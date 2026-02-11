IMAGO
La saga della Super League è finalmente giunta al termine: il Real Madrid ha raggiunto un accordo con la UEFA per il "benessere del calcio europeo".
La Super League è finalmente morta
Il progetto della Super League è ufficialmente terminato, con la UEFA che ha annunciato di aver risolto la controversia legale con il Real Madrid sulla possibile fondazione di un campionato separato. Il club spagnolo era l'unica squadra rimasta nel progetto fallito, dopo che il Barcellona si era ritirato la scorsa settimana.
Una dichiarazione congiunta della UEFA, del Real Madrid e dei club calcistici europei recita: "La UEFA, i club calcistici europei e il Real Madrid CF hanno raggiunto un accordo per il bene del calcio europeo.
Questo accordo di principio servirà anche a risolvere le controversie legali relative alla Superlega europea, una volta che tali principi saranno stati eseguiti e attuati.
Dopo mesi di discussioni condotte nel migliore interesse del calcio europeo, la UEFA, le European Football Clubs (EFC) e il Real Madrid CF annunciano di aver raggiunto un accordo di principio per il bene del calcio europeo, nel rispetto del principio del merito sportivo, con particolare attenzione alla sostenibilità a lungo termine dei club e al miglioramento dell'esperienza dei tifosi attraverso l'uso della tecnologia.
"Questo accordo di principio servirà anche a risolvere le controversie legali relative alla Superlega europea, una volta che tali principi saranno stati eseguiti e implementati".
Il Real segue l'esempio del Barcellona... alla fine
I club della Premier League Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham Hotspur erano tutti coinvolti nella proposta iniziale della Super League e hanno aderito nel 2021. Tuttavia, le intense reazioni negative dei tifosi inglesi hanno portato tutti e sei i club a ritirare il loro sostegno entro 72 ore.
Il Barcellona ha aspettato fino alla scorsa settimana per rinunciare all'idea. All'epoca, Joan Laporta, presidente del club, ha affermato che il Barça punterà ora a costruire legami più stretti con la UEFA.
Ha dichiarato: "Il presidente della UEFA e il presidente dell'ECA, ora EFC, ci hanno invitato a Roma. Ho partecipato a diversi incontri. È stato meraviglioso, emozionante e abbiamo discusso di molte questioni. Sapete, ci impegniamo a costruire ponti tra la Super League e la UEFA. Il Barça ha una posizione chiara, e coloro che sono coinvolti e i responsabili lo sanno già. Siamo favorevoli alla pace perché c'è spazio per esplorare insieme la possibilità che i club della Super League tornino nella UEFA. Ci sentiamo molto vicini alla UEFA e all'EFC.
"Siamo sul punto di raggiungere un accordo con la UEFA. Sia Aleksander Ceferin che Nasser Al-Khelaifi sono nella posizione di promuovere l'accordo e di accoglierci nella UEFA e nell'EFC. Siamo determinati a compiere questo passo perché va a vantaggio del calcio europeo e dei club. Si tratta di un quadro molto ampio perché va a vantaggio anche dei giocatori".
In una dichiarazione il club ha affermato: "L'FC Barcelona annuncia con la presente di aver formalmente comunicato oggi alla European Super League Company e ai club coinvolti il proprio ritiro dal progetto della Superlega europea".
Il voltafaccia di Perez
Florentino Perez, presidente del Real Madrid, aveva affermato che il club avrebbe lottato per la Super League, ma la dichiarazione congiunta con la UEFA equivale a un armistizio.
Alla notizia del ritiro del Barcellona, ha dichiarato: "Continuiamo a sostenere che [la Superlega] sia un progetto essenziale per il calcio. Con la storica sentenza della Corte europea e le due ulteriori sentenze del tribunale di Madrid, la situazione è molto diversa. Ci è stato riconosciuto il diritto di creare le nostre competizioni. Possiamo anche richiedere un risarcimento multimilionario per il comportamento della UEFA. Abbiamo due diritti: essere risarciti per le nostre perdite e organizzare una competizione in futuro, e perseguiremo entrambi senza sosta".
Cosa succederà ora al Real Madrid?
Il Real Madrid affronterà la Real Sociedad questo fine settimana nella Liga prima di affrontare il Benfica nei play-off di Champions League. La partita di andata si disputerà il 17 febbraio in Portogallo.
