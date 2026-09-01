La scelta a sorpresa del Milan nell'ultimo giorno di mercato: Tomori resta e viene reintegrato in rosa, il motivo

Fikayo Tomori, già nel recente passato, ha sempre rifiutato tutte le offerte per rimanere al Milan. Era già successo nel gennaio del 2025 quando era tutto fatto per la cessione al Tottenham. Nonostante la decisione del club di escluderlo dal progetto, usando anche un pugno duro concretizzato con gli allenamenti in forma individuale, l'ex Chelsea ha rispedito al mittente ogni proposta come quella del Fulham che aveva spinto tanto nella giornata del 1 settembre. Il centrale difensivo in questo momento si trova a Londra con i suoi agenti perché esentato dall'allenamento dal club rossonero per ragioni di mercato.