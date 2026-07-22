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Francesco Pio Esposito Inter Milan GFX 16:9Getty/GOAL
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La seconda stagione di Pio Esposito all'Inter: dal ruolo di partner di Lautaro al primo goal nel derby, le prossime sfide del talento nerazzurro

Serie A
Inter
F. Esposito

Tra i protagonisti più attesi della stagione dell'Inter c'è sicuramente Francesco Pio Esposito, che dopo l'ottima annata vissuta con Chivu punta a scalare le gerarchie e insidiare Thuram come partner principale di Lautaro Martinez.

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48 presenze, doppia cifra in termini di goal, considerando tutte le competizioni disputate con la maglia nerazzurra, uno status cresciuto e consolidato col passare dei mesi, due trofei sollevati a maggio: per Francesco Pio Esposito la prima stagione tra i grandi con l'Inter è stata decisamente positiva.

Ed è per questo che, in vista dell'inizio della nuova Serie A, le aspettative sul giovane attaccante campano sono altissime: diverse le sfide che attendono Pio, in quella che potrebbe essere la stagione della definitiva consacrazione.


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  • IL DUELLO CON THURAM PER I BIG MATCH

    Il primo obiettivo di Pio è senz'altro quello di continuare a salire i gradini della scala gerarchica dell'attacco nerazzurro, fino ad arrivare in cima dove si erge, indiscutibilmente, capitan Lautaro Martinez. Il partner designato dell'argentino è stato Marcus Thuram nelle ultime tre stagioni ma Esposito punta a insidiare il francese: le rotazioni di Chivu garantiranno ovviamente spazio a tutti, visti anche i tantissimi impegni che attendono i nerazzurri, ma Pio cercherà di mettere in difficoltà il tecnico in particolar modo nei big match, nelle sfide più importanti della stagione, dove la scelta (salvo problemi fisici) è sempre ricaduta sulla coppia Lautaro-Thuram.

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  • LA DOPPIA CIFRA IN CAMPIONATO

    Se nella sua prima stagione in Serie A sono arrivate 7 reti, tra cui anche quella prestigiosa e pesantissima contro la Juventus, l'obiettivo di Esposito per il prossimo campionato è inevitabilmente quello di cercare di scavallare la fatidica soglia dei 10 goal, un traguardo che per un giovane attaccante rappresenta il primo step verso l'elite.

    La doppia cifra, come detto, è arrivata nella scorsa stagione ma solo conteggiando tutte le reti tra le varie competizioni ed è per questo che il prossimo step per il numero 94 nerazzurro sarà quello verso un naturale incremento della produzione offensiva in campionato, anche se, nell'intervista concessa a Sportmediaset, lo stesso Pio ha detto di non pensarci troppo.

    "Su queste cose sono abbastanza scaramantico, non ho mai pensato quanti goal farò in una stagione prima di iniziare". 


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  • IL PRIMO GOAL NEL DERBY

    Sicuramente uno dei sogni di Esposito è quello di festeggiare il suo primo goal nei derby contro il Milan: solo 5 minuti in campo all'andata, 90 senza guizzi al ritorno, nelle due sfide perse contro i rossoneri nell'ultimo campionato.

    "Sicuramente sarebbe una bella cosa segnare nel derby, però ci focalizzeremo su vincere più partite possibili in campionato per arrivare a vincere lo scudetto. Che poi siano quelle del derby o tutte le altre 36, secondo me poco cambia. Ovviamente il derby è sempre un sapore diverso, un'importanza incredibile per la storia della città e sicuramente si fa il massimo per vincere. Però anche se non abbiamo vinto i due derby abbiamo vinto lo scudetto e direi che va benissimo così".


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