La scandalosa decisione su Folarin Balogun mostra come i Mondiali 2026 siano stati infangati da Donald Trump e Gianni Infantino

Il ct del Belgio, Rudi Garcia, ha ironizzato sul 5 luglio come pesce d’aprile USA, mentre la Federazione belga ha definito “sbalorditiva” la revoca della squalifica di Balogun.
«La FIFA basa la propria decisione sull’articolo 27 del Codice Disciplinare FIFA, che permette alla Commissione Disciplinare di sospendere una sanzione già inflitta», spiega la RBFA.
Tuttavia, l’articolo 66.4 dello stesso Codice prevede che un cartellino rosso comporti automaticamente una squalifica per la partita successiva, come è avvenuto per tutti i precedenti rossi di questo Mondiale.
Inoltre, a prescindere da quanto sopra, tale decisione è in diretta contraddizione con le disposizioni del Regolamento della Coppa del Mondo FIFA 2026, come stabilito dall’articolo 10.5:
"'Se un giocatore o un dirigente viene espulso per cartellino rosso diretto o indiretto (doppia ammonizione), è automaticamente squalificato per la partita successiva. Possono essere applicate altre sanzioni.'
Tale sospensione automatica è stata ribadita nella Circolare n. 16 della Coppa del Mondo FIFA 2026, inviata a tutte le federazioni il 12 maggio 2026.
La regola viene ribadita in ogni riunione di coordinamento e in tutti i workshop della Coppa del Mondo FIFA 2026.
Per tutelare i diritti di tutte le squadre e i principi di fair play, la RBFA sta valutando ogni opzione.