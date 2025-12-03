La seconda vita di Vardy: goal, minutaggio e leadership per rinascere e trascinare la Cremonese

Quando Jamie Vardy, storica bandiera del Leicester, ha accettato la corte della Cremonese in estate in molti pensavano che si trattasse di un modo per trascorrere gli ultimi scampoli della sua carriera lontano dalle pressioni della Premier League.

Un pensiero iniziale cha ha accumunato l’inglese e Luka Modric (trasferitosi al Milan), ma entrambi hanno risposto sul campo e il messaggio inviato è di quelli che lascia davvero pochi dubbi.

Jamie Vardy, 38 anni, sta vivendo una nuova giovinezza in Serie A e con i suoi goal e il suo talento sta trascinando la Cremonese in alto in campionato.