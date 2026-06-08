La Serie B e l’addio dopo il titolo: l’esperienza burrascosa di Didier Deschamps sulla panchina della Juventus

Sui campi la cavalcata bianconera continua anche nel girone di ritorno. La serie positiva termina il 10 marzo 2007, quando Madama cade 3-1 al Rigamonti contro il Brescia dello scatenato Marek Hamsik.
Ma sarà solo un incidente di percorso. I bianconeri di Deschamps si rialzano prontamente, battono in sequenza Treviso, Triestina e Frosinone, per poi ipotecare il primo posto in campionato con un secco 2-0 al Comunale contro il Napoli il 10 aprile, grazie ai goal dei campioni del Mondo Camoranesi e Del Piero. Il cammino trionfale, dopo una vittoria a Pescara e un mezzo passo falso interno con l’AlbinoLeffe, prosegue con l’1-3 del Via del Mare sul Lecce e lo stesso risultato in casa contro il Genoa (goal di Di Vaio per il Grifone, di Nedved, Chiellini e Trezeguet per la Vecchia Signora).
Il 19 maggio 2007, con la vittoria per 5-1 fuoricasa contro l’Arezzo di Antonio Conte (doppiette di Del Piero e Chiellini, e rete di Trezeguet per i piemontesi, goal di Floro Flores per i toscani), la Juventus ottiene la matematica certezza della promozione. Ma l'aria che si respira non è quella di una festa gioiosa. La tensione tra Deschamps e la nuova triade Blanc-Secco-Cobolli Gigli giunge al punto di rottura. Il culmine dello scontro viene raggiunto il 26 maggio 2007, dopo la partita vinta per 2-0 contro il Mantova a Torino, con reti di Trezeguet e Nedved, che sancisce il primo posto aritmetico per la Vecchia Signora, portatasi a quota 85 punti.
Mentre i tifosi sugli spalti osannano il tecnico con il coro «Didier Deschamps, portaci in Europa», negli spogliatoi si sta consumando il suo addio. Le voci di imminenti dimissioni erano iniziate a circolare già nei giorni precedenti, ma la conferma arriverà come un terremoto soltanto nel cuore della notte. Deschamps rassegna le dimissioni, accettate da Jean-Claude Blanc, come viene puntualmente riportato dai comunicati ufficiali e dalle agenzie di stampa. Anche se la società parla di "risoluzione consensuale", la realtà appare da subito quella di una rottura traumatica.
L'addio del condottiero francese è un colpo durissimo per lo spogliatoio. Pavel Nedved, visibilmente scosso, dichiara ai microfoni di ‘Sky Sport’: «L'addio di Deschamps? È stato per tutti noi uno shock. Non ce lo aspettavamo proprio in questo momento». Anche i tifosi, inferociti, si schierarono compatti con l'allenatore, chiedendo a gran voce la testa della dirigenza. Per molti di loro, Didier si era sentito "tradito" da chi non aveva avuto il coraggio di assecondare la sua visione vincente.
La squadra bianconera, affidata per le ultime due ininfluenti partite con Bari e Spezia, al vice Giancarlo Corradini, le perderà entrambe, mentre nella stagione seguente, quella del ritorno in Serie A, arriverà in panchina Claudio Ranieri.
Anni dopo, in una lunga intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ e a ‘Tuttosport’, Deschamps sarebbe tornato su quella notte burrascosa con una punta di malinconia: «La Juve per me è stata molto importante. Tornai in una situazione difficile e nel 2007 me ne andai perché mi sembrava la scelta giusta. Col senno di poi, è stato un errore. Ero giovane e testardo. Oggi mi comporterei diversamente».
Un'ammissione di colpa che non cancella però l'amarezza di un ciclo appena avviato interrotto sul più bello. La sua ultima immagine in bianconero resta il suo saluto commosso al pubblico di Torino al termine di Juventus-Mantova, quello di un condottiero che lascia la sua truppa proprio dopo aver vinto la battaglia più difficile.