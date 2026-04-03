La Serie B scende in campo con lo slogan "con il cellulare puoi fare tante cose…anche metterlo via'. E l'hashtag #mettiviailcellulare

In occasione della 33esima giornata di Serie B, di scena questo weekend, la Lega Serie B lancia lo slogan 'con il cellulare puoi fare tante cose…anche metterlo via' e l'hashtag #mettiviailcellulare.

L'occasione è la nuova iniziativa di sensibilizzazione contro le dipendenze digitali, a sostegno la campagna del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’attività, in particolare, "si pone in continuità con i temi affrontati durante la presentazione di B4People, la piattaforma per la sostenibilità sociale e ambientale della LNPB, e prenderà il via dalla 33a giornata della Serie BKT, proseguendo fino al turno successivo e coinvolgendo tifosi, appassionati e i territori che popolano la B".

Attraverso questa iniziativa, fa sapere la Lega Serie B, si "intende diffondere ulteriormente una cultura basata sulla conoscenza e sull’uso responsabile dei device, ormai parte integrante del nostro vivere quotidiano. Un percorso di sensibilizzazione, rivolto in particolare alle giovani generazioni, affinché possano essere consapevoli delle minacce derivanti da un loro utilizzo improprio. Un impegno concreto che conferma il ruolo del calcio come strumento educativo e veicolo di valori positivi per la società".