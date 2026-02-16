La sfortuna di Zinchenko, si rompe il ginocchio dopo 3 minuti all'esordio da titolare con l'Ajax: stagione finita

Peggio di così, impossibile o quasi. Oleksandr Zinchenko si è rotto un ginocchio e dovrà rimanere per diversi mesi ai box. Solo che l'infortunio non si è verificato in circostanze normali: per nulla.
Zinchenko si è fatto male alla seconda presenza con la maglia dell'Ajax, che a gennaio lo ha prelevato dall'Arsenal dopo la conclusione del prestito al Nottingham Forest. Non solo: era la sua prima da titolare. Ed erano trascorsi solamente tre minuti.
Risultato: la stagione dell'ex jolly del Manchester City è già finita con diversi mesi d'anticipo. Così come, forse, la sua esperienza all'Ajax. Che fino a questo momento è durata appena qualche minuto.