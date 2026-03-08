La settimana di Vlahovic: dal possibile ritorno in campo al rinnovo, le ultime sul futuro dell'attaccante della Juventus

Quella che sta per iniziare sarà la settimana che potrebbe sfociare nel ritorno in campo di Vlahovic.

Da ormai diversi giorni, infatti, il serbo lavora parzialmente in gruppo e, come ammesso da Spalletti, l'obiettivo è quello di averlo tra i convocati per la trasferta di Udine in programma sabato 14 marzo.

Spalletti, dal canto suo, freme per il suo ritorno. Vlahovic, infatti, si era fermato solamente poche settimane dopo l'arrivo di Luciano Spalletti e i due hanno avuto la possibilità di lavorare insieme soltanto per pochi giorni. La speranza del tecnico bianconero, all'imbocco del rush finale di stagione, è infatti quella di poter puntare forte su un punto di riferimento offensivo che sin qui è mancato.