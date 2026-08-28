L'Aston Villa ha deciso: è Rafael Leao l'obiettivo per alzare il livello e continuare a competere in Premier League. I Villans stanno correndo col Galatasaray per il portoghese, ma da Istanbul non si sono mai spinti oltre i 40 milioni, una cifra ritenuta troppo bassa dal club di Via Aldo Rossi.
La scelta di Leao: sì all'Aston Villa, cosa manca per chiudere l'accordo col Milan
L'OFFERTA A LEAO CHE HA DECISO
Da parte sua, riporta Sky, Leao ha accordato la propria preferenza al club di Birmingham, forte dell'ultima offerta di stipendio di 7,5 milioni di euro all'anno: adesso la palla passa ai due club, che devono trovare un accordo sulla cifra per il cartellino.
QUALE OFFERTA AL MILAN?
Il club inglese presenterà ufficialmente le due offerte che il Milan potrà valutare: o un affare a titolo definitivo subito da 45 milioni di euro, bonus compresi, o un prestito oneroso da 8 milioni di euro con obbligo di riscatto a 42 milioni, totale 50.
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AMORIM SU LEAO
Alla vigilia di Milan-Venezia l'allenatore rossonero Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i lagunari, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A Enilive 2026/27, parlando anche di Leao:
“Possiamo parlare di questo tra cinque giorni. È difficile parlare di situazioni individuali. Capisco quello che mi chiedete, ma nella prossima conferenza vi dirò tutto sul mercato. Leao è un giocatore molto forte e che se è nel giusto mindset, può giocare in qualsiasi squadra del mondo. A volte, nel calcio, arriva un momento in cui bisogna andare altrove. Non abbiamo ancora parlato del Venezia, come gioca la sua squadra, che sia una squadra che fatto molto bene lo scorso anno in Serie B. Io sono concentrato sulla mia prima partita a San Siro”.
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