La Serie B e l’addio dopo il titolo: l’esperienza burrascosa di Didier Deschamps sulla panchina della Juventus

La nuova Juventus nasce ufficialmente il 15 luglio 2006, con la presentazione del tecnico francese e il suo primo allenamento condotto nel ritiro di Acqui Terme, località termale in provincia di Alessandria scelta per la preparazione precampionato.

"Sono molto contento e fiero di essere qui, e che la Juventus mi abbia scelto - dichiara Didier alla stampa -. Per ora non sappiamo esattamente quale sarà il nostro punto di partenza, ma c'è grande entusiasmo, volontà e tanta voglia di tornare subito in A. Abbiamo un progetto, con 30 punti di penalità forse impiegheremo due anni invece di uno per essere promossi: questa sentenza è veramente pesante e fa veramente male, spero che in appello la pena per la Juventus sia meno pesante. Non ho mai avuto dubbi sulla mia decisione, nemmeno dopo la sentenza di Calciopoli; conoscevo i rischi e non ho rimpianti, la mia determinazione e la mia convinzione non cambiano".

Sulla rosa a sua disposizione, l’allenatore francese aggiunge: "Ho parlato con tutti i giocatori internazionali, ho fatto i complimenti ai campioni del mondo. Credo che Del Piero sia la bandiera di questa squadra, la sua è una scelta di vita. Parlerò con ogni giocatore, insieme alla società analizzeremo ogni situazione, caso per caso. Se dovessi decidere io li farei rimanere tutti. Di chi la Juve non potrebbe fare a meno? Senza dubbio di Cannavaro, si è dimostrato un leader ed un giocatore importantissimo per tutto ciò che ha fatto (ma il difensore si trasferirà al Real quattro giorni dopo, ndc). Ho esposto il mio progetto a Nedved, lui era interessato ed ha accettato di rimanere. Investirò sui giovani, il vero patrimonio della Juve. Ho visto tutti i giocatori contenti di riprendere a lavorare e indossare questa maglia".

Quanto alla sua scelta da parte della nuova società bianconera, Deschamps afferma: "All'inizio sono rimasto sorpreso che la Juve mi avesse proposto la panchina, sono stato molto contento. Due anni fa c'ero quasi, è mancato pochissimo che finissi a Torino, ma poi sappiamo tutti cos'è successo. Ma non voglio tornare sul passato, preferisco guardare avanti, per fortuna questa volta è filato tutto liscio. Perché la Juve? Per me non si tratta di una scelta economica, ma professionale, credo molto in questo progetto sportivo. Ho ricevuto i complimenti di tante persone. Lippi, ad esempio, mi ha chiamato dopo la finale dei Mondiali, e questo mi ha fatto un grande piacere".