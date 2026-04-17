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Nico Paz Fabregas gfxGOAL
Lelio Donato

La settimana che può decidere la stagione del Como e la rivincita contro l'Inter in Coppa Italia: Fabregas si gioca tutto in pochi giorni

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Nell'anticipo di venerdì pomeriggio contro il Sassuolo serve una vittoria per mettere pressione alla Juventus, poi il Como è atteso di nuovo dall'Inter nel ritorno della semifinale di Coppa Italia.

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Anche per il Como è arrivata l'ora dell'esame finale. O quasi.

Vero, la squadra di Fabregas è andata ben oltre ogni più rosea aspettativa di inizio stagione, ma arrivati a questo punto fallire l'obiettivo quarto posto sarebbe comunque una delusione.

Inoltre tra pochi giorni il Como avrà anche l'occasione di conquistare una storica finale di Coppa Italia. Altro obiettivo alla portata ma solo se i lariani riusciranno a sfatare il tabù Inter.

Fabregas, insomma, si gioca davvero tutto a partire dall'anticipo di venerdì pomeriggio contro il Sassuolo.

  • RIPARTIRE CONTRO IL SASSUOLO

    Nelle ultime due partite di campionato il Como ha raccolto solo un punto, permettendo il controsorpasso della Juventus al quarto posto mentre la Roma si è portata a -1 dal quinto.

    Dopo cinque vittorie di fila, tra cui quelle negli scontri diretti contro bianconeri e giallorossi, la squadra di Fabregas ha improvvisamente rallentato.

    Il risultato più deludente è stato sicuramente lo scialbo 0-0 ottenuto a Udine. Ma pure la sconfitta casalinga contro l'Inter nell'ultimo turno ha lasciato qualche strascico.

    Anche perché il Como ha letteralmente dominato il primo tempo ma non è riuscito comunque a battere i nerazzurri ed è scivolato a -3 dalla Juventus.

    L'obiettivo nell'anticipo della 33sima giornata insomma è uno solo: tornare a vincere. Ma per farlo bisognerà superare l'ottimo Sassuolo di Fabio Grosso in trasferta.


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  • COSA HA DETTO FABREGAS

    Dopo la sconfitta contro l'Inter però Fabregas come sempre non ha fatto drammi, sottolineando come al Como le idee vengano ancora prima dei risultati.

    "La crescita è costante. Grazie ai giocatori, un grandissimo staff, all'intensità di tutti i giorni. Spingiamo molto, sappiamo che siamo molto più in alto rispetto a quello che avevamo pensato inizialmente. Continuiamo a spingere, speriamo di arrivare più in alto possibile, ma vedere la motivazione dei giocatori... il risultato va in secondo piano. Ci saranno momenti dove mi chiederanno solo il risultato, ma adesso stiamo costruendo un'idea" ha spiegato il tecnico.

    Fabregas poi è tornato su quanto accaduto nel secondo tempo contro l'Inter, quando la difesa del Como è sembrata in grande difficoltà: "La nostra difesa non è andata in confusione. Se vuoi dopo ti faccio vedere il nostro pressing. Abbiamo recuperato una serie di palloni. Abbiamo fatto una difesa incredibile, pressing alto al top. Poi su palla inattiva è vero, non abbiamo fatto bene, ma questo c'entra anche nella tensione del momento. Il secondo goal l'abbiamo analizzato, non è una combinazione, Kempf arriva anche in tranquillità su quella palla. Butez mi ha detto che gli ha parlato. Magari Rudiger in quell'occasione la sparava lontana e arrivava dopodomani la palla".


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    OBIETTIVO FINALE DI COPPA ITALIA

    Il pericolo maggiore per il Como contro il Sassuolo è che la testa dei giocatori possa essere già ad un altro appuntamento con la storia.

    Martedì prossimo infatti la squadra di Cesc Fabregas affronterà di nuovo l'Inter, ma stavolta a 'San Siro' ed in una sfida che vale l'accesso alla finale di Coppa Italia.

    Dopo lo 0-0 maturato qualche settimana fa nella gara d'andata, quando le due formazioni avevano preferito di fatto non farsi troppo male, stavolta servirà solo la vittoria.

    La possibilità di assistere ad un'altra partita spettacolare come quella offerta da Como e Inter in campionato, insomma, è altissima.

    E in caso di qualificazione per i lariani si tratterebbe di una prima volta assoluta, dato che il Como non ha mai raggiunto la finale di Coppa Italia.

  • MA OCCHIO AL TABÙ INTER

    Sulla strada che separa il Como dalla gloria però come detto c'è di nuovo l'Inter, ovvero la squadra che finora ha rappresentato un vero e proprio incubo per la formazione di Fabregas.

    Detto dello 0-0 nell'andata di Coppa Italia, nelle altre due gare stagionali contro i nerazzurri i lariani hanno sempre perso. Ma soprattutto hanno subito tantissimo.

    Basti pensare che delle ventisei reti incassate finora dal Como nelle prime trentadue giornate di campionato, ben otto sono arrivate contro l'Inter. Ovvero il 30% del totale.

    Un dato incredibile e allarmante, anche considerato come la semifinale di ritorno sia in programma a 'San Siro' e che anche nella scorsa stagione il Como aveva sempre perso contro i nerazzurri.

    Per arrivare in finale di Coppa Italia, insomma, servirà un'impresa. Ma prima c'è da superare il Sassuolo per non veder svanire sul più bello il sogno Champions.


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