Manchester City è già finita con diversi mesi d'anticipo. Così come, forse, la sua esperienza all'Ajax. Che fino a questo momento è durata appena qualche minuto.

  • L'INFORTUNIO DI ZINCHENKO

    Zinchenko è sceso in campo dall'inizio nella gara giocata sabato contro il Fortuna Sittard. E se per i biancorossi di Amsterdam è stato un San Valentino da ricordare, considerato il 4-1 finale, per l'ucraino non c'è stata che sofferenza.

    Dopo tre minuti, Zinchenko stava conducendo palla sulla trequarti avversaria: è venuto a contatto con un avversario, ovvero Limnios, ed è caduto a terra. L'espressione di dolore, nonostante il fallo non sembrasse così grave, ha fatto subito intendere che qualcosa era accaduto.

    Zinchenko ha così dovuto lasciare il campo, molto dolorante al ginocchio sinistro: al suo posto è entrato Wijndal.

  • IL COMUNICATO DELL'AJAX

    Due giorni dopo, ovvero oggi, ecco il comunicato dell'Ajax. La diagnosi degli esami a cui si è sottoposto il mancino ha rivelato che il problema al ginocchio riportato sabato è stato molto serio:

    "Oleksandr Zinchenko dovrà rimanere ai box per un lungo periodo - ha annunciato il club olandese - Il difensore ha subito un infortunio al ginocchio lo scorso fine settimana nelle prime fasi della partita casalinga contro il Fortuna Sittard alla Johan Cruijff ArenA.

    Gli esami in ospedale hanno evidenziato la necessità di un intervento chirurgico. L'operazione verrà effettuata a breve. Il 29enne nazionale ucraino dovrà quindi affrontare un lungo periodo di riabilitazione, il che significa che non giocherà più in questa stagione".

  • ERA LA SUA SECONDA PARTITA

    Zinchenko è arrivato ad Amsterdam proprio nelle ore conclusive della finestra invernale di mercato. Era a caccia di riscatto dopo una prima parte di stagione decisamente poco felice, sia dal punto di vista individuale che collettivo, considerate le enormi difficoltà del Nottingham Forest.

    Alla fine, l'ucraino ha giocato appena due spezzoni di partita: il quarto d'ora finale nell'1-1 contro l'AZ dell'8 febbraio e, appunto, i pochi minuti in cui è rimasto in campo contro il Fortuna Sittard.

  • AVVENTURA FINITA?

    E ora attenzione, perché l'avventura di Zinchenko all'Ajax potrebbe considerarsi conclusa ancora prima di cominciare. Perché non solo l'ex City dovrà rinunciare ai playoff con la propria Nazionale e poi agli eventuali Mondiali, ma sarà probabilmente costretto a cambiare nuovamente squadra in estate.

    L'Ajax gli ha infatti fatto firmare un contratto molto corto all'inizio di febbraio, al momento di prelevarlo dall'Arsenal: sei mesi appena. Dunque fino al 30 giugno del 2026. Il che significa che Zinchenko, a meno di sorprese, una volta rimessosi dall'infortunio sarà un calciatore svincolato.

