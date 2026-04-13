La Serie A sceglie Malagò, ufficiale la sua candidatura alla presidenza FIGC: 18 club a favore, solo due contrari

Nel corso dell’assemblea dei club di Serie A tenutasi a Milano, è emersa una linea chiara e condivisa: la Lega ha deciso di sostenere la candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC.
Una scelta che arriva al termine di un confronto interno e che fotografa un orientamento largamente maggioritario tra le società. Il nome dell’ex numero uno del CONI ha raccolto un consenso ampio, segnale di una volontà comune di presentarsi compatti in vista del prossimo passaggio elettorale.
Dei 20 club, 18 hanno appoggiato la candidatura di Malagò.