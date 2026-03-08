La settimana di Vlahovic: dal possibile ritorno in campo al rinnovo, le ultime sul futuro dell'attaccante della Juventus

La Juventus attende Dusan Vlahovic.
L'attaccante serbo, fermo ai box dalla fine di novembre, si avvicina al rientro in gruppo: dopo essersi allenamento parzialmente con il resto della squadra, l'attaccante serbo potrebbe tornare tra i convocati in vista del prossimo impegno in campionato della Juve, con i bianconeri che saranno impegnati a Udine.
A tenere banco, tuttavia, c'è anche la questione relativa al suo futuro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, lo scenario relativo ad un suo potenziale rinnovo potrebbe farsi sempre più concreto.