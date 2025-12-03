Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Vardy CremoneseGetty Images
Nino Caracciolo

La seconda vita di Vardy: goal, minutaggio e leadership per rinascere e trascinare la Cremonese

Arrivato in estate tra lo scetticismo, il 38enne attaccante inglese ha dimostrato non solo di essere integro fisicamente ma anche di prendersi sulle spalle la Cremonese.

Pubblicità

Quando Jamie Vardy, storica bandiera del Leicester, ha accettato la corte della Cremonese in estate in molti pensavano che si trattasse di un modo per trascorrere gli ultimi scampoli della sua carriera lontano dalle pressioni della Premier League.

Un pensiero iniziale cha ha accumunato l’inglese e Luka Modric (trasferitosi al Milan), ma entrambi hanno risposto sul campo e il messaggio inviato è di quelli che lascia davvero pochi dubbi.

Jamie Vardy, 38 anni, sta vivendo una nuova giovinezza in Serie A e con i suoi goal e il suo talento sta trascinando la Cremonese in alto in campionato.

  • FISICAMENTE AL TOP

    Vardy ha sfruttato le prime settimane della sua avventura italiana per mettersi in forma fisicamente e da quando ho raggiunto una condizione soddisfacente ha sempre giocatotitolare ed è sempre rimasto in campo per tutti i 90’. Segnale di come sia integro fisicamente.

    • Pubblicità

  • NUMERI DA FENOMENO

    Minuti e goal, tanti: perché Vardy non solo gioca, ma segna tanto. 4 reti nelle ultime sette partite in cui ha giocato titolare (complessivamente sono 9 le apparizioni in campionato) messe a segno contro Atalanta, Juventus e Bologna (doppietta).

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GOAL CHE PORTANO PUNTI

    Goal preziosi che fanno volare in alto la Cremonese: 3 delle 4 marcature realizzate da Vardy hanno fruttato punti alla squadra allenata da Nicola. Che ha pareggiato contro l’Atalanta e battuto 3-1 il Bologna. Unico goal inutile ai fini del risultato è stato quello contro la Juventus.

  • LEADERSHIP E TALENTO

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SCENARI FUTURI

    Nonostante siamo solo a dicembre, in molti iniziano già a interrogarsi su quello che sarà il futuro di Vardy. L’ex Leicester, arrivato da svincolato, ha firmato con la Cremonese un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni. 

    Ogni decisione verrà affrontata al momento opportuno, ma tra Vardy e la Cremonese di certo è scattata la scintilla.

Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Lecce crest
Lecce
LEC