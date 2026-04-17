La settimana che può decidere la stagione del Como e la rivincita contro l'Inter in Coppa Italia: Fabregas si gioca tutto in pochi giorni

Dopo la sconfitta contro l'Inter però Fabregas come sempre non ha fatto drammi, sottolineando come al Como le idee vengano ancora prima dei risultati.

"La crescita è costante. Grazie ai giocatori, un grandissimo staff, all'intensità di tutti i giorni. Spingiamo molto, sappiamo che siamo molto più in alto rispetto a quello che avevamo pensato inizialmente. Continuiamo a spingere, speriamo di arrivare più in alto possibile, ma vedere la motivazione dei giocatori... il risultato va in secondo piano. Ci saranno momenti dove mi chiederanno solo il risultato, ma adesso stiamo costruendo un'idea" ha spiegato il tecnico.

Fabregas poi è tornato su quanto accaduto nel secondo tempo contro l'Inter, quando la difesa del Como è sembrata in grande difficoltà: "La nostra difesa non è andata in confusione. Se vuoi dopo ti faccio vedere il nostro pressing. Abbiamo recuperato una serie di palloni. Abbiamo fatto una difesa incredibile, pressing alto al top. Poi su palla inattiva è vero, non abbiamo fatto bene, ma questo c'entra anche nella tensione del momento. Il secondo goal l'abbiamo analizzato, non è una combinazione, Kempf arriva anche in tranquillità su quella palla. Butez mi ha detto che gli ha parlato. Magari Rudiger in quell'occasione la sparava lontana e arrivava dopodomani la palla".



