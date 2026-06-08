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Didier Deschamps JuventusGetty
Paolo Camedda

La Serie B e l’addio dopo il titolo: l’esperienza burrascosa di Didier Deschamps sulla panchina della Juventus

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Dopo la retrocessione in Serie B per Calciopoli i bianconeri scelsero Didier Deschamps come nuovo allenatore, ma la sua esperienza sulla panchina della Juventus fu burrascosa e si concluse anticipatamente.

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Il 10 luglio 2006, l'Italia intera è ancora inebriata dalla vittoria del Mondiale in Germania, ma a Torino, sponda bianconera, l'aria è pesante, intrisa di un'amarezza senza precedenti.

Il terremoto di Calciopoli aveva squarciato il velo di un calcio apparentemente immacolato, e la Juventus, la Vecchia Signora del calcio italiano, si ritrovava per la prima volta nella sua storia in Serie B, con una penalizzazione iniziale di 30 punti sul groppone, solo successivamente ridotta a 17 e infine a 9.

In uno scenario a tinte apocalittiche, la nuova dirigenza bianconera, appena insediata e composta da Giovanni Cobolli Gigli presidente, Jean-Claude Blanc amministratore delegato e Alessio Secco direttore sportivo, fa una scelta coraggiosa e, a posteriori, quasi profetica: affidare la panchina ad un giovane, Didier Deschamps, il primo tecnico non italiano della squadra degli ultimi 33 anni. L’ultimo allenatore straniero dei piemontesi era stato infatti lo cecoslovacco Cestmír Vycpálek nella prima metà degli anni Settanta.



  • LA RICOSTRUZIONE

    Deschamps, 37 anni, ex mediano bianconero e capitano della Francia campione del Mondo nel 1998, arriva con l'esperienza di una finale di Champions League raggiunta con il Monaco. La sua nomina è un segnale forte: la Juventus non si arrenderà. Ma la sfida è titanica. Molti big, come Ibrahimovic, Fabio Cannavaro, Emerson, Lilian Thuram e Zambrotta, abbandonano la nave che affonda, alcuni per scelta propria, altri per decisione della proprietà, che ha bisogno di liquidità per alimentare il calciomercato in entrata. Si ritira dal calcio giocato, invece, Gianluca Pessotto.

    Rimangono, però, facendo una scelta coraggiosa, alcuni dei "senatori", destinati a scrivere nuove pagine di storia nel club: Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Pavel Nedved, David Trezeguet, Mauro Camoranesi, Alessandro Birindelli, Cristiano Zanetti, Jonathan Zebina, Giuliano Giannichedda e Marcelo Zalayeta. La loro decisione di restare è un atto d'amore e di fede, un pilastro su cui ricostruire.

    Con il gruppo di esperti restano a Torino anche il difensore croato Robert Kovac, acquistato l’anno precedente, e i giovani Giorgio Chiellini e Federico Balzaretti. Dalla Primavera vengono promossi in Prima squadra altri ragazzi di belle speranze: l’esterno Paolo De Ceglie, il centrocampista Claudio Marchisio, l’ala Raffaele Palladino e il fantasista Sebastian Giovinco, ai quali si aggiungerà a metà stagione l’attaccante Davide Lanzafame.

    Per il resto il colpo più oneroso in entrata è il difensore francese Jean-Alain Boumsong, prelevato dal Newcastle United per 4 milioni di euro. Dalla Fiorentina viene acquistato in prestito con diritto di riscatto l’attaccante bulgaro Valeri Bojinov, mentre lo svincolato Marco Marchionni viene ingaggiato a costo zero. Dal Siena tornano a indossare la maglia bianconera il difensore croato Igor Tudor, il portiere Antonio Mirante, l’attaccante paraguayano Tomás Guzmán (poi girato a gennaio allo Spezia) e il centrocampista Matteo Paro.

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  • LA PRESENTAZIONE DI DESCHAMPS

    La nuova Juventus nasce ufficialmente il 15 luglio 2006, con la presentazione del tecnico francese e il suo primo allenamento condotto nel ritiro di Acqui Terme, località termale in provincia di Alessandria scelta per la preparazione precampionato.

    "Sono molto contento e fiero di essere qui, e che la Juventus mi abbia scelto - dichiara Didier alla stampa -. Per ora non sappiamo esattamente quale sarà il nostro punto di partenza, ma c'è grande entusiasmo, volontà e tanta voglia di tornare subito in A. Abbiamo un progetto, con 30 punti di penalità forse impiegheremo due anni invece di uno per essere promossi: questa sentenza è veramente pesante e fa veramente male, spero che in appello la pena per la Juventus sia meno pesante. Non ho mai avuto dubbi sulla mia decisione, nemmeno dopo la sentenza di Calciopoli; conoscevo i rischi e non ho rimpianti, la mia determinazione e la mia convinzione non cambiano".

    Sulla rosa a sua disposizione, l’allenatore francese aggiunge: "Ho parlato con tutti i giocatori internazionali, ho fatto i complimenti ai campioni del mondo. Credo che Del Piero sia la bandiera di questa squadra, la sua è una scelta di vita. Parlerò con ogni giocatore, insieme alla società analizzeremo ogni situazione, caso per caso. Se dovessi decidere io li farei rimanere tutti. Di chi la Juve non potrebbe fare a meno? Senza dubbio di Cannavaro, si è dimostrato un leader ed un giocatore importantissimo per tutto ciò che ha fatto (ma il difensore si trasferirà al Real quattro giorni dopo, ndc). Ho esposto il mio progetto a Nedved, lui era interessato ed ha accettato di rimanere. Investirò sui giovani, il vero patrimonio della Juve. Ho visto tutti i giocatori contenti di riprendere a lavorare e indossare questa maglia".

    Quanto alla sua scelta da parte della nuova società bianconera, Deschamps afferma: "All'inizio sono rimasto sorpreso che la Juve mi avesse proposto la panchina, sono stato molto contento. Due anni fa c'ero quasi, è mancato pochissimo che finissi a Torino, ma poi sappiamo tutti cos'è successo. Ma non voglio tornare sul passato, preferisco guardare avanti, per fortuna questa volta è filato tutto liscio. Perché la Juve? Per me non si tratta di una scelta economica, ma professionale, credo molto in questo progetto sportivo. Ho ricevuto i complimenti di tante persone. Lippi, ad esempio, mi ha chiamato dopo la finale dei Mondiali, e questo mi ha fatto un grande piacere".

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  • Jeda Marco Marchionni Alessandro Birindelli Rimini Juventus Serie BGetty Images

    L'INIZIO DIFFICILE: IL PAREGGIO DI RIMINI E LE CRITICHE

    Il ritiro ad Acqui Terme è tuttavia per tutti coloro che la vivono un'esperienza surreale, quasi onirica. I campioni del mondo Buffon, Del Piero, Camoranesi e Zambrotta (prima della sua cessione) si ritrovano a correre tra i boschi piemontesi mentre il resto d'Italia sta ancora festeggiando sotto l'ombrellone. Deschamps, pragmatico e determinato, cerca subito di calare la squadra nella nuova, brutale realtà.

    «Il campionato di B è più fisico - avverte -, tutti ci aggrediranno e io voglio una squadra che imponga il proprio gioco anche in trasferta, anche a costo di correre qualche rischio». Il suo è un monito necessario: la Juventus non può permettersi di sottovalutare nessuno nonostante il suo blasone.

    Sul piano tattico l’allenatore francese imposta la squadra su un solido 4-4-2, che all’occorrenza può trasformarsi in 4-3-1-2 o 4-3-3 a seconda delle situazioni e dell’avversario che si ha di fronte.

    I piemontesi giocheranno le gare interne al Comunale, ristrutturato in occasione delle Olimpiadi invernali del 2006 e ribattezzato “Olimpico”. Cambia anche la sede degli allenamenti, con la squadra che migra dal Centro Sisport di via Guala al nuovo e moderno Juventus Training Center di Vinovo, di sua proprietà.

    La stagione ufficiale inizia con i primi turni di Coppa Italia ad agosto. I bianconeri battono a Bari il Martina Franca (0-3) e al Manuzzi il Cesena (1-2), ma a fine mese cadono 8-7 ai rigori al San Paolo contro il Napoli dopo un pirotecnico 3-3 dopo i tempi supplementari (errore decisivo di Balzaretti) e sono eliminati dal torneo.

    L'esordio in campionato, il 9 settembre 2006, è un brusco risveglio. Lo stadio "Romeo Neri" di Rimini, piccolo e ribollente di tifo popolare, diventa il teatro di un evento storico: la prima partita della Juventus in Serie B in 109 anni di storia. Le immagini televisive dell’epoca restituiscono un'atmosfera da "Davide contro Golia". La Juventus passa in vantaggio grazie a un destro di Matteo Paro su calcio d'angolo, ma è raggiunta al 74' da un guizzo del Adrián Ricchiuti, il fantasista idolo dei tifosi romagnoli, bravo ad approfittare di un'incertezza difensiva bianconera. Finisce 1-1: nonostante la superiorità numerica per l'espulsione di Domenico Cristiano, i bianconeri non riusciranno a vincere.

    Il pareggio al debutto scatena subito un'ondata di critiche feroci. Enrico Preziosi, presidente del Genoa e rivale per la promozione, ghigna: «L'avevo detto che la B sarebbe stata dura anche per loro».

    Ma il colpo più duro arriva dal "fuoco amico": Lapo Elkann, presente in tribuna a Rimini, con la sua consueta schiettezza dichiara il giorno dopo a ‘La Gazzetta dello Sport’: «I giocatori si devono svegliare. Non si sono dati abbastanza da fare».

    Persino la bandiera David Trezeguet, in un'intervista rilasciata a ‘L'Équipe’ in quei giorni, si sfoga definendosi un "prigioniero della Juventus" per nulla felice di giocare in Serie B, salvo poi riscattarsi sul campo pochi giorni dopo con un goal decisivo contro il Vicenza (2-1 nella seconda giornata) e decidere di calarsi al 100% nella nuova realtà della serie cadetta.


  • LA RISALITA: OTTO VITTORIE DI FILA E LA VETTA

    Nonostante il mezzo passo falso iniziale, la Juventus di Deschamps è una creatura forgiata nel carattere del suo allenatore. Dopo lo shock di Rimini, la squadra si ricompatta. Didier sa toccare le corde giuste nello spogliatoio, alternando il bastone alla carota. La risposta è una marcia trionfale: otto vittorie consecutive, di cui sette ottenute senza subire nemmeno un goal.

    La difesa, nonostante l’acquisto più oneroso, Boumsong, non convinca, guidata da un invalicabile Buffon e dall’emergente Chiellini diventa un fortino. In attacco, invece, la ricostituita coppia Del Piero-Trezeguet, con Bojinov come punta di scorta, fa il resto.

    In questa fase positiva, Deschamps ha il coraggio di lanciare nella mischia i giovani della Primavera. Il mondo del calcio scopre così Claudio Marchisio, un centrocampista con la testa da veterano, e la "Formica Atomica" Sebastian Giovinco, capace di strappi fulminanti.

    La penalizzazione, intanto, che a luglio era stata già ridotta a 17 punti, continuava a pesare come un macigno sull’ambiente bianconero. Il 28 ottobre 2006, l'Arbitrato del CONI riduce ulteriormente la sanzione da 17 a 9 punti. E per la squadra è la svolta psicologica definitiva: la promozione non era più un miraggio lontano, ma un obiettivo a portata di mano. La Serie B diventa così un lungo tour della provincia italiana, dove la Juventus veniva accolta come una regina decaduta: applausi scroscianti per il campione del Mondo Del Piero, che chiuderà da capocannoniere con 20 reti, e insulti, talvolta anche feroci, per il resto della squadra.

    Tra novembre e dicembre la squadra di Deschamps ottiene risultati pesanti: 1-1 al San Paolo col Napoli (a segno proprio il numero 10 dopo il vantaggio di Bogliacino), 4-1 al Lecce a Torino (doppietta di Bojinov e goal di Palladino e De Ceglie), 1-1 al Ferraris con il Genoa (rete di Nedved, poi pareggio di Juric), e vittoria per 0-1 al Dall’Ara contro il Bologna (rete di Zalayeta).

    Nonostante una sconfitta col Mantova al Martelli nel terzultimo turno del girone di andata per un autogoal di Kovac, grazie alla riduzione della penalizzazione i bianconeri il 27 gennaio 2007 chiudono in testa il girone di andata con 39 punti, 2 in più del tandem Napoli-Bologna, 3 in più dei virgiliani e del Genoa.

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  • LE OMBRE SUL FUTURO: LO SCONTRO DESCHAMPS-SECCO

    Mentre la squadra continua a macinare punti, dietro le quinte dell’Olimpico di Torino inizia a consumarsi un dramma sportivo. Didier Deschamps non è solo un allenatore; è un uomo che conosce la "juventinità" fin nel midollo e pretende un progetto all'altezza del ritorno in Serie A. Tuttavia, il feeling con il direttore sportivo Alessio Secco, mai sbocciato, peggiora ulteriormente.

    Il tecnico francese bussa con insistenza alle porte del dirigente per chiedere rinforzi di caratura internazionale: non vuole che l’anno seguente la Vecchia Signora sia una semplice comparsa nel palcoscenico più illustre. I nomi che fa sono ambiziosi: si parla di astri nascenti del panorama internazionale come Florent Malouda e Franck Ribery, giocatori che lui conosce molto bene.

    Di contro, la dirigenza propone alternative più economiche che il tecnico non considera idonee a vestire la maglia bianconera. Lo scontro diventa frontale quando emergono nomi come Tiago Mendes e Sergio Almirón, non condivisi dall’allenatore.

    «Questi giocatori non erano nella mia lista - spiegherà dopo il divorzio con i piemontesi -. La società li voleva a tutti i costi, ma io non li ritenevo adatti al mio gioco». La sensazione di non essere ascoltato, di essere considerato un "traghettatore" piuttosto che l'architetto del futuro, inizia così a logorare il tecnico francese giorno dopo giorno.


  • Giorgio Chiellini Juventus Serie B 2006Getty Images

    L'ADDIO BURRASCOSO NELLA NOTTE DELLA FESTA

    Sui campi la cavalcata bianconera continua anche nel girone di ritorno. La serie positiva termina il 10 marzo 2007, quando Madama cade 3-1 al Rigamonti contro il Brescia dello scatenato Marek Hamsik.

    Ma sarà solo un incidente di percorso. I bianconeri di Deschamps si rialzano prontamente, battono in sequenza Treviso, Triestina e Frosinone, per poi ipotecare il primo posto in campionato con un secco 2-0 al Comunale contro il Napoli il 10 aprile, grazie ai goal dei campioni del Mondo Camoranesi e Del Piero. Il cammino trionfale, dopo una vittoria a Pescara e un mezzo passo falso interno con l’AlbinoLeffe, prosegue con l’1-3 del Via del Mare sul Lecce e lo stesso risultato in casa contro il Genoa (goal di Di Vaio per il Grifone, di Nedved, Chiellini e Trezeguet per la Vecchia Signora).

    Il 19 maggio 2007, con la vittoria per 5-1 fuoricasa contro l’Arezzo di Antonio Conte (doppiette di Del Piero e Chiellini, e rete di Trezeguet per i piemontesi, goal di Floro Flores per i toscani), la Juventus ottiene la matematica certezza della promozione. Ma l'aria che si respira non è quella di una festa gioiosa. La tensione tra Deschamps e la nuova triade Blanc-Secco-Cobolli Gigli giunge al punto di rottura. Il culmine dello scontro viene raggiunto il 26 maggio 2007, dopo la partita vinta per 2-0 contro il Mantova a Torino, con reti di Trezeguet e Nedved, che sancisce il primo posto aritmetico per la Vecchia Signora, portatasi a quota 85 punti.

    Mentre i tifosi sugli spalti osannano il tecnico con il coro «Didier Deschamps, portaci in Europa», negli spogliatoi si sta consumando il suo addio. Le voci di imminenti dimissioni erano iniziate a circolare già nei giorni precedenti, ma la conferma arriverà come un terremoto soltanto nel cuore della notte. Deschamps rassegna le dimissioni, accettate da Jean-Claude Blanc, come viene puntualmente riportato dai comunicati ufficiali e dalle agenzie di stampa. Anche se la società parla di "risoluzione consensuale", la realtà appare da subito quella di una rottura traumatica.

    L'addio del condottiero francese è un colpo durissimo per lo spogliatoio. Pavel Nedved, visibilmente scosso, dichiara ai microfoni di ‘Sky Sport’: «L'addio di Deschamps? È stato per tutti noi uno shock. Non ce lo aspettavamo proprio in questo momento». Anche i tifosi, inferociti, si schierarono compatti con l'allenatore, chiedendo a gran voce la testa della dirigenza. Per molti di loro, Didier si era sentito "tradito" da chi non aveva avuto il coraggio di assecondare la sua visione vincente.

    La squadra bianconera, affidata per le ultime due ininfluenti partite con Bari e Spezia, al vice Giancarlo Corradini, le perderà entrambe, mentre nella stagione seguente, quella del ritorno in Serie A, arriverà in panchina Claudio Ranieri.

    Anni dopo, in una lunga intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ e a ‘Tuttosport’, Deschamps sarebbe tornato su quella notte burrascosa con una punta di malinconia: «La Juve per me è stata molto importante. Tornai in una situazione difficile e nel 2007 me ne andai perché mi sembrava la scelta giusta. Col senno di poi, è stato un errore. Ero giovane e testardo. Oggi mi comporterei diversamente».

    Un'ammissione di colpa che non cancella però l'amarezza di un ciclo appena avviato interrotto sul più bello. La sua ultima immagine in bianconero resta il suo saluto commosso al pubblico di Torino al termine di Juventus-Mantova, quello di un condottiero che lascia la sua truppa proprio dopo aver vinto la battaglia più difficile.

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  • IL CONDOTTIERO DELLA RINASCITA

    La stagione 2006/07 di Didier Deschamps alla Juventus è stata dunque un capitolo unico e irripetibile nella storia del club. Un anno di purgatorio trasformato in un'epopea di riscatto, grazie alla leadership di un allenatore che ha saputo tenere unito un gruppo in un momento di estrema difficoltà. La sua avventura si concluse bruscamente, ma l'impronta lasciata fu profonda.

    Deschamps, il "condottiero" che non abbandonò la "Signora" nel momento del bisogno, proseguirà poi la sua carriera con successo, guidando dapprima l’Olympique Marsiglia dal 2009 al 2012 e poi ricoprendo la carica di Commissario tecnico della Francia dall’estate 2012. Con i Bleus arriverà a vincere il Mondiale 2018 in Russia. Ai Mondiali 2026, gli ultimi, come da lui stesso annunciato, salvo sorprese, sulla panchina dei Bleus, proverà a fare il bis, dopo la finale persa nel 2022 con l’Argentina.

    Nel suo percorso da allenatore di successo quella stagione in Serie B alla guida della Juventus, irta di difficoltà, entusiasmante a livello di risultati e con un epilogo inatteso, rimane un simbolo di resilienza e di passione. Nonostante la separazione dolorosa, all’allenatore francese resterà sempre la soddisfazione di essere stato il condottiero di una rinascita che, nell’estate 2006, dopo il terremoto causato da Calciopoli, appariva impossibile.