La scandalosa decisione su Folarin Balogun mostra come i Mondiali 2026 siano stati infangati da Donald Trump e Gianni Infantino

L'ex difensore del Manchester City Micah Richards ha esortato la FIFA a "fare di meglio", ma sappiamo già che non succederà: pur violando le proprie regole, l'organo di governo non sospenderà la nazionale maschile statunitense dalle competizioni internazionali nonostante l'ingerenza statale nello sport.

Infantino e i suoi agiscono da anni in totale impunità, perciò non resta alcuna speranza di azioni concrete su quest’ultima vergognosa vicenda.

Infantino dirà di calmarsi e pensare solo al calcio, ma è sempre più difficile: le loro decisioni ridicole influenzano arbitri, spettatori e giocatori.

L’allenatore della Norvegia Solbakken ha ragione: il caos delle sospensioni non danneggia solo il calcio in sé, ma anche la reputazione della nazionale statunitense, e Pulisic dovrebbe rifletterci. Gli Stati Uniti erano già padroni di casa impopolari; ora i tifosi neutrali spereranno che il Belgio li batta.

E anche se dovessero vincere, la loro vittoria resterà offuscata, perché «questa decisione rimarrà sempre sullo sfondo», come ha detto Solbakken. I Mondiali erano già segnati dalle piccole impronte arancioni di Trump; ora lo è anche la campagna della nazionale statunitense.