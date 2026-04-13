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Closing Ceremony - Milano Cortina 2026 Winter Paralympic Games: Day 9Getty Images Sport
Andrea Ajello

La Serie A sceglie Malagò, ufficiale la sua candidatura alla presidenza FIGC: 18 club a favore, solo due contrari

Serie A
Italia

Ampio consenso nell’assemblea di Milano della Lega di Serie A: 18 società favorevoli, solo due non hanno appoggiato il nome di Giovanni Malagò come prossimo Presidente della FIGC.

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Nel corso dell’assemblea dei club di Serie A tenutasi a Milano, è emersa una linea chiara e condivisa: la Lega ha deciso di sostenere la candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC.


Una scelta che arriva al termine di un confronto interno e che fotografa un orientamento largamente maggioritario tra le società. Il nome dell’ex numero uno del CONI ha raccolto un consenso ampio, segnale di una volontà comune di presentarsi compatti in vista del prossimo passaggio elettorale.


Dei 20 club, 18 hanno appoggiato la candidatura di Malagò.


  • I CLUB DI SERIE A FAVOREVOLI A MALAGÒ

    L'appoggio della Lega di Serie A alla candidatura dell'ex Presidente del Coni è stata quasi unanime. Delle 20 società infatti 18 hanno appoggiato questo nome durante la riunione odierna. Ecco quali.


    Atalanta

    Bologna

    Cagliari

    Como

    Cremonese

    Fiorentina

    Genoa

    Inter

    Juventus

    Lecce

    Milan

    Napoli

    Parma

    Roma

    Sassuolo

    Torino

    Udinese

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  • CHI NON HA APPOGGIATO IL NOME DI MALAGÒ

    Solamente due società di Serie A non si sono unite a questa candidatura non appoggiando quindi Malagò come prossimo Presidente della FIGC. I due club "contrari" sono Verona e Lazio.


    Come riportato da Calcio e Finanza, la posizione di Lazio e Verona non riguarderebbe il programma o la persona (Malagò nello specifico), ma il metodo normativo che regge tutto il sistema sportivo e calcistico, basato su una norma del 1981 (ovverosia la legge sul professionismo).

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  • QUANTO "PESA" LA SERIE A NELLA SCELTA DEL PROSSIMO PRESIDENTE FIGC

    La Serie A ha quindi scelto Malagò come "suo" candidato per prendere il posto di Gabriele Gravina alla presidenza della FIGC.


    Le elezioni ci saranno il 22 giugno prossimo e il peso del massimo campionato italiano è "solo" del 18% nella votazione. La restante parte è nelle mani dell'AIC (Associazione Italiana Calciatori) che ha il 20% dei voti, l'AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio) che ha il 10%, la Lega Pro (12%), la Serie B (6%) e la Lega Dilettanti che ha la fetta maggiore e pesa per il 34%.

  • ABETE È L'ALTERNATIVA PIÙ FORTE

    Non basterà quindi l'appoggio della Serie A a Malagò per diventare il prossimo Presidente della FIGC.


    L'altro nome forte come possibile candidato è quello di Giancarlo Abete,  presidente della Lega Nazionale Dilettanti che in passato ha già ricoperto la carica di numero uno della Federazione.

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