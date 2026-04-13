La Serie A sceglie Malagò, ufficiale la sua candidatura alla presidenza FIGC: 18 club a favore, solo due contrari

La Serie A ha quindi scelto Malagò come "suo" candidato per prendere il posto di Gabriele Gravina alla presidenza della FIGC.





Le elezioni ci saranno il 22 giugno prossimo e il peso del massimo campionato italiano è "solo" del 18% nella votazione. La restante parte è nelle mani dell'AIC (Associazione Italiana Calciatori) che ha il 20% dei voti, l'AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio) che ha il 10%, la Lega Pro (12%), la Serie B (6%) e la Lega Dilettanti che ha la fetta maggiore e pesa per il 34%.