La seconda stagione di Pio Esposito all'Inter: dal ruolo di partner di Lautaro al primo goal nel derby, le prossime sfide del talento nerazzurro

Se nella sua prima stagione in Serie A sono arrivate 7 reti, tra cui anche quella prestigiosa e pesantissima contro la Juventus, l'obiettivo di Esposito per il prossimo campionato è inevitabilmente quello di cercare di scavallare la fatidica soglia dei 10 goal, un traguardo che per un giovane attaccante rappresenta il primo step verso l'elite.

La doppia cifra, come detto, è arrivata nella scorsa stagione ma solo conteggiando tutte le reti tra le varie competizioni ed è per questo che il prossimo step per il numero 94 nerazzurro sarà quello verso un naturale incremento della produzione offensiva in campionato, anche se, nell'intervista concessa a Sportmediaset, lo stesso Pio ha detto di non pensarci troppo.

"Su queste cose sono abbastanza scaramantico, non ho mai pensato quanti goal farò in una stagione prima di iniziare".



