La seconda stagione di Pio Esposito all'Inter: dal ruolo di partner di Lautaro al primo goal nel derby, le prossime sfide del talento nerazzurro

48 presenze, doppia cifra in termini di goal, considerando tutte le competizioni disputate con la maglia nerazzurra, uno status cresciuto e consolidato col passare dei mesi, due trofei sollevati a maggio: per Francesco Pio Esposito la prima stagione tra i grandi con l'Inter è stata decisamente positiva.
Ed è per questo che, in vista dell'inizio della nuova Serie A, le aspettative sul giovane attaccante campano sono altissime: diverse le sfide che attendono Pio, in quella che potrebbe essere la stagione della definitiva consacrazione.
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