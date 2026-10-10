La serata da dimenticare di Vinicius in Real Madrid-Villarreal: goal annullato ed espulso col VAR per una tirata di capelli

La revisione si completa e porta ad un verdetto che sconvolge completamente il copione della partita: rete del 2-0 del Real Madrid cancellata e l'attaccante brasiliano, reo di aver tirato i capelli del giocatore del Villarreal, viene espulso dall'arbitro. Un episodio che complica chiaramente il finale di gara per i ragazzi di Mourinho, ma che mette a repentaglio la presenza di Vinicius Junior nel Clasico contro il Barcellona del prossimo 25 ottobre al Camp Nou. Se la giocata del classe 2000 fosse infatti valuta come “condotta violenta”, le giornate di squalifica sarebbero almeno due e costringerebbero il brasiliano a saltare la sfida a distanza con Lamine Yamal.