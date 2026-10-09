La Serie A riparte dopo la pausa più lunga di sempre: dove eravamo rimasti, la classifica dopo cinque giornate e chi rischia di più alla ripresa del campionato

La Serie A torna in campo dopo la pausa più lunga di sempre dedicata alle nazionali.

Il campionato italiano, così come tutti quelli principali, si era fermato alla quinta giornata. E riparte con tre anticipi sabato 10 ottobre e alcune sfide molto interessanti.

Ma dove eravamo rimasti? Quali squadre stavano meglio prima della pausa e quali devono cambiare passo? Di seguito il punto sulla Serie A