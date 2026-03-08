Goal.com
Michael Di Chiaro

La settimana di Vlahovic: dal possibile ritorno in campo al rinnovo, le ultime sul futuro dell'attaccante della Juventus

Tra ritorno in campo e mercato: giorni caldi in casa Juve sul fronte Vlahovic

La Juventus attende Dusan Vlahovic.

L'attaccante serbo, fermo ai box dalla fine di novembre, si avvicina al rientro in gruppo: dopo essersi allenamento parzialmente con il resto della squadra, l'attaccante serbo potrebbe tornare tra i convocati in vista del prossimo impegno in campionato della Juve, con i bianconeri che saranno impegnati a Udine.


A tenere banco, tuttavia, c'è anche la questione relativa al suo futuro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, lo scenario relativo ad un suo potenziale rinnovo potrebbe farsi sempre più concreto.

  • LA SETTIMANA DI VLAHOVIC

    Quella che sta per iniziare sarà la settimana che potrebbe sfociare nel ritorno in campo di Vlahovic.

    Da ormai diversi giorni, infatti, il serbo lavora parzialmente in gruppo e, come ammesso da Spalletti, l'obiettivo è quello di averlo tra i convocati per la trasferta di Udine in programma sabato 14 marzo.

    Spalletti, dal canto suo, freme per il suo ritorno. Vlahovic, infatti, si era fermato solamente poche settimane dopo l'arrivo di Luciano Spalletti e i due hanno avuto la possibilità di lavorare insieme soltanto per pochi giorni. La speranza del tecnico bianconero, all'imbocco del rush finale di stagione, è infatti quella di poter puntare forte su un punto di riferimento offensivo che sin qui è mancato.

  • IL CONTRATTO DI VLAHOVIC

    Vlahovic, arrivato alla Juventus nel gennaio del 2022 dalla Fiorentina, è legato al club bianconero fino al 30 giugno 2026. In caso di mancato accordo, dunque, tra poco più di tre mesi l'attaccante serbo potrà lasciare Torino a zero e accordarsi con qualsiasi altro club.

  • NUOVO INCONTRO TRA LE PARTI

    Nel corso della prossima settimana, come riporta Tuttosport, è previsto un nuovo incontro tra le parti per provare a capire i margini per un potenziale prolungamento di un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

    Vlahovic, che in questo ultimo anno di contratto guadagna 12 milioni, qualora dovesse firmare un nuovo accordo con la Juve lo farà sicuramente a cifre più 'contenute'. Il target, infatti, potrebbe essere quello di Kenan Yildiz, anch'egli fresco di rinnovo e che, grazie ai bonus, andrà a scollinare il tetto dei 7 milioni stagione, diventato di fatto il nuovo tetto massimo per quanto concerne gli ingaggi in salsa bianconera.

  • I NUMERI DI VLAHOVIC

    La stagione di Vlahovic si è interrotta bruscamente lo scorso 29 novembre quando il grave infortunio muscolare l'ha costretto ad un lungo stop con tanto di operazione chirurgica in quel di Londra.

    Sino a quel momento l'ex Fiorentina aveva messo a referto 6 goal in 17 presenze tra campionato e Champions League.

