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Infantino Trump Balogun GFXGOAL
Mark Doyle

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La scandalosa decisione su Folarin Balogun mostra come i Mondiali 2026 siano stati infangati da Donald Trump e Gianni Infantino

Opinion
USA
Coppa del Mondo
Storie
F. Balogun
USA vs Belgio
Belgio
C. Ronaldo

I Mondiali stavano diventando divertenti. Dopo una fase a gironi senza suspense, il via alla fase a eliminazione diretta ha finalmente portato emozioni vere. Così vi sarete già dimenticati del trattamento vergognoso riservato all’Iran dagli Stati Uniti e del fatto che all’arbitro Omar Artan, come a milioni di africani, non è stato nemmeno permesso di partecipare.

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Mentre aspettiamo gli ottavi tra Spagna e Portogallo, forse vi siete dimenticati che Cristiano Ronaldo doveva saltare le prime due partite del Portogallo. Ora però tutti se lo ricordano, perché la FIFA non smette mai di ricordarci la sua ipocrisia e i suoi due pesi e due misure.

Prima aveva sospeso solo due delle tre giornate di squalifica a Ronaldo, espulso in una qualificazione mondiale lo scorso novembre; ora ha permesso a Folarin Balogun di giocare con gli Stati Uniti contro il Belgio. Decisioni che tolgono quel poco di credibilità che restava alla competizione.

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Mi sembra proprio la cosa giusta"?!

    Espulso per un fallo involontario ma pericoloso su Tarik Muharemovic nella vittoria degli ottavi contro la Bosnia-Erzegovina, Balogun doveva saltare la partita di Seattle. Invece, a meno di 24 ore dal fischio d’inizio, la FIFA ha deciso di non applicare la squalifica automatica per il capocannoniere degli Stati Uniti.

    Christian Pulisic ha commentato: «Sembra giusto», suscitando ironia visto che tutti gli altri ritenevano la decisione sbagliata.

    «È inaccettabile», ha dichiarato l’ex difensore del Manchester United Gary Neville su ITV. «Dovrebbe esistere una procedura di revisione. Non pensavo fosse un rosso, e credo che tale procedura dovrebbe poterlo annullare.

    Ma se non esiste una procedura di revisione e la FIFA decide dal nulla di far giocare un giocatore, le regole dovrebbero valere per tutti. Se fossi il Belgio, sarei furioso».

    E lo sono davvero.


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  • Belgium Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Il Belgio "sbalordito"

    Il ct del Belgio, Rudi Garcia, ha ironizzato sul 5 luglio come pesce d’aprile USA, mentre la Federazione belga ha definito “sbalorditiva” la revoca della squalifica di Balogun.

    «La FIFA basa la propria decisione sull’articolo 27 del Codice Disciplinare FIFA, che permette alla Commissione Disciplinare di sospendere una sanzione già inflitta», spiega la RBFA.

    Tuttavia, l’articolo 66.4 dello stesso Codice prevede che un cartellino rosso comporti automaticamente una squalifica per la partita successiva, come è avvenuto per tutti i precedenti rossi di questo Mondiale.

    Inoltre, a prescindere da quanto sopra, tale decisione è in diretta contraddizione con le disposizioni del Regolamento della Coppa del Mondo FIFA 2026, come stabilito dall’articolo 10.5:

    "'Se un giocatore o un dirigente viene espulso per cartellino rosso diretto o indiretto (doppia ammonizione), è automaticamente squalificato per la partita successiva. Possono essere applicate altre sanzioni.'

    Tale sospensione automatica è stata ribadita nella Circolare n. 16 della Coppa del Mondo FIFA 2026, inviata a tutte le federazioni il 12 maggio 2026.

    La regola viene ribadita in ogni riunione di coordinamento e in tutti i workshop della Coppa del Mondo FIFA 2026.

    Per tutelare i diritti di tutte le squadre e i principi di fair play, la RBFA sta valutando ogni opzione.

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  • Trump InfantinoGetty Images

    Il Mondiale di Trump

    È probabile che partano cause legali destinate a proseguire anche dopo il torneo: assurdo, ma adeguato.

    Il caos era prevedibile da quando il presidente FIFA Gianni Infantino ha definito questa la “Coppa del Mondo di Donald Trump”, inventandosi persino un premio per la pace da assegnare a un guerrafondaio.

    Tutto questo conferma il modus operandi di FIFA: fare ciò che vuole, quando vuole e per chi vuole.

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  • US-POLITICS-TRUMPAFP

    "Telefonate politiche"

    Trump ha dichiarato di aver parlato con Infantino e di averlo ringraziato sui social per aver «rimediato a una grande ingiustizia», ma la FIFA smentisce qualsiasi interferenza della Casa Bianca. Le continue esternazioni del presidente USA vanno prese con cautela, data la sua tendenza a mettersi in mostra.

    L’allenatore della Norvegia, Stale Solbakken, ha osservato che la gestione della squalifica di Balogun «non fa una bella figura» per l’organo di governo del calcio, indipendentemente dall’effettivo peso di Trump.

    L’UEFA l’ha definita una «decisione incomprensibile e ingiustificabile» che ha oltrepassato «una linea rossa», gettando discredito sul calcio. E quando persino Sepp Blatter si pone su un piano moralmente superiore, si capisce quanto gravemente la FIFA abbia sbagliato.

    «I cartellini rossi non vengono revocati da telefonate politiche. Vengono revocati in base a regole, prove e organismi indipendenti», ha scritto su Twitter l’ex presidente della FIFA, caduto in disgrazia.

    «Se un presidente degli Stati Uniti interviene presso il presidente della FIFA – e un giocatore viene improvvisamente scagionato prima di una partita ad eliminazione diretta dei Mondiali – la domanda è inevitabile: Quo vadis, FIFA? Il calcio non deve mai diventare un terreno di gioco per il potere politico».

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  • Ghana v Panama: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Coppa del Mondo a quattro quarti

    È un pasticcio creato da Infantino, che apre l’ennesimo precedente destinato a nuove polemiche.

    «Tutte le altre squadre del torneo che hanno subito l’espulsione di un giocatore potrebbero pensare di essere state trattate un po’ ingiustamente», ha osservato Neville. «E sapete una cosa? Ne siamo sorpresi? No, non con questa gente».

    E Neville ha ragione: con la FIFA è sempre così. L’organizzazione riesce a prendere decisioni allo stesso tempo scioccanti e prevedibili, come trasformare i Mondiali in una partita in quattro quarti per le emittenti americane, con le cosiddette «pause di idratazione».

    Stiamo parlando di una presunta organizzazione apolitica e senza scopo di lucro, ma con un ufficio nella Trump Tower di New York, il che rende ridicola la presunta neutralità della FIFA.


  • President Trump Announces The FIFA World Cup 2026 Draw Will Take Place At The Kennedy CenterGetty Images News

    Macchiato da Trump

    L'ex difensore del Manchester City Micah Richards ha esortato la FIFA a "fare di meglio", ma sappiamo già che non succederà: pur violando le proprie regole, l'organo di governo non sospenderà la nazionale maschile statunitense dalle competizioni internazionali nonostante l'ingerenza statale nello sport.

    Infantino e i suoi agiscono da anni in totale impunità, perciò non resta alcuna speranza di azioni concrete su quest’ultima vergognosa vicenda.

    Infantino dirà di calmarsi e pensare solo al calcio, ma è sempre più difficile: le loro decisioni ridicole influenzano arbitri, spettatori e giocatori.

    L’allenatore della Norvegia Solbakken ha ragione: il caos delle sospensioni non danneggia solo il calcio in sé, ma anche la reputazione della nazionale statunitense, e Pulisic dovrebbe rifletterci. Gli Stati Uniti erano già padroni di casa impopolari; ora i tifosi neutrali spereranno che il Belgio li batta.

    E anche se dovessero vincere, la loro vittoria resterà offuscata, perché «questa decisione rimarrà sempre sullo sfondo», come ha detto Solbakken. I Mondiali erano già segnati dalle piccole impronte arancioni di Trump; ora lo è anche la campagna della nazionale statunitense.

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