Il 13 agosto scorso il Milan, dopo una riunione tra Amorim, Cardinale e il gruppo di lavoro sul mercato, decise di escludere dalla rosa cinque elementi: Odogu, Nkunku, Gimenez, Fofana e Tomori. Quest'ultimo, 17 giorni dopo, verrà reintegrato in rosa dopo che il tecnico portoghese, sollecitato in conferenza stampa, aveva escluso passi indietro su una decisione presa anche per questioni di liste, secondo quanto riferito da Sky Sport.
La scelta a sorpresa del Milan nell'ultimo giorno di mercato: Tomori resta e viene reintegrato in rosa, il motivo
NO ALLE OFFERTE
Fikayo Tomori, già nel recente passato, ha sempre rifiutato tutte le offerte per rimanere al Milan. Era già successo nel gennaio del 2025 quando era tutto fatto per la cessione al Tottenham. Nonostante la decisione del club di escluderlo dal progetto, usando anche un pugno duro concretizzato con gli allenamenti in forma individuale, l'ex Chelsea ha rispedito al mittente ogni proposta come quella del Fulham che aveva spinto tanto nella giornata del 1 settembre. Il centrale difensivo in questo momento si trova a Londra con i suoi agenti perché esentato dall'allenamento dal club rossonero per ragioni di mercato.
TORNA IN ROSA
L'infortunio di Gabbia che ne avrà per almeno due settimane e la difficoltà di arrivare a un nuovo difensore nelle ultime 48 ore hanno portato il Milan a prendere la decisione di reintegrare Tomori. Resta da capire se è una scelta proforma onde evitare delle cause per mobbing da parte del giocatore e o se verrà inserito in lista e utilizzato in gare ufficiali da mister Amorim.
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