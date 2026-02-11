La saga della Super League è finalmente giunta al termine: il Real Madrid ha raggiunto un accordo con la UEFA per il "benessere del calcio europeo".

I club della Premier League Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham Hotspur erano tutti coinvolti nella proposta iniziale della Super League e hanno aderito nel 2021. Tuttavia, le intense reazioni negative dei tifosi inglesi hanno portato tutti e sei i club a ritirare il loro sostegno entro 72 ore.

Il Barcellona ha aspettato fino alla scorsa settimana per rinunciare all'idea. All'epoca, Joan Laporta, presidente del club, ha affermato che il Barça punterà ora a costruire legami più stretti con la UEFA.

Ha dichiarato: "Il presidente della UEFA e il presidente dell'ECA, ora EFC, ci hanno invitato a Roma. Ho partecipato a diversi incontri. È stato meraviglioso, emozionante e abbiamo discusso di molte questioni. Sapete, ci impegniamo a costruire ponti tra la Super League e la UEFA. Il Barça ha una posizione chiara, e coloro che sono coinvolti e i responsabili lo sanno già. Siamo favorevoli alla pace perché c'è spazio per esplorare insieme la possibilità che i club della Super League tornino nella UEFA. Ci sentiamo molto vicini alla UEFA e all'EFC.

"Siamo sul punto di raggiungere un accordo con la UEFA. Sia Aleksander Ceferin che Nasser Al-Khelaifi sono nella posizione di promuovere l'accordo e di accoglierci nella UEFA e nell'EFC. Siamo determinati a compiere questo passo perché va a vantaggio del calcio europeo e dei club. Si tratta di un quadro molto ampio perché va a vantaggio anche dei giocatori".

In una dichiarazione il club ha affermato: "L'FC Barcelona annuncia con la presente di aver formalmente comunicato oggi alla European Super League Company e ai club coinvolti il proprio ritiro dal progetto della Superlega europea".