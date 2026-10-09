Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Malen Roma FiorentinaGetty Images
Lelio Donato

La Serie A riparte dopo la pausa più lunga di sempre: dove eravamo rimasti, la classifica dopo cinque giornate e chi rischia di più alla ripresa del campionato

Serie A

I tre anticipi di sabato 10 ottobre segnano il ritorno ufficiale della Serie A dopo la lunghissima pausa dedicata alle nazionali. Ma dove eravamo rimasti? Chi stava meglio e quali squadre cercano il rilancio?

Pubblicità
50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

La Serie A torna in campo dopo la pausa più lunga di sempre dedicata alle nazionali.

Il campionato italiano, così come tutti quelli principali, si era fermato alla quinta giornata. E riparte con tre anticipi sabato 10 ottobre e alcune sfide molto interessanti.

Ma dove eravamo rimasti? Quali squadre stavano meglio prima della pausa e quali devono cambiare passo? Di seguito il punto sulla Serie A

  • TRE SQUADRE IN VETTA

    A guidare la classifica di Serie A dopo le prime cinque giornate sono tre squadre.

    Insieme all'Inter e alla Roma, che hanno pareggiato per 2-2 nello scontro diretto giocato prima della pausa, c'è a sorpresa la Lazio di Gattuso.

    Le tre capoliste sono anche le uniche imbattute oltre al Milan, che però ha vinto una partita in meno e ne ha pareggiata una in più.

  • LE SORPRESE CAGLIARI E FROSINONE

    Oltre alla già citata Lazio, che ha raccolto ben tredici punti su quindici pareggiando solo col Milan, le principali sorprese delle prime cinque giornate di campionato sono due.

    Una di queste è il Cagliari di Pisacane. I sardi, quarti con dodici punti, alla ripresa ospitano la Juventus.

    Dieci invece i punti dell'altra sorpresa di questo inizio stagione ovvero il Frosinone di Massimo Alvini, che sabato sera scende in campo al 'Maradona' contro il Napoli.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COME STANNO ANDANDO JUVENTUS E MILAN

    Inizio a corrente alternata invece per due delle grandi deluse dell'ultima stagione, ovvero Juventus e Milan.

    I bianconeri hanno ritrovato la vittoria nell'ultima prima della sosta ma hanno raccolto dieci punti nelle prime cinque giornate, gli stessi di Frosinone e Como. E dunque si ritrovano a -3 dalla vetta.

    Un punto in più invece per il Milan che nonostante le critiche già ricevute da Ruben Amorim non ha ancora mai perso in campionato e alla ripresa affronterà il Sassuolo.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • NAPOLI E ATALANTA SONO RIMASTE INDIETRO

    Di certo una delle più grandi delusioni di queste prime giornate è stato il Napoli.

    La squadra di Massimiliano Allegri, alle prese anche con una lunga serie di infortuni, ha appena sette punti frutto di due vittorie, un pareggio e ben due sconfitte.

    Gli azzurri faticano soprattutto in fase offensiva come testimoniano i sette goal segnati a fronte delle sei reti subite. Di certo il Napoli sabato sera contro il Frosinone non può già sbagliare.

    Non è partita bene neppure l'Atalanta di Maurizio Sarri che paga il radicale cambio tattico rispetto al passato. Per i bergamaschi solo sei punti nelle prime cinque giornate.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA RINCORSA DI FIORENTINA E BOLOGNA

    Alla ripresa ci si aspetta molto di più da due squadre partite malissimo ma dal potenziale sicuramente superiore.

    Una di queste è la Fiorentina, che dopo l'esonero di Grosso col ritorno di Paolo Vanoli in panchina, ha già cambiato passo raccogliendo quattro punti in due partite.

    Il Bologna si è invece affidato all'ex viola Raffaele Palladino per sostituire Domenico Tedesco con cui aveva ottenuto solo un punto in quattro partite.

    Prima della sosta è arrivato un pareggio casalingo contro il Torino ma a Lecce i rossoblù dovranno cercare la prima vittoria del loro campionato.

  • DE ROSSI E STROPPA RISCHIANO

    Infine eccoci alle due squadre che attualmente chiudono la classifica di Serie A.

    Nonostante le cinque sconfitte di fila nelle prime cinque giornate con ben tredici goal subiti, per il momento Giovanni Stroppa è stato confermato sulla panchina del Venezia.

    Anche il Genoa, che ha raccolto appena un punto, ha deciso di dare fiducia a Daniele De Rossi che riparte in casa contro la Fiorentina.

    Il Venezia, invece, alla ripresa affronta l'Atalanta in trasferta in una sfida già molto delicata per entrambe le squadre.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA CLASSIFICA

    1. Roma 13
    2. Inter 13
    3. Lazio 13
    4. Cagliari 12
    5. Milan 11
    6. Frosinone 10
    7. Juventus 10
    8. Como 10
    9. Napoli 7
    10. Sassuolo 7
    11. Atalanta 6
    12. Lecce 6
    13. Udinese 4
    14. Torino 4
    15. Parma 4
    16. Monza 4
    17. Fiorentina 4
    18. Bologna 2
    19. Genoa 1
    20. Venezia 0