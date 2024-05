La sconfitta della Fiorentina fa male anche al Torino: granata di nuovo fuori dall'Europa

I granata, noni, vengono penalizzati dal ko dei viola e restano fuori dalle coppe. La loro ultima partecipazione risale al 2019/2020.

Ci sperava, il Torino. Prima della finale della Conference League contro l'Olympiacos, il club granata aveva pubblicato un post su X facendo il classico in bocca al lupo alla Fiorentina. Tutt'altro che disinteressato, in questo caso.

C'era in ballo l'Europa. Di nuovo la Conference League, in questo caso. Competizione che la Fiorentina non avrebbe voluto rigiocare e il Torino sì, tanto da sperare concretamente che il nono posto potesse bastare.

E invece al minuto 116 è apparso El Kaabi, il centravanti marocchino dell'Olympiacos, autore di 14 reti nella stagione europea. E ogni sogno è andato in frantumi. Della Fiorentina, ma anche del Torino.