La sfortuna di Zinchenko, si rompe il ginocchio dopo 3 minuti all'esordio da titolare con l'Ajax: stagione finita

Zinchenko è sceso in campo dall'inizio nella gara giocata sabato contro il Fortuna Sittard. E se per i biancorossi di Amsterdam è stato un San Valentino da ricordare, considerato il 4-1 finale, per l'ucraino non c'è stata che sofferenza.

Dopo tre minuti, Zinchenko stava conducendo palla sulla trequarti avversaria: è venuto a contatto con un avversario, ovvero Limnios, ed è caduto a terra. L'espressione di dolore, nonostante il fallo non sembrasse così grave, ha fatto subito intendere che qualcosa era accaduto.

Zinchenko ha così dovuto lasciare il campo, molto dolorante al ginocchio sinistro: al suo posto è entrato Wijndal.